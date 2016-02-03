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The Village запускает гастрофестиваль «Еда в городе»
Весь август посетители смогут попробовать сеты, придуманные специально для фестиваля ресторанами вместе с редакцией The Village
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Кафе Table на Лесной улице Совсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади
На «Белорусской» открывается кафе Table
Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей