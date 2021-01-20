The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов
Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы
Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor
Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
В МАММ покажут танцевальный эксперимент «Перформанс жизни. Quarter Past Eight»
Актеры в импровизации исследуют человека и его границы, идею уникальности и общности
Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»
Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге
Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)
Танцы в сугробах и джазовые анархисты
«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике»
Концерт состоится в это воскресенье
Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников
Гостей ждет дневная и ночная программы
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале
Акцент там будет на кофе и шоколаде
The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»
Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов
Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской
Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения
Фестиваль Context покажет в «Пионере» документальные фильмы о танцах
Современная хореография, классический балет и хип-хоп
Beat Films выпустит в прокат кино об одном из главных хореографов ХХ века
Фильм о Мерсе Каннингеме семь лет снимала российский режиссер Алла Ковган
На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»
Там будут танцевать и дегустировать хинкали
«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей
Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление
Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу
Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»
Культурный центр «ЗИЛ» откроет новый сезон мастер-классами и концертом
Сопровождать весь праздник будет восьмичасовой эфир радио
«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами
На празднике представят две новые площадки
Ichu: Латиноамериканская кухня с танцами на «Трехгорке»
В Москве открылась первая точка ресторана из Гонконга
На ВДНХ пройдет фестиваль «Мировые балетные каникулы»
Для мастер-класса построят станок длиной более километра
Москвичей научат танцевать буги-вуги и акробатический рок-н-ролл
Уроки спортивных танцев пройдут в «Зарядье» и «Сокольниках»
Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы») И станет частью Art Squat Forum в галерее «Солянка»
В Москве откроется группа танцевальной терапии для пациентов с болезнью Паркинсона
Бесплатные танцы будут проходить в центре реабилитации «Апрель»
Под каблуком: Продюсер The Village учится танцевать стрип Видеоинструкция по искусству соблазнения в танце
На открытии серии вечеринок в «Доме культур» выступят резиденты Esthetic Joys
На первое мероприятие всех гостей приглашают бесплатно
Esthetic Joys проведет вечер эстетических удовольствий в Доме Союзов
Организаторы обещают привезти модных музыкантов, имена которых пока не раскрывают
На предновогодней вечеринке в «Смене 2.0» выступит Кедр Ливанский
В лайнапе артисты, выступающие в жанрах raw и лоу-фай-хаус
Танцевальный проект «ProТанцы» выпустил абонемент в поддержку ВИЧ-положительных
Часть средств от продаж идет на благотворительность
«Гараж» представил программу мероприятий на 2019 год
Посетителей ждут ретроспективы, выставка об экологии, кинопоказы под открытым небом и новые книги
«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы» Они будут танцевать в окнах московских домов
На Тверской площади приготовят азербайджанскую еду и научат ткать ковер
Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Осенние дары Азербайджана»
На фестивале «Выходные с Грецией» бесплатно покажут греческое кино и спектакли
Праздник пройдет в культурном центре «Вдохновение»
Бар «Клава» проведет последнюю вечеринку по случаю переезда
Новое место заведения пока не раскрывается
На крыше павильона «Рабочий и колхозница» пройдут бесплатные лекции о танго
Музыкальный дуэт Pedro y Juan расскажет посетителям ВДНХ о происхождении танца, его эволюции и знаковых фигурах
В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream
Гостей просят одеться в образе с фестивалей Coachella или Burning Man
В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки
Праздник отметят в 20 зонах отдыха 19 мая
Школьники выбрали программу и артистов городского выпускного
Больше всего 11-классники хотят увидеть рэпера Feduk
В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK
На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов
В Перовском парке 8 марта состоится весенний бал
Гости мероприятия смогут посетить мастер-класс по созданию маскарадной маски и урок по основам бального танца
В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week
В его программу войдут кинопоказы, концерты и лекторий
Хореограф «Цирка дю Солей» поставила в Театре мюзикла пластический спектакль
Показы проходят по пятницам и субботам в 23:00
На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури
Мероприятия приурочили к февральским праздникам
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов
Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов
В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х
Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям
В Москве пройдет фестиваль современной хореографии «Проба № 2»
В программе лекции и мастер-классы по хореографии