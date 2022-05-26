«Медуза»: Владимир Путин не хочет, чтобы российские генералы получили известность из-за происходящего в Украине
Суд арестовал имущество и счета российского филиала Google на полмиллиарда рублей. Это треть его прибыли за 2020 год
The Village, «Дождь» и другие издания выпустили материалы в поддержку «Комитета против пыток»
Система мониторинга запрещенного контента в СМИ и соцсетях за 58,5 миллиона рублей
Глава Союза журналистов Владимир Соловьев поддержал акцию против закона об иноагентах
Сотрудника RT, который вышел на пикеты против давления на СМИ, отпустили из полиции
«Талантливый журналистский коллектив всегда найдет место» — Дмитрий Песков о закрытии издания VTimes
Депутаты хотят обязать СМИ делать пометки о том, что террористические организации запрещены
После обновления закона об иноагентах на СМИ составили первые восемь протоколов о правонарушении
Reuters: Журналистам госканалов предложили первыми привиться от коронавируса. Они отказались
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Главреды российских изданий поручились за Ивана Сафронова
Адвокаты будут просить суд отпустить экс-журналиста под личное поручительство
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики
Как со стороны актера, так и со стороны пострадавших
Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок»
Сейчас авторы ищут деньги на запуск
Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках
Собчак переживает из-за расторгнутого контракта с Audi
У газеты The Independent появится русскоязычная версия
Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством
Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik
«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов
От выходцев из «Новой газеты»
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)
А должно было?
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина
Новый главред «Ведомостей» тренируется исправлять заголовки статей на противоположные
Редакторы требуют убрать Шмарова с должности
В «Ведомостях» появилась статья с критикой нового руководства газеты
Новый главред не читал внутренний устав издания, как и в целом «Ведомости»
Газета Metro теперь принадлежит мэрии
Правительство Москвы выкупило самую популярную офлайн-газету города
Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler
Прецедент в отечественном глянце
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении
Главным редактором стал Борис Акимов
Burning Hut — познавательное издание для женщин от команды «Лайфхакера»
Создатели обещают говорить о правах женщин и мотивировать их