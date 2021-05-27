Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Скриптонит и «Сестры»: Фестиваль 36 Summer Jam пройдет в Москве в июне
27 мая 2021

Скриптонит и «Сестры»: Фестиваль 36 Summer Jam пройдет в Москве в июне

Поднялся над суетой: Как Скриптонит стал откровеннее на «Свистках и бумажках»
Поднялся над суетой: Как Скриптонит стал откровеннее на «Свистках и бумажках» И правда ли, что это его самый необязательный альбом?
Поднялся над суетой: Как Скриптонит стал откровеннее на «Свистках и бумажках»

Поднялся над суетой: Как Скриптонит стал откровеннее на «Свистках и бумажках»
И правда ли, что это его самый необязательный альбом?

Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music
27 марта 2021

Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music

Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит

Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит
Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги

Музыкальный критик оценивает 30 самых популярных песен в России прямо сейчас
Музыкальный критик оценивает 30 самых популярных песен в России прямо сейчас Rauf & Faik, «Король и Шут» (!) и другие хиты, которые слушает вся страна
Музыкальный критик оценивает 30 самых популярных песен в России прямо сейчас

Музыкальный критик оценивает 30 самых популярных песен в России прямо сейчас
Rauf & Faik, «Король и Шут» (!) и другие хиты, которые слушает вся страна

Скриптонит запустил свое музыкальное медиа Karmapolitan
обновлено11 февраля 2021

Скриптонит запустил свое музыкальное медиа Karmapolitan

Скриптонит презентует свое музыкальное медиа 11 февраля
3 февраля 2021

Скриптонит презентует свое музыкальное медиа 11 февраля

«Сестры»: Как две девушки с академическим образованием оказались на лейбле Скриптонита

«Сестры»: Как две девушки с академическим образованием оказались на лейбле Скриптонита

«Сестры»: Как две девушки с академическим образованием оказались на лейбле Скриптонита

«Сестры»: Как две девушки с академическим образованием оказались на лейбле Скриптонита

Клип Скриптонита на песню «Колеса»

О зависимости и эксплуатации молодых артистов

Клип Скриптонита на песню «Колеса»

30 главных русскоязычных альбомов 2010-х
30 главных русскоязычных альбомов 2010-х От Нюши и Муджуса до «Хадн дадн» и «Пасош»
30 главных русскоязычных альбомов 2010-х

30 главных русскоязычных альбомов 2010-х
От Нюши и Муджуса до «Хадн дадн» и «Пасош»

Главные постсоветские клипы 2010-х
Главные постсоветские клипы 2010-х «Самая любимая музыка здесь играет»
Главные постсоветские клипы 2010-х

Главные постсоветские клипы 2010-х
«Самая любимая музыка здесь играет»

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита
«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита «Я не сексист, но я не виноват, что мне неинтересно»
«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита

«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита
«Я не сексист, но я не виноват, что мне неинтересно»

Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х

Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам

Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х

«Не ври, не верю»: Скриптонит и 104 выпустили совместный мини-альбом

На фитах — Вандер Фил, Lucaveros, Kali и Truwer

«Не ври, не верю»: Скриптонит и 104 выпустили совместный мини-альбом

Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite

Клип про женщину, от которой «в тупую голову пацанов приливает кровь»

Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»

Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»

24 концерта зимы
24 концерта зимы От вечеринки в «Бутырке» и «Пошлой Молли» — до Bones и Kraftwerk
24 концерта зимы

24 концерта зимы
От вечеринки в «Бутырке» и «Пошлой Молли» — до Bones и Kraftwerk

Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита

Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита
Как нескучно провести дождливые выходные

33 концерта осени
33 концерта осени От Oxxxymiron и «Пошлой Молли» до Робби Уильямса и Major Lazer
33 концерта осени

33 концерта осени
От Oxxxymiron и «Пошлой Молли» до Робби Уильямса и Major Lazer

«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера Развлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера

«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера
Развлечения для тех, кто выходить из дома не планирует

22 концерта зимы в Москве

22 концерта зимы в МосквеСкриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы

22 концерта зимы в Москве

22 концерта зимы в Москве
Скриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»
Все самые важные события в Москве на эти выходные

На Tuborg Green Jam выступят Earl Sweatshirt, «CБПЧ» и Скриптонит

Фестиваль пройдёт на территории «Правды» в августе

На Tuborg Green Jam выступят Earl Sweatshirt, «CБПЧ» и Скриптонит

На Bosco Fresh Fest выступят Скриптонит и Зебра Кац

Билет на два дня, 4 и 5 июня, включая ночной танцевальный марафон, стоит 3 тысячи рублей

На Bosco Fresh Fest выступят Скриптонит и Зебра Кац

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»
Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России