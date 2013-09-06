Испанская автокомпания Seat уходит из России
Попытка компании закрепиться на местном рынке провалилась уже в четвёртый раз подряд за последние 20 лет
Испанская автокомпания Seat уходит из России Попытка компании закрепиться на местном рынке провалилась уже в четвёртый раз подряд за последние 20 лет
Испанский немецкий: Гид по туристическим местам города PinchukArtCentre, Пейзажная аллея, качалка в Гидропарке — экспаты составили топ-14 интересных мест в Киеве.
Испанский немецкий: Гид по туристическим местам города PinchukArtCentre, Пейзажная аллея, качалка в Гидропарке — экспаты составили топ-14 интересных мест в Киеве.
Испанский немецкий: Кафе и бары Киева Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения киевских кафе и баров рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Кафе и бары Киева Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения киевских кафе и баров рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Культурные центры Киева Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения PinchukArtCentre, «Мистецького арсенала», «Музея одной улицы» рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Культурные центры Киева Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения PinchukArtCentre, «Мистецького арсенала», «Музея одной улицы» рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Вечерний Киев Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от прогулок по вечернему и ночному Киеву рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Вечерний Киев Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от прогулок по вечернему и ночному Киеву рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Места для покупок Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от туристического шопинга в Киеве рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Места для покупок Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от туристического шопинга в Киеве рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Необычные места в Киеве Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от двора с воронами, города в миниатюре и самой суровой качалки рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Необычные места в Киеве Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от двора с воронами, города в миниатюре и самой суровой качалки рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Места для прогулок Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от Мариинского парка, Труханового острова и ВДНХ рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Места для прогулок Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от Мариинского парка, Труханового острова и ВДНХ рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Главные достопримечательности Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от Родины-матери, Крещатика и Лавры рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Главные достопримечательности Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от Родины-матери, Крещатика и Лавры рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
Испанский немецкий: Гастрономия Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от городских достопримечательностей рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.