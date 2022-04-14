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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В ТПУ «Владыкино» построят комплекс с магазинами, рынками и общепитом

В ТПУ «Владыкино» построят комплекс с магазинами, рынками и общепитом

Участок между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» БКЛ закроют с 23 июля по 22 августа

Участок между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» БКЛ закроют с 23 июля по 22 августа

В Троицком и Новомосковском округах построят новые объекты
14 апреля 2022

В Троицком и Новомосковском округах построят новые объекты

Производитель строительной техники Komatsu приостановит работу завода в Ярославле
8 апреля 2022

Производитель строительной техники Komatsu приостановит работу завода в Ярославле

В Москве построят пять технопарков к 2024 году
10 февраля 2022

В Москве построят пять технопарков к 2024 году

В Москве архитекторы устроили акцию «Плитка поплыла»
7 февраля 2022

В Москве архитекторы устроили акцию «Плитка поплыла»

В Филевском парке построят комплекс с медцентром, гостиницей и спортклубом
7 февраля 2022

В Филевском парке построят комплекс с медцентром, гостиницей и спортклубом

Как устроен любой городской конфликт в Москве 2020-х: Объясняем на примере Троицка
Как устроен любой городской конфликт в Москве 2020-х: Объясняем на примере Троицка Мундеп Лена Верещагина — о вырубке Троицкого леса
Как устроен любой городской конфликт в Москве 2020-х: Объясняем на примере Троицка

Как устроен любой городской конфликт в Москве 2020-х: Объясняем на примере Троицка
Мундеп Лена Верещагина — о вырубке Троицкого леса

У «Авиапарка» построят центр современного искусства, отель и общественный комплекс
2 февраля 2022

У «Авиапарка» построят центр современного искусства, отель и общественный комплекс

В районе Покровское-Стрешнево построят здание в форме арфы
1 февраля 2022

В районе Покровское-Стрешнево построят здание в форме арфы

Создание Московского скоростного диаметра — очередная градостроительная ошибка
Создание Московского скоростного диаметра — очередная градостроительная ошибка Половина МКАД — под окнами жилых домов
Создание Московского скоростного диаметра — очередная градостроительная ошибка

Создание Московского скоростного диаметра — очередная градостроительная ошибка
Половина МКАД — под окнами жилых домов

В Москве построят второй центр школы «Летово»
25 января 2022

В Москве построят второй центр школы «Летово»

В Кунцеве построят пятиэтажный спортивный комплекс
13 января 2022

В Кунцеве построят пятиэтажный спортивный комплекс

В Москве благоустроят Волоколамское шоссе
29 декабря 2021

В Москве благоустроят Волоколамское шоссе

«Другого качества люди нужны» — Сергей Собянин о мигрантах на московских стройках
Цитата дня
17 ноября 2021

«Другого качества люди нужны» — Сергей Собянин о мигрантах на московских стройках

15 ноября 2021

В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр

Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках
Галерея
11 ноября 2021

Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках

«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа
Галерея
30 сентября 2021

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа

Сервис дня
16 августа 2021

Бот, который помогает узнать, законно ли построено здание

На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом
3 августа 2021

На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом

На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами
2 августа 2021

На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами

Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост
26 июля 2021

Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост

«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней

«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней

«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней

«Муравейники» и «хибары»: Как многоэтажные новостройки уживаются с деревней

В Москве началось строительство первой велодорожки до Санкт-Петербурга
15 июня 2021

В Москве началось строительство первой велодорожки до Санкт-Петербурга

В Москве впервые за 100 лет открылся новый железнодорожный вокзал
29 мая 2021

В Москве впервые за 100 лет открылся новый железнодорожный вокзал

В Коммунарке построят образовательный центр с парком
11 марта 2021

В Коммунарке построят образовательный центр с парком

25 февраля 2021

Власти Москвы объявили конкурсы на благоустройство набережных и скверов

В Москве откроют гибридный коворкинг — там будут и большие блоки на 100 мест, и мини-офисы
25 февраля 2021

В Москве откроют гибридный коворкинг — там будут и большие блоки на 100 мест, и мини-офисы

В Москве построят жилой комплекс, вдохновленный модернизмом
18 февраля 2021

В Москве построят жилой комплекс, вдохновленный модернизмом

Рядом с парком Горького построят центр с конференц-залами и коворкингами
16 февраля 2021

Рядом с парком Горького построят центр с конференц-залами и коворкингами

У «Комсомольской» появится второй выход. А рядом со станцией построят пешеходный мост
11 февраля 2021

У «Комсомольской» появится второй выход. А рядом со станцией построят пешеходный мост

В Москве появится эстакада, которая соединит Бибирево, Алтуфьевский район и Отрадное
29 января 2021

В Москве появится эстакада, которая соединит Бибирево, Алтуфьевский район и Отрадное

В южной части Мневниковской поймы построят жилой квартал
28 января 2021

В южной части Мневниковской поймы построят жилой квартал

На месте бывшей фабрики Шлихтермана в Москве появится жилой квартал
28 января 2021

На месте бывшей фабрики Шлихтермана в Москве появится жилой квартал

Рядом с «Динамо» построят тренировочный комплекс с ледовой ареной
26 января 2021

Рядом с «Динамо» построят тренировочный комплекс с ледовой ареной

Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»
Галерея
22 января 2021

Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»

В Балашихе построили храм Росгвардии
21 января 2021

В Балашихе построили храм Росгвардии

Как будет выглядеть башня-«кристалл» на Краснопресненской набережной
Галерея
20 января 2021

Как будет выглядеть башня-«кристалл» на Краснопресненской набережной

У «Нагатинской» построят жилой квартал с причалом и технопарком
14 января 2021

У «Нагатинской» построят жилой квартал с причалом и технопарком

13 января 2021

Мосгосстройнадзор разрешил построить бизнес-центр на Хохловке. Хотя суд запретил это делать

13 января 2021

В Москве впервые стали строить больше торговых центров, чем во всех регионах

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками
Галерея
11 января 2021

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками

В Москве планируют построить крытый серфинг-центр
3 января 2021

В Москве планируют построить крытый серфинг-центр

В Москве построят 58-этажный жилой комплекс с «чешуей»
30 декабря 2020

В Москве построят 58-этажный жилой комплекс с «чешуей»

Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы
Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы
Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы

Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы

В ЖК «Символ» построят школу с IT-полигоном и мастерскими по обработке металла
18 декабря 2020

В ЖК «Символ» построят школу с IT-полигоном и мастерскими по обработке металла

В Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс с ледовым дворцом
15 декабря 2020

В Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс с ледовым дворцом

Девелоперу не разрешили строить на Хохловке. На месте исторических зданий он хотел сделать бизнес-кластер
6 декабря 2020

Девелоперу не разрешили строить на Хохловке. На месте исторических зданий он хотел сделать бизнес-кластер

20 ноября 2020

В Кузьминках построят новые школы, детские сады и ледовый дворец

14 ноября 2020

У Спасского затона построят прогулочную зону со смотровыми площадками

10 ноября 2020

В Южном Бутове построят четырехэтажную школу

10 ноября 2020

Сбербанк построит мини-город на западе Москвы

31 октября 2020

В Черкизове построят железнодорожный вокзал

В районе Китай-города построят клубный дом с дореволюционным фасадом
29 октября 2020

В районе Китай-города построят клубный дом с дореволюционным фасадом

В Строгине построят поликлинику на 750 мест
28 октября 2020

В Строгине построят поликлинику на 750 мест

5 октября 2020

В Южном Бутове появится спортивный храм с бассейном и музеем

20 августа 2020

Власти утвердили проекты планировок кварталов еще в нескольких районах

18 августа 2020

Власти утвердили 17 новых площадок для реновации

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