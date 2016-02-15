Новости
Клип Скриптонита на песню «Колеса» О зависимости и эксплуатации молодых артистов
Музыка
Главные постсоветские клипы 2010-х «Самая любимая музыка здесь играет»
Музыка
«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита«Я не сексист, но я не виноват, что мне неинтересно»
Музыка
«Как будто находишься на домашней вечеринке»: Редакция слушает новый альбом Скриптонита «Я не сексист, но я не виноват, что мне неинтересно»
Новости
Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х
Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам
Новости
Скриптонит выпустил новый альбом, хотя не собирался. Там 24 трека в духе 2000-х Это первый альбом, который рэпер записал целиком сам
Новости
«Не ври, не верю»: Скриптонит и 104 выпустили совместный мини-альбом
На фитах — Вандер Фил, Lucaveros, Kali и Truwer
Новости
«Не ври, не верю»: Скриптонит и 104 выпустили совместный мини-альбом На фитах — Вандер Фил, Lucaveros, Kali и Truwer
Новости
Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite
Клип про женщину, от которой «в тупую голову пацанов приливает кровь»
Новости
Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite Клип про женщину, от которой «в тупую голову пацанов приливает кровь»
Новости
Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»
Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года
Новости
Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте» Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года
Планы на сезон
24 концерта зимы От вечеринки в «Бутырке» и «Пошлой Молли» — до Bones и Kraftwerk
Выходные в городе
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и СкриптонитаКак нескучно провести дождливые выходные
Выходные в городе
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные
Планы на сезон
33 концерта осени От Oxxxymiron и «Пошлой Молли» до Робби Уильямса и Major Lazer
Выходные дома
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая операРазвлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
Выходные дома
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера Развлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
Планы на сезон
22 концерта зимы в МосквеСкриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы
Планы на сезон
22 концерта зимы в Москве Скриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы
Выходные в городе
Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере»Все самые важные события в Москве на эти выходные
Выходные в городе
Фестиваль «Форма», Баста и Скриптонит на «Арме» и Вуди Аллен в «Пионере» Все самые важные события в Москве на эти выходные
Weekend
На Tuborg Green Jam выступят Earl Sweatshirt, «CБПЧ» и Скриптонит
Фестиваль пройдёт на территории «Правды» в августе
Weekend
На Tuborg Green Jam выступят Earl Sweatshirt, «CБПЧ» и Скриптонит Фестиваль пройдёт на территории «Правды» в августе
Weekend
На Bosco Fresh Fest выступят Скриптонит и Зебра Кац
Билет на два дня, 4 и 5 июня, включая ночной танцевальный марафон, стоит 3 тысячи рублей
Weekend
На Bosco Fresh Fest выступят Скриптонит и Зебра Кац Билет на два дня, 4 и 5 июня, включая ночной танцевальный марафон, стоит 3 тысячи рублей
Индустрия
«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России
Индустрия