Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

50 пар варежек из Осиновки

Даша Леднева училась на журфаке, после института работала в медиахолдинге, занималась рекламой, хотела и дальше развиваться в этой сфере. Проработав несколько лет, Даша взяла карьерную паузу — у них с мужем появилась дочка. Спустя семь месяцев после рождения дочери Даша отправилась знакомить ее со своей бабушкой Тамарой Матвеевной, живущей в глухой деревне Осиновке в 100 километрах от Тамбова. Приехав в гости, Даша обнаружила в доме мешок, набитый разными варежками. Затем произошел величайший бизнес-разговор:

— Бабушка, а ты зачем 50 пар варежек навязала?

— Ну не знаю, может, продам…

Стоит отметить, что деревня Осиновка практически вымершая, даже единственный магазин здесь работает через раз, продать эти варежки там было просто невозможно. Даша с разрешения бабушки забрала все 50 пар варежек, чтобы попробовать продать их в Воронеже. «Все варежки купили буквально за месяц, я просто предлагала их знакомым и друзьям. Ну а про себя отметила: людям приятно, что эта вещь связана бабушкой», — вспоминает она. Эту поездку можно считать началом «От ба» — тогда Даша осознала, что может и помогать бабушкам из глухих деревень, и даже зарабатывать деньги.

Даша в то время жила в Воронеже, где жительницам города доступна федеральная программа «Мама-предприниматель»: женщины в декрете могут бесплатно пойти учиться основам ведения бизнеса. После той поездки Даша подала заявку с проектом «От ба» и защитилась — ей предложили место в программе. На курсе уроки вели маркетологи и юристы, что тоже помогло: с этими знаниями с 2018 года Даша стала активно развивать свой социальный бизнес.

Нетворкинг с бабулями

Спустя год после поездки в Осиновку Дарья решила, что «От ба» нужно расширять, и начала искать мастериц, чтобы реализовывать их уже готовые вещи и заказывать новые. Ей хотелось помогать тем бабушкам, у которых нет доступа в интернет, тем, кто не может самостоятельно продавать свои изделия. И тогда, и сегодня это главная идея проекта. Даша искала других мастериц среди бабушкиных подруг. Дело в том, что в Тамбовской области раньше были суконные заводы, которые делали пряжу. Сейчас все эти предприятия развалились, но привычка вязать у пожилых дам осталась.

Даша по бабушкиной наводке ездила на ярмарки в районный центр Рассказово — зимой уже с четырех утра мастерицы занимали лучшие места на рынке, как и 40 лет назад. Она вспоминает: «Я однажды приехала в Рассказово на рынок и встретила там бабушку, которая продавала варежки. Так я познакомилась с Татьяной Ивановной. Конечно, в такой мороз тяжело стоять, да и покупать особо некому. Я рассказала ей про наше дело и предложила поучаствовать».