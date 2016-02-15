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Новости

Клип Скриптонита на песню «Колеса»

О зависимости и эксплуатации молодых артистов

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Новости

Клип Скриптонита на песню «Колеса» О зависимости и эксплуатации молодых артистов

Главные постсоветские клипы 2010-х
Музыка
Главные постсоветские клипы 2010-х«Самая любимая музыка здесь играет»
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Главные постсоветские клипы 2010-х
Музыка

Главные постсоветские клипы 2010-х «Самая любимая музыка здесь играет»

«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита
Музыка
«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита«Я не сексист, но я не виноват, что мне неинтересно»
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«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита
Музыка

«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита «Я не сексист, но я не виноват, что мне неинтересно»

Новости

Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х

Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам

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Новости

Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам

Новости

«Не ври, не верю»: Скриптонит и 104 выпустили совместный мини-альбом

На фитах — Вандер Фил, Lucaveros, Kali и Truwer

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«Не ври, не верю»: Скриптонит и 104 выпустили совместный мини-альбом На фитах — Вандер Фил, Lucaveros, Kali и Truwer

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Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite

Клип про женщину, от которой «в тупую голову пацанов приливает кровь»

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Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite Клип про женщину, от которой «в тупую голову пацанов приливает кровь»

Новости

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»

Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года

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Новости

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте» Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года

24 концерта зимы
Планы на сезон
24 концерта зимыОт вечеринки в «Бутырке» и «Пошлой Молли» — до Bones и Kraftwerk
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24 концерта зимы
Планы на сезон

24 концерта зимы От вечеринки в «Бутырке» и «Пошлой Молли» — до Bones и Kraftwerk

Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита
Выходные в городе
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и СкриптонитаКак нескучно провести дождливые выходные
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Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита
Выходные в городе

Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные

33 концерта осени
Планы на сезон
33 концерта осениОт Oxxxymiron и «Пошлой Молли» до Робби Уильямса и Major Lazer
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33 концерта осени
Планы на сезон

33 концерта осени От Oxxxymiron и «Пошлой Молли» до Робби Уильямса и Major Lazer

«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера
Выходные дома
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая операРазвлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
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«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера
Выходные дома

«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера Развлечения для тех, кто выходить из дома не планирует

22 концерта зимы в Москве
Планы на сезон

22 концерта зимы в МосквеСкриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы

Планы на сезон

22 концерта зимы в Москве Скриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»
Выходные в городе

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Выходные в городе

Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере» Все самые важные события в Москве на эти выходные

Weekend

На Tuborg Green Jam выступят Earl Sweatshirt, «CБПЧ» и Скриптонит

Фестиваль пройдёт на территории «Правды» в августе

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Weekend

На Tuborg Green Jam выступят Earl Sweatshirt, «CБПЧ» и Скриптонит Фестиваль пройдёт на территории «Правды» в августе

Weekend

На Bosco Fresh Fest выступят Скриптонит и Зебра Кац

Билет на два дня, 4 и 5 июня, включая ночной танцевальный марафон, стоит 3 тысячи рублей

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Weekend

На Bosco Fresh Fest выступят Скриптонит и Зебра Кац Билет на два дня, 4 и 5 июня, включая ночной танцевальный марафон, стоит 3 тысячи рублей

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»
Индустрия

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России

Индустрия

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми» Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России