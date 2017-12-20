Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой
Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb. Обещают делать это быстро
Сотрудничество почты с таможней ускорит оформление посылок
«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb. Обещают делать это быстро Сотрудничество почты с таможней ускорит оформление посылок
MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично
Apple пока никак не решила проблему
MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично Apple пока никак не решила проблему
В отделениях «Почты России» появились примерочные
Если вещь не подошла, ее сразу можно вернуть за счет продавца
В отделениях «Почты России» появились примерочные Если вещь не подошла, ее сразу можно вернуть за счет продавца
«Почта России» попросила 85 миллиардов на создание «центров притяжения» c продажей алкоголя
Отделения хотят превратить в гибриды аптек, банков, МФЦ, а также образовательных и медучреждений
«Почта России» попросила 85 миллиардов на создание «центров притяжения» c продажей алкоголя Отделения хотят превратить в гибриды аптек, банков, МФЦ, а также образовательных и медучреждений
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
В отделениях «Почты России» начнут продавать товары Fix Price
Проект нацелен на жителей сельской местности
В отделениях «Почты России» начнут продавать товары Fix Price Проект нацелен на жителей сельской местности
В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны
Планируется доставлять легкие грузы прямо в дома клиентов
В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны Планируется доставлять легкие грузы прямо в дома клиентов
Обновленное мобильное приложение Gmail Его сделали более светлым и минималистичным
В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь
Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах
В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах
«Почта России» начала взимать пошлины онлайн Это коснется покупок дороже 500 евро
Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов
Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли
Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли
«Связной» запустил собственный почтовый сервис в 500 городах
Посетители салонов могут отправлять и получать посылки весом до десяти килограммов
«Связной» запустил собственный почтовый сервис в 500 городах Посетители салонов могут отправлять и получать посылки весом до десяти килограммов
Россияне смогут получать посылки на почте без паспорта и извещений
Для этого придется завести электронную подпись
Россияне смогут получать посылки на почте без паспорта и извещений Для этого придется завести электронную подпись
Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»
Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки
Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье» Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки
«Почта России» — о слухах про идентификацию сотрудников по банковским картам
В Facebook появилась информация, что почтальоны обязаны сдавать руководству коды своих зарплатных карт
«Почта России» — о слухах про идентификацию сотрудников по банковским картам В Facebook появилась информация, что почтальоны обязаны сдавать руководству коды своих зарплатных карт
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi
В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
«Почта России» введет видеоидентификацию для оперативного обслуживания клиентов
Сервис запустят в следующем году
«Почта России» введет видеоидентификацию для оперативного обслуживания клиентов Сервис запустят в следующем году
«Это абсурд — кто во вторник будет пить водку?»: Как устроены «Русские столы» в баре «Почта»
Еженедельную вечеринку с бесплатными закусками провели в Петербурге уже больше 150 раз
Почтовые ящики Деда Мороза установили в пяти парках Москвы
В Бабушкинском парке ящик будет работать до 24 декабря, а в других парках — до 30 декабря