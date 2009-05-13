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Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля

Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома

Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля
Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома

Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала

Для настоящих майских праздников

Парфюм с запахом шашлыка и свитшот с ароматическим принтом мангала
Для настоящих майских праздников

Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают

Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов

Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают
Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов

Во сколько обойдется минимальный шашлычный набор

За год он подорожал на 16 %

Во сколько обойдется минимальный шашлычный набор
За год он подорожал на 16 %

В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)

Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные

В парках Москвы откроются 250 точек для пикника и шашлыков (обновлено)
Благоприятная погода для выезда на природу установится уже в эти выходные

Лучшие и худшие марки шашлыка по версии Роскачества

Организация исследовала свиной шашлык 24 российских производителей

Лучшие и худшие марки шашлыка по версии Роскачества
Организация исследовала свиной шашлык 24 российских производителей

В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки

При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес

В городах ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
При осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить ходить в лес

Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков Три рецепта для майского пленэра
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков

Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков
Три рецепта для майского пленэра

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Покупателям советуют брать товар известных марок

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
Покупателям советуют брать товар известных марок

В Москве появилось около 300 точек для пикника

Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами

В Москве появилось около 300 точек для пикника
Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами

Москвичам хотят запретить жарить шашлыки в парках

Власти планируют выбрать компанию-оператора, которая организует в парках города пикниковые зоны

Москвичам хотят запретить жарить шашлыки в парках
Власти планируют выбрать компанию-оператора, которая организует в парках города пикниковые зоны

Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури»
Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури» Главный редактор и издатель Menu Magazine рассказал The Village о специфике семейных кафе и местах с редким сочетанием цены и качества.
Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури»

Азамат и Наталья Цебоевы о «Хачапури»
Главный редактор и издатель Menu Magazine рассказал The Village о специфике семейных кафе и местах с редким сочетанием цены и качества.

Любимое место: Ольга Уткина о кафе «Восток»
Любимое место: Ольга Уткина о кафе «Восток» Журналист Ольга Уткина рассказала The Village о месте для своих — кафе на Преображенском рынке с недорогой кавказской едой и внимательным персоналом.
Любимое место: Ольга Уткина о кафе «Восток»

Любимое место: Ольга Уткина о кафе «Восток»
Журналист Ольга Уткина рассказала The Village о месте для своих — кафе на Преображенском рынке с недорогой кавказской едой и внимательным персоналом.

Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо»
Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо» Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» рассказал о компании любителей курицы и цыплят и об особой драматургии при заказе еды, которой нет в меню.
Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо»

Любимое место: Дмитрий Савицкий о ресторане «Семифреддо»
Генеральный директор радиостанции «Серебряный дождь» рассказал о компании любителей курицы и цыплят и об особой драматургии при заказе еды, которой нет в меню.

Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.

Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы»
The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.

Гриль-party! Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.

Гриль-party!
Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.

Братья гриль: московские повара готовят шашлык
Братья гриль: московские повара готовят шашлык В преддверии дачного сезона московские повара поделились с Василием Быковым секретами приготовления шашлыка из баранины, говядины, рыбы, курицы и овощей
Братья гриль: московские повара готовят шашлык

Братья гриль: московские повара готовят шашлык
В преддверии дачного сезона московские повара поделились с Василием Быковым секретами приготовления шашлыка из баранины, говядины, рыбы, курицы и овощей

Сёстры ГРИММ. Скидка 60% в популярный ресторан! На недавно нашумевшом сайте Biglion вноое предложение в ресторан Сестры ГРИММ!

Сёстры ГРИММ. Скидка 60% в популярный ресторан!
На недавно нашумевшом сайте Biglion вноое предложение в ресторан Сестры ГРИММ!

Шашлык Идеальный шашлык, считаю, только из баранины, но не отказываю себе в палочке и поросячьего. Советую пойти на рынок, пройтись мимо мясных рядов - там сердце подскажет. Барашек. розовенький. задняя нога, кореечка. Лука надо купить там же, на рынке. ровного, золотистого. - сколько унести сможешь. Для того, чтобы шашлык был душевный, его можно разнообразить - купи ещё курдюк барашка. Чтобы...

Шашлык
Идеальный шашлык, считаю, только из баранины, но не отказываю себе в палочке и поросячьего. Советую пойти на рынок, пройтись мимо мясных рядов - там сердце подскажет. Барашек. розовенький. задняя нога, кореечка. Лука надо купить там же, на рынке. ровного, золотистого. - сколько унести сможешь. Для того, чтобы шашлык был душевный, его можно разнообразить - купи ещё курдюк барашка. Чтобы...