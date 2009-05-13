Шашлык Идеальный шашлык, считаю, только из баранины, но не отказываю себе в палочке и поросячьего. Советую пойти на рынок, пройтись мимо мясных рядов - там сердце подскажет. Барашек. розовенький. задняя нога, кореечка. Лука надо купить там же, на рынке. ровного, золотистого. - сколько унести сможешь. Для того, чтобы шашлык был душевный, его можно разнообразить - купи ещё курдюк барашка. Чтобы...