Как устроены незаконные стройки Москвы: На примере Левобережного, где Березовую аллею вырубили под небоскребы
Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья
Москва не вошла даже в топ-50
«Нам здесь лежать»: Как строят гигантскую коронавирусную больницу в Новой Москве Носят ли маски герои у деревни Голохвастово
В Лефортове построят дом по реновации с каменным фасадом
Витражное остекление и облицовка под кирпич
Чоповцы избили в Раменках депутатов и жителей, которые протестуют против высотки Для защиты местные пригоняли во двор броневик
Политехнический музей проведет экскурсии по стройке
Гулять по зданию до его открытия можно будет несколько раз в неделю
«Ведомости»: В Архангельской области приостановят строительство полигона для московского мусора
Возобновить работы намерены только после общественных слушаний и экспертиз
Дом связи на Новом Арбате хотят перестроить
Предложение об увеличении площади комплекса вынесли на публичные слушания
До/после: В Москве исказили исторический облик целой ветки метро Модернистские станции Филевской линии «осовременили», автор проекта неизвестен
Торговый центр в составе ТПУ «Рассказовка» облицуют картой Москвы
Перфорированные кассеты со схематичным изображением города установят на фасадах здания
Кинотеатр «Ашхабад» станет культурно-досуговым центром с панорамными окнами
Территорию вокруг него благоустроят
Разрешить строительство парковок на первых этажах жилых домов (обновлено)
Новые правила будут относиться только к новостройкам
Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках
Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне
Власти выбрали еще пять стартовых площадок реновации
Все они находятся в разных районах Москвы
Остановить снос конструктивистского здания Химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе
Активисты также требуют остановить снос шестиэтажного Доходного дома Эггерс
IKEA планирует построить еще три «Меги» в Москве
Ожидается, что их построят в ближайшие пять лет
Московские власти объяснили, почему включили дома XIX века в Новой Москве в программу реновации
Об этом сообщает агентство «Москва»
Крыша центра художественной гимнастики в «Лужниках» будет напоминать гимнастическую ленту
Об рассказал мэр Москвы Сергей Собянин
Как будет выглядеть высотный бизнес-центр на «Даниловской мануфактуре»
Об этом сообщает «РБК-Недвижимость»
Как будет выглядеть апарт-отель с подземным паркингом у метро «Алексеевская»
Об этом сообщается на официальном сайте Архитектурного совета столицы
У метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек
Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры
Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках
Предполагается, что облик фасада будет изменяться в зависимости от угла зрения
Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание
Оно войдет в ансамбль четвертого гуманитарного корпуса университета
На ВДНХ началось строительство выставочного центра градостроительного развития Москвы
Павильон планируют открыть для посетителей в начале сентября 2017 года
Как будет выглядеть восстановленное здание библиотеки ИНИОН РАН
Проект предполагает замену каркаса строения на монолитный железобетон
На территории ЗИЛа построят жилой комплекс с фасадами бывшего цеха
Проект разработан бюро «Меганом»
На улице Академика Волгина построят 16-этажный корпус университета МВД
Новый корпус будет иметь Г-образную форму и разную этажность
Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы»
Так решил президент России Владимир Путин
У театрального института имени Щукина появится новый корпус в районе Арбата
Там будет кафедра сценического движения и репетиционный зал
Бизнесмен Игорь Кожин построит в Москве пять ледовых арен
Объем инвестиций составит более миллиарда рублей
В парке «Зарядье» посадят более 120 видов цветов, трав и ягод
Парк будет поделен на четыре природно-ландшафтные зоны — лес, заливные луга, степь и северный ландшафт
В Москве в 2017 году построят 700 тысяч квадратных метров спортивных объектов
Также городские власти, кроме основных стадионов, планируют сдать 12 тренировочных полей
Власти хотят создать технологическую долину на базе 20–25 вузов
Обсжудением проекта занимаются министерства образования и экономического развития
Метрополитен выпустил билеты с изображением строителей Крымского моста
Строительство моста должны завершить в декабре 2018 года
Картины на строительных заборах в Москве
Активисты развесили картины на ограждениях в районе станции метро «Таганская»
Москворецкую набережную будут закрывать по ночам
Перекрытие связано со строительством парка «Зарядье»
Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету The Village узнал у практикующего дизайнера, как обращаться со строительной сметой и можно ли сэкономить во время ремонта
В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено)
Однако местные жители намерены продолжить протестовать против застройки на границе с парком, из-за которой могут погибнуть деревья
Терминал в Шереметьеве построит турецкая компания
Renaissance Construction также займётся строительством подземных пассажирских и багажных тоннелей
У стадиона «Лужники» сделают парк и спортивную зону
Работы по благоустройству парка начнутся весной
Скандалы, интриги, преследования: Как МГУ застраивает РаменкиThe Village узнал, почему на землях университета строят коммерческое жильё и как местные жители воюют со стройкой в своём районе
Скандалы, интриги, преследования: Как МГУ застраивает Раменки The Village узнал, почему на землях университета строят коммерческое жильё и как местные жители воюют со стройкой в своём районе
Измайловский парк оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконную стройку
Решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску межрайонной природоохранной прокуратуры
В Москве могут запретить облицовку зданий из натурального камня
Ограничения будут действовать, если облицовочный материал не является характерным для периода постройки объекта
Стройплощадку для храма до сих пор не перенесли из Торфянки
Активисты по-прежнему дежурят в палатке, а договор аренды на участок так и не был аннулирован
Бывший корпус администрации президента в Кремле демонтируют
После демонтажа на этом месте планируют провести раскопки
В Нескучном саду появится детская площадка «Стройка»
Площадка расположится неподалёку от входа с Ленинского проспекта между домами 18 и 20
Новое здание следственного комитета построят Владимир Евтушенков и Самвел Карапетян
Согласно проекту, общая площадь комплекса зданий составит почти 60 000 квадратных метров
Власти Москвы планируют создать собственный строительный холдинг
Новая компания московских властей будет заниматься не только государственными контрактами, но и выполнять частные заказы
Московские строители устроили забастовку из-за долгов по зарплате
Строители жалуются, что им не платят зарплату с апреля
В Москве заморозят около 20 % строящихся торговых центров
Строительство начнут замораживать уже начиная со второго квартала 2015 года, утверждают специалисты консалтинговой компании Knight
В Москве появится китайский деловой центр площадью 100 тысяч квадратных метров
Строительство комплекса завершится во второй половине 2017 года
На месте свалки в Некрасовке появится парк развлечений
Строительство парка планируют завершить к концу 2017 года
Дневник города: Что происходит в Сочи Корреспондент The Village в Сочи рассказывает о том, чем живёт город накануне и во время Олимпийских игр, — сегодня о двухэтажном поезде Москва — Адлер, коньяке в «Ласточке» и ценах на проезд.
Стройки украсили плакатами «Студии Лебедева»
Московские стройки начали украшать информационными плакатами, на которых местным жителям объясняют, какой объект строят и зачем.