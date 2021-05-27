Поднялся над суетой: Как Скриптонит стал откровеннее на «Свистках и бумажках» И правда ли, что это его самый необязательный альбом?
Поднялся над суетой: Как Скриптонит стал откровеннее на «Свистках и бумажках» И правда ли, что это его самый необязательный альбом?
27 марта 2021
Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги
Интервью с главредом Karmapolitan — нового медиа о музыке, которое запустил Скриптонит Смогут ли они критиковать альбом Адиля и откуда деньги
Музыкальный критик оценивает 30 самых популярных песен в России прямо сейчас Rauf & Faik, «Король и Шут» (!) и другие хиты, которые слушает вся страна
Музыкальный критик оценивает 30 самых популярных песен в России прямо сейчас Rauf & Faik, «Король и Шут» (!) и другие хиты, которые слушает вся страна
Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита «Я не сексист, но я не виноват, что мне неинтересно»
«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита «Я не сексист, но я не виноват, что мне неинтересно»
Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х
Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам
«Не ври, не верю»: Скриптонит и 104 выпустили совместный мини-альбом
На фитах — Вандер Фил, Lucaveros, Kali и Truwer
Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite
Клип про женщину, от которой «в тупую голову пацанов приливает кровь»
Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»
Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера Развлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера Развлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
22 концерта зимы в МосквеСкриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы
22 концерта зимы в Москве Скриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы
Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные
Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере» Все самые важные события в Москве на эти выходные
На Tuborg Green Jam выступят Earl Sweatshirt, «CБПЧ» и Скриптонит
Фестиваль пройдёт на территории «Правды» в августе
На Bosco Fresh Fest выступят Скриптонит и Зебра Кац
Билет на два дня, 4 и 5 июня, включая ночной танцевальный марафон, стоит 3 тысячи рублей