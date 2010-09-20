Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья
Москва не вошла даже в топ-50
Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья Москва не вошла даже в топ-50
«Нам здесь лежать»: Как строят гигантскую коронавирусную больницу в Новой Москве Носят ли маски герои у деревни Голохвастово
«Нам здесь лежать»: Как строят гигантскую коронавирусную больницу в Новой Москве Носят ли маски герои у деревни Голохвастово
Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы»
Так решил президент России Владимир Путин
Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы» Так решил президент России Владимир Путин
Власти хотят создать технологическую долину на базе 20–25 вузов
Обсжудением проекта занимаются министерства образования и экономического развития
Власти хотят создать технологическую долину на базе 20–25 вузов Обсжудением проекта занимаются министерства образования и экономического развития
Дневник города: Что происходит в Сочи Корреспондент The Village в Сочи рассказывает о том, чем живёт город накануне и во время Олимпийских игр, — сегодня о двухэтажном поезде Москва — Адлер, коньяке в «Ласточке» и ценах на проезд.
Дневник города: Что происходит в Сочи Корреспондент The Village в Сочи рассказывает о том, чем живёт город накануне и во время Олимпийских игр, — сегодня о двухэтажном поезде Москва — Адлер, коньяке в «Ласточке» и ценах на проезд.
ГАСУ разработает стандарт ограждений для строек
ГАСУ разработает стандарт ограждений для строек. По мнению вице-губернатора Оганесяна, забор должен ограничивать строительную площадку и обеспечивать безопасность, а не служить «ширмой».
ГАСУ разработает стандарт ограждений для строек ГАСУ разработает стандарт ограждений для строек. По мнению вице-губернатора Оганесяна, забор должен ограничивать строительную площадку и обеспечивать безопасность, а не служить «ширмой».
Процесс строительства в Москве будут контролировать с помощью видеокамер На сбор информации, фото- и видеоматериалов о строительстве и сносе социально значимых зданий власти выделят 150 миллионов рублей.
Процесс строительства в Москве будут контролировать с помощью видеокамер На сбор информации, фото- и видеоматериалов о строительстве и сносе социально значимых зданий власти выделят 150 миллионов рублей.
Вопреки ЮНЕСКО Лужков начал строительство у стен Кремля и Дома Пашкова У стен Кремля, напротив дома Пашкова начали возводить депозитарий. Данная территория входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО