Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»
Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе» О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»

Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»
О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров

Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве
Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве

Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве
Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться

5 рецептов сырников на любой вкус
5 рецептов сырников на любой вкус С изюмом, из рикотты и во фритюре
5 рецептов сырников на любой вкус

5 рецептов сырников на любой вкус
С изюмом, из рикотты и во фритюре

Куда сходить праздничным вечером
Куда сходить праздничным вечером Рассказываем, где поужинать 8 Марта
Куда сходить праздничным вечером

Куда сходить праздничным вечером
Рассказываем, где поужинать 8 Марта

Как поесть в ресторане и не отравиться
Как поесть в ресторане и не отравиться Ресторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным
Как поесть в ресторане и не отравиться

Как поесть в ресторане и не отравиться
Ресторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным

Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»

Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»
Главные гастрономические события этой недели

Сезон яблок: От салатов до оладьев
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Сезон яблок: От салатов до оладьев

Сезон яблок: От салатов до оладьев
Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»

8 быстрых ужинов
8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
8 быстрых ужинов

8 быстрых ужинов
Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы

Ланч-бокс: Несложные рецепты обедов, которые можно взять с собой
Ланч-бокс: Несложные рецепты обедов, которые можно взять с собой Лапша, салаты и сэндвичи на каждый день
Ланч-бокс: Несложные рецепты обедов, которые можно взять с собой

Ланч-бокс: Несложные рецепты обедов, которые можно взять с собой
Лапша, салаты и сэндвичи на каждый день

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа

The Village запускает гастрофестиваль «Еда в городе»

Весь август посетители смогут попробовать сеты, придуманные специально для фестиваля ресторанами вместе с редакцией The Village

The Village запускает гастрофестиваль «Еда в городе»

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Кафе Table на Лесной улице

Кафе Table на Лесной улицеСовсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади

Кафе Table на Лесной улице

Кафе Table на Лесной улице
Совсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади

На «Белорусской» открывается кафе Table

Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей

На «Белорусской» открывается кафе Table