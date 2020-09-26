Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы
Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы
Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы

Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы

26 сентября 2020

Из-за очередной стройки на Тверской обвалился фасад исторического дома

Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья

Москва не вошла даже в топ-50

Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья

Собянин не намерен отменять режим самоизоляции после майских праздников

Зато стройку вернут

Собянин не намерен отменять режим самоизоляции после майских праздников

«Нам здесь лежать»: Как строят гигантскую коронавирусную больницу в Новой Москве
«Нам здесь лежать»: Как строят гигантскую коронавирусную больницу в Новой Москве Носят ли маски герои у деревни Голохвастово
«Нам здесь лежать»: Как строят гигантскую коронавирусную больницу в Новой Москве

«Нам здесь лежать»: Как строят гигантскую коронавирусную больницу в Новой Москве
Носят ли маски герои у деревни Голохвастово

В Лефортове построят дом по реновации с каменным фасадом

Витражное остекление и облицовка под кирпич

В Лефортове построят дом по реновации с каменным фасадом

Чоповцы избили в Раменках депутатов и жителей, которые протестуют против высотки
Чоповцы избили в Раменках депутатов и жителей, которые протестуют против высотки Для защиты местные пригоняли во двор броневик
Чоповцы избили в Раменках депутатов и жителей, которые протестуют против высотки

Чоповцы избили в Раменках депутатов и жителей, которые протестуют против высотки
Для защиты местные пригоняли во двор броневик

Политехнический музей проведет экскурсии по стройке

Гулять по зданию до его открытия можно будет несколько раз в неделю

Политехнический музей проведет экскурсии по стройке

«Ведомости»: В Архангельской области приостановят строительство полигона для московского мусора

Возобновить работы намерены только после общественных слушаний и экспертиз

«Ведомости»: В Архангельской области приостановят строительство полигона для московского мусора

Дом связи на Новом Арбате хотят перестроить

Предложение об увеличении площади комплекса вынесли на публичные слушания

Дом связи на Новом Арбате хотят перестроить

До/после: В Москве исказили исторический облик целой ветки метро
До/после: В Москве исказили исторический облик целой ветки метро Модернистские станции Филевской линии «осовременили», автор проекта неизвестен
До/после: В Москве исказили исторический облик целой ветки метро

До/после: В Москве исказили исторический облик целой ветки метро
Модернистские станции Филевской линии «осовременили», автор проекта неизвестен

Торговый центр в составе ТПУ «Рассказовка» облицуют картой Москвы

Перфорированные кассеты со схематичным изображением города установят на фасадах здания

Торговый центр в составе ТПУ «Рассказовка» облицуют картой Москвы

Кинотеатр «Ашхабад» станет культурно-досуговым центром с панорамными окнами

Территорию вокруг него благоустроят

Кинотеатр «Ашхабад» станет культурно-досуговым центром с панорамными окнами

Сколько Москва потратит на логотип реновации

Конкурс на поиск разработчика уже объявлен

Сколько Москва потратит на логотип реновации

Разрешить строительство парковок на первых этажах жилых домов (обновлено)

Новые правила будут относиться только к новостройкам

Разрешить строительство парковок на первых этажах жилых домов (обновлено)

На месте «Кремлевской АЗС» построят концертный зал

Стоимость работ не уточняется

На месте «Кремлевской АЗС» построят концертный зал

Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках

Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне

Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках

Власти выбрали еще пять стартовых площадок реновации

Все они находятся в разных районах Москвы

Власти выбрали еще пять стартовых площадок реновации

Остановить снос конструктивистского здания Химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе

Активисты также требуют остановить снос шестиэтажного Доходного дома Эггерс

Остановить снос конструктивистского здания Химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе

IKEA планирует построить еще три «Меги» в Москве

Ожидается, что их построят в ближайшие пять лет

IKEA планирует построить еще три «Меги» в Москве

Московские власти объяснили, почему включили дома XIX века в Новой Москве в программу реновации

Об этом сообщает агентство «Москва»

Московские власти объяснили, почему включили дома XIX века в Новой Москве в программу реновации

Крыша центра художественной гимнастики в «Лужниках» будет напоминать гимнастическую ленту

Об рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

Крыша центра художественной гимнастики в «Лужниках» будет напоминать гимнастическую ленту

Как будет выглядеть высотный бизнес-центр на «Даниловской мануфактуре»

Об этом сообщает «РБК-Недвижимость»

Как будет выглядеть высотный бизнес-центр на «Даниловской мануфактуре»

Как будет выглядеть апарт-отель с подземным паркингом у метро «Алексеевская»

Об этом сообщается на официальном сайте Архитектурного совета столицы

Как будет выглядеть апарт-отель с подземным паркингом у метро «Алексеевская»

У метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек

Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры

У метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек

Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках

Предполагается, что облик фасада будет изменяться в зависимости от угла зрения

Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках

Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание

Оно войдет в ансамбль четвертого гуманитарного корпуса университета

Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание

На ВДНХ началось строительство выставочного центра градостроительного развития Москвы

Павильон планируют открыть для посетителей в начале сентября 2017 года

На ВДНХ началось строительство выставочного центра градостроительного развития Москвы

Как будет выглядеть восстановленное здание библиотеки ИНИОН РАН

Проект предполагает замену каркаса строения на монолитный железобетон

Как будет выглядеть восстановленное здание библиотеки ИНИОН РАН

На территории ЗИЛа построят жилой комплекс с фасадами бывшего цеха

Проект разработан бюро «Меганом»

На территории ЗИЛа построят жилой комплекс с фасадами бывшего цеха

На улице Академика Волгина построят 16-этажный корпус университета МВД

Новый корпус будет иметь Г-образную форму и разную этажность

На улице Академика Волгина построят 16-этажный корпус университета МВД

На Петровке построят новый корпус МВД

Здание будет с парадным двором и аркадами

На Петровке построят новый корпус МВД

Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы»

Так решил президент России Владимир Путин

Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы»

У театрального института имени Щукина появится новый корпус в районе Арбата

Там будет кафедра сценического движения и репетиционный зал

У театрального института имени Щукина появится новый корпус в районе Арбата

Бизнесмен Игорь Кожин построит в Москве пять ледовых арен

Объем инвестиций составит более миллиарда рублей

Бизнесмен Игорь Кожин построит в Москве пять ледовых арен

В парке «Зарядье» посадят более 120 видов цветов, трав и ягод

Парк будет поделен на четыре природно-ландшафтные зоны — лес, заливные луга, степь и северный ландшафт

В парке «Зарядье» посадят более 120 видов цветов, трав и ягод

В Москве в 2017 году построят 700 тысяч квадратных метров спортивных объектов

Также городские власти, кроме основных стадионов, планируют сдать 12 тренировочных полей

В Москве в 2017 году построят 700 тысяч квадратных метров спортивных объектов

Власти хотят создать технологическую долину на базе 20–25 вузов

Обсжудением проекта занимаются министерства образования и экономического развития

Власти хотят создать технологическую долину на базе 20–25 вузов

Метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста

Строительство моста должны завершить в декабре 2018 года

Метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста

Картины на строительных заборах в Москве

Активисты развесили картины на ограждениях в районе станции метро «Таганская»

Картины на строительных заборах в Москве

Москворецкую набережную будут закрывать по ночам

Перекрытие связано со строительством парка «Зарядье»

Москворецкую набережную будут закрывать по ночам

Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету
Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету The Village узнал у практикующего дизайнера, как обращаться со строительной сметой и можно ли сэкономить во время ремонта
Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету

Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету
The Village узнал у практикующего дизайнера, как обращаться со строительной сметой и можно ли сэкономить во время ремонта

В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено)

Однако местные жители намерены продолжить протестовать против застройки на границе с парком, из-за которой могут погибнуть деревья

В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено)

Терминал в Шереметьеве построит турецкая компания

Renaissance Construction также займётся строительством подземных пассажирских и багажных тоннелей

Терминал в Шереметьеве построит турецкая компания

У стадиона «Лужники» сделают парк и спортивную зону

Работы по благоустройству парка начнутся весной

У стадиона «Лужники» сделают парк и спортивную зону

Скандалы, интриги, преследования: Как МГУ застраивает Раменки

Скандалы, интриги, преследования: Как МГУ застраивает РаменкиThe Village узнал, почему на землях университета строят коммерческое жильё и как местные жители воюют со стройкой в своём районе

Скандалы, интриги, преследования: Как МГУ застраивает Раменки

Скандалы, интриги, преследования: Как МГУ застраивает Раменки
The Village узнал, почему на землях университета строят коммерческое жильё и как местные жители воюют со стройкой в своём районе

Измайловский парк оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконную стройку

Решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску межрайонной природоохранной прокуратуры

Измайловский парк оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконную стройку

В Москве могут запретить облицовку зданий из натурального камня

Ограничения будут действовать, если облицовочный материал не является характерным для периода постройки объекта

В Москве могут запретить облицовку зданий из натурального камня

Стройплощадку для храма до сих пор не перенесли из Торфянки

Активисты по-прежнему дежурят в палатке, а договор аренды на участок так и не был аннулирован

Стройплощадку для храма до сих пор не перенесли из Торфянки

Бывший корпус администрации президента в Кремле демонтируют

После демонтажа на этом месте планируют провести раскопки

Бывший корпус администрации президента в Кремле демонтируют

В Нескучном саду появится детская площадка «Стройка»

Площадка расположится неподалёку от входа с Ленинского проспекта между домами 18 и 20

В Нескучном саду появится детская площадка «Стройка»

Новое здание следственного комитета построят Владимир Евтушенков и Самвел Карапетян

Согласно проекту, общая площадь комплекса зданий составит почти 60 000 квадратных метров

Новое здание следственного комитета построят Владимир Евтушенков и Самвел Карапетян

Власти Москвы планируют создать собственный строительный холдинг

Новая компания московских властей будет заниматься не только государственными контрактами, но и выполнять частные заказы

Власти Москвы планируют создать собственный строительный холдинг

Московские строители устроили забастовку из-за долгов по зарплате

Строители жалуются, что им не платят зарплату с апреля

Московские строители устроили забастовку из-за долгов по зарплате

В Москве заморозят около 20 % строящихся торговых центров

Строительство начнут замораживать уже начиная со второго квартала 2015 года, утверждают специалисты консалтинговой компании Knight

В Москве заморозят около 20 % строящихся торговых центров

В Москве появится китайский деловой центр площадью 100 тысяч квадратных метров

Строительство комплекса завершится во второй половине 2017 года

В Москве появится китайский деловой центр площадью 100 тысяч квадратных метров

На месте свалки в Некрасовке появится парк развлечений

Строительство парка планируют завершить к концу 2017 года

На месте свалки в Некрасовке появится парк развлечений

На севере Москвы построят горнолыжный парк

Площадь парка составит 1 тысячу квадратных метров

На севере Москвы построят горнолыжный парк

Дневник города: Что происходит в Сочи
Дневник города: Что происходит в Сочи Корреспондент The Village в Сочи рассказывает о том, чем живёт город накануне и во время Олимпийских игр, — сегодня о двухэтажном поезде Москва — Адлер, коньяке в «Ласточке» и ценах на проезд.
Дневник города: Что происходит в Сочи

Дневник города: Что происходит в Сочи
Корреспондент The Village в Сочи рассказывает о том, чем живёт город накануне и во время Олимпийских игр, — сегодня о двухэтажном поезде Москва — Адлер, коньяке в «Ласточке» и ценах на проезд.

Стройки украсили плакатами «Студии Лебедева»

Московские стройки начали украшать информационными плакатами, на которых местным жителям объясняют, какой объект строят и зачем.

Стройки украсили плакатами «Студии Лебедева»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ