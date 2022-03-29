29 марта 2022
Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
Сколько стоит жизнь в Риге Во сколько обойдется бутылка знаменитого бальзама, квартира в тихом центре или прокат велосипеда в столице Латвии
Сколько стоит жизнь в Риге Во сколько обойдется бутылка знаменитого бальзама, квартира в тихом центре или прокат велосипеда в столице Латвии
Последние минуты Земли, болота и секс морских существ: Что смотреть на Рижской биеннале «Это было навсегда, пока не кончилось» — масштабная экспозиция работ современных художников на улицах латвийской столицы
Последние минуты Земли, болота и секс морских существ: Что смотреть на Рижской биеннале «Это было навсегда, пока не кончилось» — масштабная экспозиция работ современных художников на улицах латвийской столицы
«Артдокфест» перенесет показы конкурсной программы в Ригу из-за переназначения Мединского
Организаторы выступили против «порочной тенденции понимания культуры и искусства как вида политической пропаганды»
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Как работается в компаниях за рубежом The Village узнал, в чём особенность работы в Латвии, Италии, Сингапуре и Японии
Как работается в компаниях за рубежом The Village узнал, в чём особенность работы в Латвии, Италии, Сингапуре и Японии
Ввести «снежные билеты» для автомобилистов
Билеты разрешат водителям, отказавшимся от личного транспорта в снегопады, бесплатно ездить на общественном транспорте
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года
10 мест в Риге, куда ходят сами рижане The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Рига без соборов Старого города и электрички в Юрмалу
10 мест в Риге, куда ходят сами рижане The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Рига без соборов Старого города и электрички в Юрмалу
Бывшие участники команды FOTT запустили интернет-магазин ITK KIT с доставкой в Россию
Онлайн-магазин дублирует ассортимент рижского магазина ITK KIT
Наточили зуб The Village вспомнил пять историй о том, как дикие звери вторгались в городскую жизнь
Наточили зуб The Village вспомнил пять историй о том, как дикие звери вторгались в городскую жизнь
«Я в тебя верю» Бывший арт-директор клуба Artefaq Артём Дертев рассказывает, как он бросил работу в Москве и решился на открытие бара своей мечты в Риге
Московские фуди на первом фестивале Street Food Weekend в Калининграде Уличная еда, калининградские бургеры и баблти, могила Канта, рижские кофейни и Балтийское море — Анна Масловская о том, как прошли фестиваль и конференция Street Food Weekend и Stay Hungry Tour
Московские фуди на первом фестивале Street Food Weekend
в Калининграде Уличная еда, калининградские бургеры и баблти, могила Канта, рижские кофейни и Балтийское море — Анна Масловская о том, как прошли фестиваль и конференция Street Food Weekend и Stay Hungry Tour
Дневник мотоциклиста: Как ателье 53 Fast Living зарабатывает на тюнинге Дизайнер Антон Гречко выстроил бизнес на дизайне мотоциклов. Следующая цель — сделать деньги на стиле жизни их владельцев.
Дневник мотоциклиста: Как ателье 53 Fast Living зарабатывает на тюнинге Дизайнер Антон Гречко выстроил бизнес на дизайне мотоциклов. Следующая цель — сделать деньги на стиле жизни их владельцев.
Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру Глобтроттер [англ. globe-trotter globe - шар trot - бежать] - человек, много путешествующий по свету, склонный к скитаниям, странствованиям
На последнем дыхании: пустующие кинотеатры Москвы, часть 2 The Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров
Москву с Ригой свяжут скоростные поезда Министерство транспорта начинает переговоры с Латвией о создании маршрута между двумя столицами
Рождество в Риге Латвия - это еще не еврозона, но уже шенген. Новая европейская страна являет собой старую средневековую сказку
Ресторан в Риге Недавно в центре Риги открылся новый ресторан с "больничным" антуражем - местечко явно не для слабонервных. С виду ресторан похож на медицинское учреждение – вывеска Hospitalis, медсестры вместо официанток, аптека вместо бара, операционный стол вместо обеденного.