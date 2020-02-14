Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Издание о современной культуре EastEast Медиа является проектом Cultural Creative Agency
Главреды российских изданий поручились за Ивана Сафронова
Адвокаты будут просить суд отпустить экс-журналиста под личное поручительство
Главреды российских изданий поручились за Ивана Сафронова Адвокаты будут просить суд отпустить экс-журналиста под личное поручительство
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики
Как со стороны актера, так и со стороны пострадавших
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики Как со стороны актера, так и со стороны пострадавших
Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок»
Сейчас авторы ищут деньги на запуск
Экс-журналисты «Коммерсанта» и «Ведомостей» запустят журнал о детях и родителях «Волчок» Сейчас авторы ищут деньги на запуск
Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках
Собчак переживает из-за расторгнутого контракта с Audi
Ксения Собчак угрожает Wonderzine после статьи издания о ее сомнительных шутках Собчак переживает из-за расторгнутого контракта с Audi
У газеты The Independent появится русскоязычная версия
Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
У газеты The Independent появится русскоязычная версия Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством
Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik
Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik
СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина Кажется, кто-то обиделся
RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость Л-логика
«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов
От выходцев из «Новой газеты»
«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов От выходцев из «Новой газеты»
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра» Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление)
А должно было?
Readovka оштрафовали на 50 тысяч рублей. Издание не заблокировало свой сайт (обновление) А должно было?
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды Под нож попала статья Константина Сонина
После 13 лет работы закрылся журнал «Русский репортер» По экономическим причинам
Новый главред «Ведомостей» тренируется исправлять заголовки статей на противоположные
Редакторы требуют убрать Шмарова с должности
Новый главред «Ведомостей» тренируется исправлять заголовки статей на противоположные Редакторы требуют убрать Шмарова с должности
В «Ведомостях» появилась статья с критикой нового руководства газеты
Новый главред не читал внутренний устав издания, как и в целом «Ведомости»
В «Ведомостях» появилась статья с критикой нового руководства газеты Новый главред не читал внутренний устав издания, как и в целом «Ведомости»
Газета Metro теперь принадлежит мэрии
Правительство Москвы выкупило самую популярную офлайн-газету города
Газета Metro теперь принадлежит мэрии Правительство Москвы выкупило самую популярную офлайн-газету города
Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler
Прецедент в отечественном глянце