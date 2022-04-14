Участок между станциями «Савеловская» и «Петровский парк» БКЛ закроют с 23 июля по 22 августа
Как устроен любой городской конфликт в Москве 2020-х: Объясняем на примере Троицка Мундеп Лена Верещагина — о вырубке Троицкого леса
Как устроен любой городской конфликт в Москве 2020-х: Объясняем на примере Троицка Мундеп Лена Верещагина — о вырубке Троицкого леса
Создание Московского скоростного диаметра — очередная градостроительная ошибка Половина МКАД — под окнами жилых домов
Создание Московского скоростного диаметра — очередная градостроительная ошибка Половина МКАД — под окнами жилых домов
Цитата дня
17 ноября 2021
«Другого качества люди нужны» — Сергей Собянин о мигрантах на московских стройках
15 ноября 2021
В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр
«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
3 августа 2021
На музее-усадьбе Льва Толстого появились трещины из-за строительства бизнес-центра рядом
25 февраля 2021
В Москве откроют гибридный коворкинг — там будут и большие блоки на 100 мест, и мини-офисы
11 февраля 2021
У «Комсомольской» появится второй выход. А рядом со станцией построят пешеходный мост
13 января 2021
Мосгосстройнадзор разрешил построить бизнес-центр на Хохловке. Хотя суд запретил это делать
Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы
Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы
6 декабря 2020