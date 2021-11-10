«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)
На фотографии 1960 года строители устанавливают на дом кухню и санузел квартиры, в которой сейчас живет Анна Корнева. Кухня — крошечная, всего три квадратных метра. Сам дом на Лиственной, 3, у парка Сосновка — тоже совсем небольшой: два этажа, одна парадная, восемь квартир (шесть двухкомнатных и две трехкомнатные).
Эта постройка — результат эксперимента: впервые в Ленинграде дом возводили не блоками или панелями, а целыми комнатами. The Village рассказывает, в чем особенности здания и каково в нем жить.
Экспериментальный дом на Лиственной
Адрес
Петербург, Лиственная ул., 3
Архитектор
Лев Хаймович Рабинович (отдел экспериментального проектирования треста Ленинградоргстрой)
Постройка
1960 год
Высота
2 этажа
Квартир
8
Двухкомнатная квартира
Площадь
37,6 квадратных метра
Трехкомнатная квартира
Площадь
47,4 квадратных метра
Кухня
три квадратных метра
Комнаты
15, 11, восемь квадратных метров
Высота потолков
2,5 метра
Санузел
совмещенный
Первый «объемный» дом возвели в 1959 году в Москве, на Совхозной улице. Здание до сих пор цело, хотя попало в программу реновации (83 % жильцов проголосовали за снос своего дома). Вот оно на снимке двухлетней давности в телеграм-канале «Москва.Детали». Можно найти отличия от ленинградского проекта: в столичном доме — два подъезда (в нашем — одна парадная); московский фасад, судя по светло-лососевой раскраске, прошел через капремонт, а на петербургском более-менее сохранилась оригинальная облицовка.
В Ленинграде экспериментальный проект разработали в Ленинградоргстрое и собрали блок-комнаты из керамзитобетона марки «150» на ведомственном заводе треста. 28 «коробок» шести типов (жилые комнаты, санитарно-кухонные блоки и лестничные клетки) отвезли на Поклонную гору на автомобильном трейлере — фотограф газеты «Смена» запечатлел процесс. С 11 по 27 ноября 1960 года блоки смонтировали при помощи крана. Еще неделю потратили на отделку и подключение дома.
Несмотря на невероятную скорость стройки, «объемный» метод не стал массовым в Ленинграде (в отличие от той же Москвы, а также Краснодара, Минска и других городов). Но сам дом стал культовым в узких кругах.
Иван Князев
архитектор
Дом — икона модернизма. Он всегда был красным, похожим на старинный радиоприемник. Этот дом нам читали на лекциях про панельное домостроение [в ЛИСИ].
Подробный рассказ о доме — в статье Дмитрия Гусарова «Первый объемный. О строительном эксперименте в Ленинграде 1960 года» («Санкт-Петербургские Ведомости», 2020)
Каково жить в экспериментальном доме
Анна Корнева
жительница
У меня была мысль, что этот дом — чей-то курсовой или дипломный проект, за который, по идее, должны были поставить незачет. Внешнее наш дом похож на вырезанный кусок хрущевки, но внутри — ничего общего. Здесь очень странная планировка.
«Трансформаторная будка»
В этот дом в 1978 году переехали мои бабушка с дедушкой. Раньше они жили в однокомнатной квартире в соседнем доме — обменяли ее (с доплатой) на трешку. В дом на Лиственной я, будучи ребенком, приезжала на выходные. Тут не было новостроек, стояли двухэтажные дома. Было ощущение, что ты за городом, на даче.
15 лет назад я стала здесь жить постоянно. Как-то раз был случай: приезжала знакомая, я ей объяснила адрес, она такая: «Да, вижу табличку — улица Лиственная, дом № 3. Но она висит на трансформаторной будке!» С торца наш дом, наверное, и правда выглядит как трансформаторная будка.
Квартира
Трехкомнатные квартиры — только у нас и соседей снизу, у остальных — двушки. Первая комната, при входе, совсем небольшая — я ее использую для работы. За шкафом — стена, отделяющая нас от соседей. Делая ремонт, мы обнаружили, что она деревянная, — очень удивились.
Несомненный минус квартиры — отсутствие кухни. Когда говорят «у меня кухня всего каких-нибудь 7-10 метров», мне смешно. Я вырезала кусок линолеума для нашей кухни — получилось два на полтора метра. Видимо, предполагалось, что это будет единая комната типа студии (Анна имеет в виду самую большую комнату в квартире, в которой мы записываем интервью. — Прим. ред.), потому что на самой кухне мы готовим, а здесь — обедаем. Мебель в кухню придется делать на заказ либо покупать готовую и подгонять по своим меркам.
Холодильник долго путешествовал по квартире. Только когда я стала реорганизовывать кухню, удалось его пристроить. Очень хочется кофемашину, но непонятно, куда ее поставить.
В крайней угловой комнате, в торце — кладовка. Также из мест хранения проектировщики предусмотрели антресоль от коридора к кухне, в этом месте потолок ниже.
Раньше через проспект Тореза не было больших домов и солнце в квартире присутствовало с самого утра и до заката. Бабушка занавешивала окна слюдой, чтобы мебель не выгорала. Специально для этой квартиры они с дедушкой купили комплект хорошей мебели под красное дерево, из которого на сегодня остались стол и шкаф.
Паркет тут был изначально, бабушка с дедушкой ничего не переделывали. Я была в других квартирах в доме, и там, где не ремонтировали полы, паркет такой же.
Когда-то у нас висела трехъярусная люстра и один высокий друг сбивал ее головой. Поменяли на плоскую — сразу стали видны все неровности потолка. Глаз это не радует, и надо бы выровнять потолок.
Особенности
У нас газовая колонка. С одной стороны, хорошо, горячую воду не отключают, с другой — когда маленький напор воды, она не включается. И коммуникации старые, вода стала идти желтоватая (раньше была кристально чистая, пахла свежестью). Желтеет сантехника, раз в неделю точно нужно отбеливать. Я пыталась красить волосы в светлый цвет — ничего не получается, забивается пигмент. Для приготовления пищи вода фильтруется, а для питья привозим из колодца в Парголово. Думаю, вряд ли из-за восьми квартир в доме будут менять трубы.
Периодически бывают проблемы с крышей — она прямо над нами, без чердака. Как-то раз затопило первую комнату. Прихожу — пахнет штукатуркой, вода на полу. Оказалось, она протекла с потолка по стенке под ламинат и вышла под батареей. Пришлось разбираться с жилконторой — как выяснилось, работники не чистили крышу в ту снежную зиму.
С торца дома раньше была котельная. Теплый воздух подавался по трубам между стенами, пока не провели классическое отопление горячей водой. Сейчас дом быстро нагревается и быстро охлаждается. Пока не дали отопление, здесь было невозможно холодно.
В доме есть подвал, который уплотнили бетоном из-за сильной вибрации от линии метрополитена, пролегающей ровно под домом. Раньше лежа на диване, можно было услышать движение поезда и стук колес. Иногда открывались дверцы в шкафу.
Значительных ремонтов в доме при мне не было. Иногда стыки подмазывают, перила ремонтируют. В парадной большое окно, раньше там были стеклоблоки (на снимке, сделанном в 2015 году Дмитрием Гусаровым, можно посмотреть, как они выглядели до замены. — Прим. ред.), их заменили на стеклопакет. Вообще мастер участка из жилконторы всегда на связи, ей можно позвонить и обсудить текущие моменты.
Соседи
Главный плюс — в доме восемь квартир, мы знаем всех соседей. Тут тихо. Всегда есть где поставить машину. У соседей в углу двора стоит круглогодичный мангал, жильцы часто готовят на углях и, главное, все за собой убирают.
Недавно соседи проявили инициативу поставить у дома беседку. Но есть опасения, что тогда тут появятся нежеланные гости, которые будут сидеть в нашей беседке и мусорить. Поэтому к консенсусу мы не пришли. Вот если бы можно было забор сначала поставить… Но нам не разрешат.
Большинство соседей живут тут давно. Жильцы квартиры под нами выставляют в парадную растения и саженцы. Как-то раз даже черри и маленькие красные перцы там выращивали. Еще соседи сажали елочки и делали клумбы. На Новый год мы украшаем парадную. А однажды летом под окнами дома стоял надувной бассейн. В общем, живем дружно и спокойно.
Недавно рядом с нами построили ЖК «Сосновка» (на проспекте Тореза, 77. — Прим. ред.). Из-за этого у нашего дома теперь нет помойки, ее переместили к са́мому парку, это почти 800 метров от нас. Я писала в жилконтору, потом в администрацию района. Приходят отписки. Никто не хочет суетиться из-за дома в восемь квартир (хотя мест для пухто тут достаточно).
Сосновка
Когда дом только построили и заселили, под окнами посадили много деревьев, в том числе плодовых. Были три большие яблони, одна — под окном кухни, размером с дом. По осени прямо из окна можно было собирать белый налив. Однажды, вернувшись домой, обнаружила, что яблоню спилили, чтобы соседям внизу было светлее. Невосполнимая утрата. Остались еще две яблони, груша и вишня.
До постройки нового дома на Тореза сюда с Сосновки — она тут в двух минутах — приходили белки, мы вывешивали за окно орехи. Белки сидели на подоконнике и грызли их. Сейчас здесь живет стая синиц, прилетают снегири. В самой Сосновке водятся дятлы и даже во́роны — большие, черные. А еще — выдры, я сама их видела.
Как-то раз мы возвращались вечером с дочкой: «Мам, смотри, что это?» Я думаю: крыса, что ли? Ежик! Звоню мужу: тут ежик около дома, наверное, убежал у кого-то. Отстегнула от куртки капюшон, принесли домой. Прислала мужу фотку — да это же дикий еж! Я отнесла его поглубже в Сосновку и выпустила.
«Мы здесь надолго»
Самый частый вопрос знакомых: когда будут сносить ваш дом? «Он же аварийный!» Но он не аварийный. То есть его, может быть, и снесли бы, если с одной стороны не было церкви Адвентистов седьмого дня (проспект Тореза, 85. — Прим. ред.) — они надолго арендовали участок и никуда не денутся. А с другой стороны у нас территория Метростроя: там шахты и прочая инфраструктура. Получается, на этом участке ничего существенного не построить. Так что, думаю, мы здесь надолго.
Благодарим историка советской архитектуры, редактора сайта «Домофото» Дмитрия Гусарова за помощь в поисках героини материала.