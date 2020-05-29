«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»
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Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев «Проект ущербен от начала и до конца»
«Путин, помоги!»: Надпись на стене недостроенного дома в ЖК «Десяткино 2.0»
Обращение оперативно закрасили
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В Петербурге возобновили реновацию хрущевок — в Сосновой Поляне сносят пятиэтажное здание
Демонтажные работы проведут на 2-й Комсомольской улице
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Проект отеля в Пьяной гавани доработали. Так он выглядит теперь
Против застройки выступали жители комплекса «Золотая гавань»
Проект отеля в Пьяной гавани доработали. Так он выглядит теперь Против застройки выступали жители комплекса «Золотая гавань»
За последние годы Россия построила больше всего жилья среди европейских стран
Но обеспеченность россиян жильем все еще не очень
За последние годы Россия построила больше всего жилья среди европейских стран Но обеспеченность россиян жильем все еще не очень
Подкаст «Некрасовки» о строительстве Москвы
Будут обсуждать устройство метрополитена и рассказывать про архитектурное образование
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Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено)
Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн
Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено) Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн
В Ленобласти создали петицию против зернового терминала. Разрешение на строительство отозвали
Объект хотели построить в бухте Батарейная, на границе заказника «Лебяжий»
В Ленобласти создали петицию против зернового терминала. Разрешение на строительство отозвали Объект хотели построить в бухте Батарейная, на границе заказника «Лебяжий»
Вслед за обрушением потолка в госпитале в «Ленэкспо» произошел потоп (обновлено)
Чиновники винят самих пациентов, которые проливают воду в душевых
Вслед за обрушением потолка в госпитале в «Ленэкспо» произошел потоп (обновлено) Чиновники винят самих пациентов, которые проливают воду в душевых
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
На побережье Финского залива свозят мусор с территории СКК. Горожане против свалки
Арендатор земли говорит, что строительные грунты пойдут на укрепление дамбы
На побережье Финского залива свозят мусор с территории СКК. Горожане против свалки Арендатор земли говорит, что строительные грунты пойдут на укрепление дамбы
На строящейся станции метро «Горный институт» погиб рабочий. Он выпал из люльки
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело
На строящейся станции метро «Горный институт» погиб рабочий. Он выпал из люльки Следственный комитет уже возбудил уголовное дело
Градсовет отклонил проект реконструкции станции метро «Политехническая»
Авторам предложили доработать концепцию с учетом поступивших замечаний
Градсовет отклонил проект реконструкции станции метро «Политехническая» Авторам предложили доработать концепцию с учетом поступивших замечаний
В поселке Токсово хотят снести дореволюционное здание вокзала. Градозащитники протестуют
Депутат Борис Вишневский попросил компанию РЖД и власти Ленобласти отказаться от этих планов