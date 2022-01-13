Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
В 2017 году Даша Леднева со своей дочкой приехала к бабушке в деревню. Бабушка не злоупотребляла кормлением внучки и правнучки пирожками, но всерьез увлекалась вязанием — Даша нашла у нее 50 пар варежек. И решила продать их. Оказалось, что такие вещи пользуются спросом, а в других деревнях много бабушек, которые тоже увлекаются рукоделием, но физически не могут продать свои изделия, например, просто не умеют пользоваться интернетом. Так возник социальный проект «От ба».
Мы поговорили с предпринимательницей Дашей Ледневой о том, как помогать бабушкам, помогать себе и развивать бизнес без огромного капитала.
50 пар варежек из Осиновки
Даша Леднева училась на журфаке, после института работала в медиахолдинге, занималась рекламой, хотела и дальше развиваться в этой сфере. Проработав несколько лет, Даша взяла карьерную паузу — у них с мужем появилась дочка. Спустя семь месяцев после рождения дочери Даша отправилась знакомить ее со своей бабушкой Тамарой Матвеевной, живущей в глухой деревне Осиновке в 100 километрах от Тамбова. Приехав в гости, Даша обнаружила в доме мешок, набитый разными варежками. Затем произошел величайший бизнес-разговор:
— Бабушка, а ты зачем 50 пар варежек навязала?
— Ну не знаю, может, продам…
Стоит отметить, что деревня Осиновка практически вымершая, даже единственный магазин здесь работает через раз, продать эти варежки там было просто невозможно. Даша с разрешения бабушки забрала все 50 пар варежек, чтобы попробовать продать их в Воронеже. «Все варежки купили буквально за месяц, я просто предлагала их знакомым и друзьям. Ну а про себя отметила: людям приятно, что эта вещь связана бабушкой», — вспоминает она. Эту поездку можно считать началом «От ба» — тогда Даша осознала, что может и помогать бабушкам из глухих деревень, и даже зарабатывать деньги.
Даша в то время жила в Воронеже, где жительницам города доступна федеральная программа «Мама-предприниматель»: женщины в декрете могут бесплатно пойти учиться основам ведения бизнеса. После той поездки Даша подала заявку с проектом «От ба» и защитилась — ей предложили место в программе. На курсе уроки вели маркетологи и юристы, что тоже помогло: с этими знаниями с 2018 года Даша стала активно развивать свой социальный бизнес.
Нетворкинг с бабулями
Спустя год после поездки в Осиновку Дарья решила, что «От ба» нужно расширять, и начала искать мастериц, чтобы реализовывать их уже готовые вещи и заказывать новые. Ей хотелось помогать тем бабушкам, у которых нет доступа в интернет, тем, кто не может самостоятельно продавать свои изделия. И тогда, и сегодня это главная идея проекта. Даша искала других мастериц среди бабушкиных подруг. Дело в том, что в Тамбовской области раньше были суконные заводы, которые делали пряжу. Сейчас все эти предприятия развалились, но привычка вязать у пожилых дам осталась.
Даша по бабушкиной наводке ездила на ярмарки в районный центр Рассказово — зимой уже с четырех утра мастерицы занимали лучшие места на рынке, как и 40 лет назад. Она вспоминает: «Я однажды приехала в Рассказово на рынок и встретила там бабушку, которая продавала варежки. Так я познакомилась с Татьяной Ивановной. Конечно, в такой мороз тяжело стоять, да и покупать особо некому. Я рассказала ей про наше дело и предложила поучаствовать».
Потом они с Татьяной Ивановной познакомились получше, а та, в свою очередь, привела в проект самую солидную участницу — Клару Алексеевну, ей сейчас 92 года. Уже два года Клара Алексеевна постоянная участница «От ба». Даша рассказывает, что бабушки удивительно жизнерадостные и энергичные: Татьяна Ивановна каждое лето ездит на велосипеде за черникой, а зимой они собираются с Кларой Алексеевной: играют в домино, пьют собственные настойки и обсуждают инвестиции как нью-йоркские брокеры.
Часто Даша сама забирает работы из Воронежской области и Подмосковья и, заезжая в Тамбов к родителям, тоже навещает и мастериц «От ба». В инстаграме проекта Даша хочет показать каждую мастерицу, но с фотографиями возникают сложности: «Я стараюсь делать фотографии с бабушками, но не всегда получается, иногда говорят: „Не надо меня в эти ваши интернеты“. Вообще, бабушки привыкают, что я к ним часто езжу, и, когда появляются небольшие постоянные деньги, они начинают мне доверять».
В какой-то момент к Даше обратилась женщина из Забайкалья. Ей понравился проект, а по работе она часто ездит в командировки по глухим деревням, там тоже бабушки вяжут. Она подключила к «От ба» новых мастериц из дальних краев. Изделия из Забайкалья Даше присылают по почте. Она сразу отдает деньги бабушкам, понимая, что некоторые варежки могут лежать по два года, но это уже ее заботы.
Как устроен проект
В бабушки «От ба» берут не всех, нужно быть действительно бабушкой (то есть иметь внуков) и не иметь реальной возможности продать свои вязаные вещи. Плюс московские бабули выставляют высокие цены за свои изделия, продать их и не уйти в убыток невозможно, поэтому «От ба» работает в основном с регионами. Даша отмечает, «От ба» — не альтруизм, это социальное предпринимательство: работа с социально уязвимыми людьми, помощь им, но и возможность самому заработать деньги. С точки зрения бизнеса проект устроен так: «Мы делим прибыль в соотношении 40/30/30, где 40 % достаются бабушке, остальное идет на продвижение, покупку материалов, доставку, зарплаты помощницам, часть оставляю себе», — рассказывает предпринимательница. Бабушки занимаются рукоделием по-разному, самые активные могут спокойно зарабатывать 10 тысяч рублей в месяц, для них это довольно значимая прибавка к пенсии.
Купить вязаные вещи можно через инстаграм проекта или на сайте: стоимость перчаток — от 1 390 рублей. Кроме них, можно найти и другие аксессуары.
Что вяжут бабушки и почему это так важно
Изначально Даша планировала продавать только зимние шерстяные вещи: шапки, шарфы, варежки, носки. Ассортимент «От ба» менялся со временем: «Сначала мы просто брали все что делали бабушки. В Тамбовской области вяжут варежки с особым узором, мы ничего не меняли — важно сохранить эту культурную традицию. Сейчас, когда бабушек стало больше, некоторым мы вносим техническое задание. Например, бабули вязали шапки, а сейчас в моде балаклавы. Детям бабушек мы присылаем образцы и схемы, а они уже распечатывают схемы и объясняют бабушкам. Образец мастерицы присылают по почте, а там — вяжем дальше. Часть бабушек вяжет то, что откликается, а часть бабушек — по трендам», — рассказывает Даша.
Сейчас в «От ба» на постоянной основе работают десять бабушек из Подмосковья, Воронежской и Тамбовской областей, Красноярского края, Калмыкии и Забайкалья.
Даша считает, что этот проект помогает им не только финансово: «С моей бабушки все началось, и она радуется успехам. Мне кажется, это для них не просто подработка или работа, это общение, они чувствуют себя нужными. Пожилой человек в одиночестве без занятий затухает. Недавно одной бабушке пришло послание из Франции (мы же иногда отправляем посылки и за рубеж). Пришло письмо от мадам Мари на французском языке, ее очень тронула идея проекта. Подруга Мари из Москвы перевела письмо, а мы все передали мастерице. Бабушка, живущая в глухой деревне, получает письмо из Парижа — в какой еще ситуации это возможно? Она была очень счастлива».
Если Даша собирается ехать в гости к кому-то из мастериц, она всегда рассказывает об этом в инстаграме. Скоро она поедет к самой достопочтенной мастерице — Кларе Алексеевне — и не с пустыми руками, а с подарками от подписчиц.
Бабушки в ЦУМе и в кино
В 2019 году еще в Воронеже Даша сама написала местной журналистке, та заинтересовалась, и о проекте вышел небольшой материал. Даша вспоминает: «Благодаря этой статье нас заметил режиссер социального кино, он решил снять мини-фильм про „От ба“. Ребята из съемочной группы ездили к нашим бабушкам, брали у них интервью. Мини-фильм показывали в Еврейском центре, и не только».
В прошлом году бабушки вязали для курьеров Delivery Club, а в этом помогают бездомным совместно с организацией «Хурма московская» — дарят шапки, варежки, носки. В 2021 году зародилось и партнерство с брендом Loom by Rodina, который вдохновляется русской эстетикой: в прошлом году они поддерживали елецкое кружево, а в этом «От ба» создает для них вязаные изделия. Благодаря этой коллаборации изделия бабушек оказались в ЦУМе. У проекта стабильно появляются новые партнеры, сейчас это бренд IWIT. Создательница бренда IWIT Юлия Болдырева задумала создать маркетплейс с вещами отечественных дизайнеров: изделия «От ба» уже можно приобрести и там.
Планов у Даши и бабушек много. Прежде всего, предпринимательница хочет сделать бизнес не сезонным, а круглогодичным: «Мы нашли мастериц, которые умеют вязать корзины, сумки, шляпки. Так и команда сможет работать все 12 месяцев, и мы как проект не будем уходить в небытие». До этого года всеми делами занималась только Даша, сейчас появились помощницы: еще одна Даша, которая занимается финансами и общением с клиентами, и Оксана, которая помогает с логистикой.
Трудности Даша воспринимает как возможность роста и старается все время учиться: «Мне очень нравится заниматься пиаром и маркетингом. Как работает реклама, какой текст подобрать? Даже мой воронежский журфак, оказывается, может быть полезным. Я часто знакомлюсь в социальных сетях, беру консультации у разных предпринимателей — встречаемся за кофе, я рассказываю про свое дело и слушаю советы. Среда молодых предпринимателей очень открытая и дружелюбная — тебе готовы помочь абсолютно бесплатно».
Среди всех бизнес-комьюнити Даша выделяет Pro Women Екатерины Рыбаковой — большое сообщество предпринимательниц, которые помогают друг другу. «Можно прийти на встречу со своими идеями, и женщина, которая уже добилась значительного успеха как социальная предпринимательница, с радостью поможет вам», — объясняет девушка. Проект работает в разных форматах: встречи предпринимательниц, где можно заниматься нетворкингом, выступления приглашенных спикеров, лекции по маркетингу, психологии, уроки развития личного бренда.
Есть у «От ба» и большая проблема — пока не хватает бюджета на развитие. «У нас элементарно нет хорошего сайта, но я сама это делать не умею. Некоторые люди говорят обидные вещи, мол, мы просто перепродаем бабушкины изделия, но это несправедливо. Мы вкладываем очень много сил, чтобы это продать: реклама, упаковка, съемки, контент в инстаграме. Почти всегда я беру деньги на развитие из личных накоплений», — рассказывает Даша. В ближайшем будущем девушка хочет официально оформить свое дело как социальное предпринимательство — такие проекты финансово поддерживает государство.
Обложка: IWIT