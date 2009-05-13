Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля
Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома
Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома
Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала
Для настоящих майских праздников
Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала Для настоящих майских праздников
Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают
Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов
Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов
Во сколько обойдется минимальный шашлычный набор За год он подорожал на 16 %
В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)
Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные
В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено) Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные
Лучшие и худшие марки шашлыка по версии Роскачества
Организация исследовала свиной шашлык 24 российских производителей
Лучшие и худшие марки шашлыка по версии Роскачества Организация исследовала свиной шашлык 24 российских производителей
В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес
В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
Покупателям советуют брать товар известных марок
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка Покупателям советуют брать товар известных марок
В Москве появилось около 300 точек для пикника
Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами
В Москве появилось около 300 точек для пикника Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами
Москвичам хотят запретить жарить шашлыки в парках
Власти планируют выбрать компанию-оператора, которая организует в парках города пикниковые зоны