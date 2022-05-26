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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Суд отозвал лицензию электронного СМИ у сайта «Новой газеты»

обновлено

Суд отозвал лицензию электронного СМИ у сайта «Новой газеты»

Ссылка дня: Проект помощи независимым медиа от «Медиазоны»

Ссылка дня: Проект помощи независимым медиа от «Медиазоны»

«Медиазона»: В Подмосковье закроют муниципальные газеты и уволят местных журналистов

«Медиазона»: В Подмосковье закроют муниципальные газеты и уволят местных журналистов

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Черта»

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Черта»

«Медуза»: Владимир Путин не хочет, чтобы российские генералы получили известность из-за происходящего в Украине

«Медуза»: Владимир Путин не хочет, чтобы российские генералы получили известность из-за происходящего в Украине

Флешмоб дня: Выпускники программы «Журналистика» ВШЭ в футболках в поддержку СМИ

Флешмоб дня: Выпускники программы «Журналистика» ВШЭ в футболках в поддержку СМИ

СМИ-иноагенты смогут получить аккредитацию на сентябрьских выборах без маркировок

СМИ-иноагенты смогут получить аккредитацию на сентябрьских выборах без маркировок

«Ъ»: Роскомнадзор начал проверять, как операторы связи блокируют запрещенные сайты
26 мая 2022

«Ъ»: Роскомнадзор начал проверять, как операторы связи блокируют запрещенные сайты

«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу
«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу
«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу

«Это позволяло не свихнуться»: как сотрудники провластных медиа саботируют их работу

26 апреля 2022

Суд арестовал имущество и счета российского филиала Google на полмиллиарда рублей. Это треть его прибыли за 2020 год

Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля
Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля
Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля

Выпускники и студенты журфака МГУ — о закрытии политического модуля

Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»
Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»
Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»

Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»

Зарубежные СМИ дали бесплатный доступ к статьям россиянам и украинцам
21 марта 2022

Зарубежные СМИ дали бесплатный доступ к статьям россиянам и украинцам

27 января 2022

The Village, «Дождь» и другие издания выпустили материалы в поддержку «Комитета против пыток»

22 декабря 2021

Журналистов трех СМИ-иноагентов аккредитовали на пресс-конференцию Путина

Предложение дня
22 ноября 2021

Запретить упоминание в СМИ национальности преступников

8 ноября 2021

«Дождь» подал иск из-за признания его иностранным агентом

29 октября 2021

18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ

Госзакупка дня
15 сентября 2021

Система мониторинга запрещенного контента в СМИ и соцсетях за 58,5 миллиона рублей

8 сентября 2021

В Москве начались одиночные пикеты журналистов в поддержку СМИ-иноагентов

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев поддержал акцию против закона об иноагентах
8 сентября 2021

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев поддержал акцию против закона об иноагентах

Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах
Галерея
4 сентября 2021

Как прошла встреча журналистов, где обсуждали закон о СМИ-иноагентах

Ссылка дня
28 августа 2021

Агрегатор СМИ-иноагентов с единой плашкой и лентой новостей

Сотрудника RT, который вышел на пикеты против давления на СМИ, отпустили из полиции
обновлено23 августа 2021

Сотрудника RT, который вышел на пикеты против давления на СМИ, отпустили из полиции

«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes
Цитата дня
4 июня 2021

«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes

3 июня 2021

Издание VTimes закроется из-за включения в список иностранных агентов

Предложение дня
25 мая 2021

Отменить отчеты об иностранном финансировании для государственных СМИ

24 мая 2021

Лукашенко подписал закон о запрете журналистам вести трансляции с митингов

21 января 2021

Депутаты хотят обязать СМИ делать пометки о том, что террористические организации запрещены

12 января 2021

После обновления закона об иноагентах на СМИ составили первые восемь протоколов о правонарушении

Ссылка дня
7 декабря 2020

«Утопия» — независимое СМИ центра «Насилию.нет»

обновлено30 декабря 2020

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты за цензуру российских СМИ

Сервис дня
19 октября 2020

Ресурс Fakecheck для защиты людей от фейков в интернете

3 октября 2020

Reuters: Журналистам госканалов предложили первыми привиться от коронавируса. Они отказались

обновлено14 августа 2020

Заблокированный сайт The Village Беларусь временно сменил домен

Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation
Обложка дня
12 августа 2020

Путин со шприцем в образе Джеймса Бонда в номере французской Liberation

30 июля 2020

Журналистов бесплатно обучат медиабезопаcности

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Издание о современной культуре EastEast

Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Издание о современной культуре EastEast

Главреды российских изданий поручились за Ивана Сафронова

Адвокаты будут просить суд отпустить экс-журналиста под личное поручительство

Главреды российских изданий поручились за Ивана Сафронова

Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Как со стороны актера, так и со стороны пострадавших

Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок»

Сейчас авторы ищут деньги на запуск

Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок»

Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках

Собчак переживает из-за расторгнутого контракта с Audi

Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках

У газеты The Independent появится русскоязычная версия

Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

У газеты The Independent появится русскоязычная версия

Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством

Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik

Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Кажется, кто-то обиделся

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость

Л-логика

RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость

«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов

От выходцев из «Новой газеты»

«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)

А должно было?

Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

Под нож попала статья Константина Сонина

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

После 13 лет работы закрылся журнал «Русский репортер»

По экономическим причинам

После 13 лет работы закрылся журнал «Русский репортер»

Новый главред «Ведомостей» тренируется исправлять заголовки статей на противоположные

Редакторы требуют убрать Шмарова с должности

Новый главред «Ведомостей» тренируется исправлять заголовки статей на противоположные

В «Ведомостях» появилась статья с критикой нового руководства газеты

Новый главред не читал внутренний устав издания, как и в целом «Ведомости»

В «Ведомостях» появилась статья с критикой нового руководства газеты

Газета Metro теперь принадлежит мэрии

Правительство Москвы выкупило самую популярную офлайн-газету города

Газета Metro теперь принадлежит мэрии

Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler

Прецедент в отечественном глянце

Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Полиция уже начала проверку изданий

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Главным редактором стал Борис Акимов

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»

Создатели обещают говорить о правах женщин и мотивировать их

Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»

Российский журнал Men's Health закроют

Его издавали 20 лет

Российский журнал Men's Health закроют

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