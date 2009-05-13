Гриль-party! Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.