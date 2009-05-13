Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля
Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома
Шашлыкуем: Где заказывать и как приготовить дома главное блюдо майских праздников Готовим сами и заказываем домой
Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала
Для настоящих майских праздников
Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают
Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов
В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)
Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные
Лучшие и худшие марки шашлыка по версии Роскачества
Организация исследовала свиной шашлык 24 российских производителей
В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
Покупателям советуют брать товар известных марок
Что нужно знать, собираясь на пикник Самые полезные материалы The Village о том, как подготовиться к выезду на природу и что взять с собой
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В Москве появилось около 300 точек для пикника
Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами
Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке The Village рассказывает, как правильно подготовиться к пикнику на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Как правильно готовить мясо и овощи на природе? The Village узнал у специалистов, как правильно подготовиться к долгим майским праздникам
Москвичам хотят запретить жарить шашлыки в парках
Власти планируют выбрать компанию-оператора, которая организует в парках города пикниковые зоны