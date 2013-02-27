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Как петербуржец сделал, пожалуй, лучшее медиа о классической музыке
Как петербуржец сделал, пожалуй, лучшее медиа о классической музыке А потом ушел
Как петербуржец сделал, пожалуй, лучшее медиа о классической музыке

Как петербуржец сделал, пожалуй, лучшее медиа о классической музыке
А потом ушел

Почему компании публикуют сексистские посты
Почему компании публикуют сексистские посты И что об этом думают те, кто профессионально занимается SMM
Почему компании публикуют сексистские посты

Почему компании публикуют сексистские посты
И что об этом думают те, кто профессионально занимается SMM

На что живут SMM-специалисты
На что живут SMM-специалисты Сотрудница креативного агентства — о принципах мемологии, популярности «Соды пищевой» и своем бюджете
На что живут SMM-специалисты

На что живут SMM-специалисты
Сотрудница креативного агентства — о принципах мемологии, популярности «Соды пищевой» и своем бюджете

«Лентач» запускает онлайн-курсы по SMM

Для первых 100 человек программа обойдется в 17 тысяч рублей

«Лентач» запускает онлайн-курсы по SMM
Для первых 100 человек программа обойдется в 17 тысяч рублей

SMM-менеджеры — о том, как общаться с троллями
SMM-менеджеры — о том, как общаться с троллями Люди, которые ведут аккаунты компаний в соцсетях, рассказывают о методах общения с агрессивными пользователями
SMM-менеджеры — о том, как общаться с троллями

SMM-менеджеры — о том, как общаться с троллями
Люди, которые ведут аккаунты компаний в соцсетях, рассказывают о методах общения с агрессивными пользователями

Опросы в Twitter, ненадёжность Tesla Motors и новый сервис «ВКонтакте»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Опросы в Twitter, ненадёжность Tesla Motors и новый сервис «ВКонтакте»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие QuizUp, взлом Starbucks и самые популярные в России приложения

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие QuizUp, взлом Starbucks и самые популярные в России приложения
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как продвигать товары в Instagram
Как продвигать товары в Instagram Массовый фолловинг и лайкинг вызывает только раздражение у пользователей Instagram. Специалист по продвижению рассказал, как лучше рекламировать свой бренд в этой соцсети
Как продвигать товары в Instagram

Как продвигать товары в Instagram
Массовый фолловинг и лайкинг вызывает только раздражение у пользователей Instagram. Специалист по продвижению рассказал, как лучше рекламировать свой бренд в этой соцсети

Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете

Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете
The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь

SMM-щик American Apparel принял взрыв шаттла за фейерверк

Негодование пользователей не заставило себя долго ждать

SMM-щик American Apparel принял взрыв шаттла за фейерверк
Негодование пользователей не заставило себя долго ждать

62% американцев не поддаются влиянию SMM

Активность бренда в соцсетях никак не влияет на их решения о покупках

62% американцев не поддаются влиянию SMM
Активность бренда в соцсетях никак не влияет на их решения о покупках

Скандал дня: US Airways ответила на жалобу клиентки порноснимком

В компании уже проводится внутреннее расследование

Скандал дня: US Airways ответила на жалобу клиентки порноснимком
В компании уже проводится внутреннее расследование

Создатели сообществ в «Одноклассниках» смогут заработать на подарках

Пока что сервис ещё только тестируется, поэтому неизвестно, как именно будет распределяться доход между соцсетью и администраторами сообществ

Создатели сообществ в «Одноклассниках» смогут заработать на подарках
Пока что сервис ещё только тестируется, поэтому неизвестно, как именно будет распределяться доход между соцсетью и администраторами сообществ

Бренды начали осваивать сервис фотовопросов Jelly в первую же неделю после его запуска

При этом в приложении ещё даже нет рекламного функционала

Бренды начали осваивать сервис фотовопросов Jelly в первую же неделю после его запуска
При этом в приложении ещё даже нет рекламного функционала

HBO развернула глобальную SMM-кампанию для продвижения нового сезона «Девочек»

Таким образом компания планирует привлечь молодёжную аудиторию, до которой уже не достучаться старыми методами

HBO развернула глобальную SMM-кампанию для продвижения нового сезона «Девочек»
Таким образом компания планирует привлечь молодёжную аудиторию, до которой уже не достучаться старыми методами

Во «ВКонтакте» началось закрытое тестирование рекламной биржи

После её официального запуска администрация соцсети сможет не только следить за качеством рекламы, но и зарабатывать на комиссии

Во «ВКонтакте» началось закрытое тестирование рекламной биржи
После её официального запуска администрация соцсети сможет не только следить за качеством рекламы, но и зарабатывать на комиссии

«Почта России» лишилась своего Twitter-аккаунта за долги

Предыдущее руководство «Почты России» не оплатило работы на сумму более чем 3 млн рублей, однако все договорённости между компаниями были устными

«Почта России» лишилась своего Twitter-аккаунта за долги
Предыдущее руководство «Почты России» не оплатило работы на сумму более чем 3 млн рублей, однако все договорённости между компаниями были устными

Лондонское PR-агентство ищет специалиста по видео с кошками

Среди требований к кандидату — одержимость соцсетями и умение предугадывать новые мемы

Лондонское PR-агентство ищет специалиста по видео с кошками
Среди требований к кандидату — одержимость соцсетями и умение предугадывать новые мемы

SMM-платформа SocialFlow привлекла $10 млн

Большую часть суммы вложил фонд Fairhaven Capital

SMM-платформа SocialFlow привлекла $10 млн
Большую часть суммы вложил фонд Fairhaven Capital

«Одноклассники» начинают развивать SMM

Соцсеть проведёт конкурс для SMM-специалистов с призом в $10 000

«Одноклассники» начинают развивать SMM
Соцсеть проведёт конкурс для SMM-специалистов с призом в $10 000

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