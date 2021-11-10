«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

В крайней угловой комнате, в торце — кладовка. Также из мест хранения проектировщики предусмотрели антресоль от коридора к кухне, в этом месте потолок ниже.

Раньше через проспект Тореза не было больших домов и солнце в квартире присутствовало с самого утра и до заката. Бабушка занавешивала окна слюдой, чтобы мебель не выгорала. Специально для этой квартиры они с дедушкой купили комплект хорошей мебели под красное дерево, из которого на сегодня остались стол и шкаф.

Паркет тут был изначально, бабушка с дедушкой ничего не переделывали. Я была в других квартирах в доме, и там, где не ремонтировали полы, паркет такой же.

Когда-то у нас висела трехъярусная люстра и один высокий друг сбивал ее головой. Поменяли на плоскую — сразу стали видны все неровности потолка. Глаз это не радует, и надо бы выровнять потолок.