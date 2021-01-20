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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Творческий лагерь «Арт Станция» зовет на танц-дачу из Москвы в Переславль-Залесский
20 января 2021

Творческий лагерь «Арт Станция» зовет на танц-дачу из Москвы в Переславль-Залесский

Фестиваль Сontext. Diana Vishneva покажет главные события онлайн
13 октября 2020

Фестиваль Сontext. Diana Vishneva покажет главные события онлайн

2 августа 2020

«Импресарио» проведет танцевальный аудиотур

На ВДНХ все лето будут идти бесплатные мастер-классы по танцам

Участие в занятиях бесплатное

На ВДНХ все лето будут идти бесплатные мастер-классы по танцам

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов

Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов

Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor

Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс

Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

В МАММ покажут танцевальный эксперимент «Перформанс жизни. Quarter Past Eight»

Актеры в импровизации исследуют человека и его границы, идею уникальности и общности

В МАММ покажут танцевальный эксперимент «Перформанс жизни. Quarter Past Eight»

Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»

Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге

Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»

Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)

Танцы в сугробах и джазовые анархисты

Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)

«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике»

Концерт состоится в это воскресенье

«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике»

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

Гостей ждет дневная и ночная программы

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

На новогодней вечеринке Даниловского рынка выступит Cream Soda

Прийти могут все желающие

На новогодней вечеринке Даниловского рынка выступит Cream Soda

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

Акцент там будет на кофе и шоколаде

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»

Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Приложение создали журналисты

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

22 барные концепции под одной крышей

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской

Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской

Фестиваль Context покажет в «Пионере» документальные фильмы о танцах

Современная хореография, классический балет и хип-хоп

Фестиваль Context покажет в «Пионере» документальные фильмы о танцах

Beat Films выпустит в прокат кино об одном из главных хореографов ХХ века

Фильм о Мерсе Каннингеме семь лет снимала российский режиссер Алла Ковган

Beat Films выпустит в прокат кино об одном из главных хореографов ХХ века

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»

Там будут танцевать и дегустировать хинкали

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»

«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей

Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление

«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей

Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу

Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»

Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу

Культурный центр «ЗИЛ» откроет новый сезон мастер-классами и концертом

Сопровождать весь праздник будет восьмичасовой эфир радио

Культурный центр «ЗИЛ» откроет новый сезон мастер-классами и концертом

«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами

На празднике представят две новые площадки

«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами

Ichu: Латиноамериканская кухня с танцами на «Трехгорке»

В Москве открылась первая точка ресторана из Гонконга

Ichu: Латиноамериканская кухня с танцами на «Трехгорке»

В баре «Ровесник» пройдет БДСМ-вечеринка

Перерождение закрытого Untitled на новой площадке

В баре «Ровесник» пройдет БДСМ-вечеринка

На ВДНХ пройдет фестиваль «Мировые балетные каникулы»

Для мастер-класса построят станок длиной более километра

На ВДНХ пройдет фестиваль «Мировые балетные каникулы»

Москвичей научат танцевать буги-вуги и акробатический рок-н-ролл

Уроки спортивных танцев пройдут в «Зарядье» и «Сокольниках»

Москвичей научат танцевать буги-вуги и акробатический рок-н-ролл

Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы»)
Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы») И станет частью Art Squat Forum в галерее «Солянка»
Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы»)

Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы»)
И станет частью Art Squat Forum в галерее «Солянка»

В Москве пройдет международный фестиваль танцев Smack’n’Whack

Фестиваль посвящен вакингу

В Москве пройдет международный фестиваль танцев Smack’n’Whack

В Москве пройдет вечеринка Ecstatic Dance Moscow

На ней выступит диджей Martyn Zij

В Москве пройдет вечеринка Ecstatic Dance Moscow

В Москве откроется группа танцевальной терапии для пациентов с болезнью Паркинсона

Бесплатные танцы будут проходить в центре реабилитации «Апрель»

В Москве откроется группа танцевальной терапии для пациентов с болезнью Паркинсона

Под каблуком: Продюсер The Village учится танцевать стрип
Под каблуком: Продюсер The Village учится танцевать стрип Видеоинструкция по искусству соблазнения в танце
Под каблуком: Продюсер The Village учится танцевать стрип

Под каблуком: Продюсер The Village учится танцевать стрип
Видеоинструкция по искусству соблазнения в танце

На открытии серии вечеринок в «Доме культур» выступят резиденты Esthetic Joys

На первое мероприятие всех гостей приглашают бесплатно

На открытии серии вечеринок в «Доме культур» выступят резиденты Esthetic Joys

Esthetic Joys проведет вечер эстетических удовольствий в Доме Союзов

Организаторы обещают привезти модных музыкантов, имена которых пока не раскрывают

Esthetic Joys проведет вечер эстетических удовольствий в Доме Союзов

На предновогодней вечеринке в «Смене 2.0» выступит Кедр Ливанский

В лайнапе артисты, выступающие в жанрах raw и лоу-фай-хаус

На предновогодней вечеринке в «Смене 2.0» выступит Кедр Ливанский

Танцевальный проект «ProТанцы» выпустил абонемент в поддержку ВИЧ-положительных

Часть средств от продаж идет на благотворительность

Танцевальный проект «ProТанцы» выпустил абонемент в поддержку ВИЧ-положительных

«Гараж» представил программу мероприятий на 2019 год

Посетителей ждут ретроспективы, выставка об экологии, кинопоказы под открытым небом и новые книги

«Гараж» представил программу мероприятий на 2019 год

«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы»
«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы» Они будут танцевать в окнах московских домов
«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы»

«Смешно дрыгаюсь в историях в инстаграме»: О чем говорят участники спектакля «Домашние танцы»
Они будут танцевать в окнах московских домов

На Тверской площади приготовят азербайджанскую еду и научат ткать ковер

Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Осенние дары Азербайджана»

На Тверской площади приготовят азербайджанскую еду и научат ткать ковер

На фестивале «Выходные с Грецией» бесплатно покажут греческое кино и спектакли

Праздник пройдет в культурном центре «Вдохновение»

На фестивале «Выходные с Грецией» бесплатно покажут греческое кино и спектакли

Бар «Клава» проведет последнюю вечеринку по случаю переезда

Новое место заведения пока не раскрывается

Бар «Клава» проведет последнюю вечеринку по случаю переезда

На крыше павильона «Рабочий и колхозница» пройдут бесплатные лекции о танго

Музыкальный дуэт Pedro y Juan расскажет посетителям ВДНХ о происхождении танца, его эволюции и знаковых фигурах

На крыше павильона «Рабочий и колхозница» пройдут бесплатные лекции о танго

В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream

Гостей просят одеться в образе с фестивалей Coachella или Burning Man

В день летнего солнцестояния пройдет дневная вечеринка All Day I Dream

В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки

Праздник отметят в 20 зонах отдыха 19 мая

В День парков москвичей приглашают на танцы, дворовые игры и тренировки

Школьники выбрали программу и артистов городского выпускного

Больше всего 11-классники хотят увидеть рэпера Feduk

Школьники выбрали программу и артистов городского выпускного

В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK

На его площадках пройдут танцевальные батлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов

В Москве пройдет танцевальный Waacking-фестиваль Smack'n'whacK

В Перовском парке 8 марта состоится весенний бал

Гости мероприятия смогут посетить мастер-класс по созданию маскарадной маски и урок по основам бального танца

В Перовском парке 8 марта состоится весенний бал

В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week

В его программу войдут кинопоказы, концерты и лекторий

В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week

Хореограф «Цирка дю Солей» поставила в Театре мюзикла пластический спектакль

Показы проходят по пятницам и субботам в 23:00

Хореограф «Цирка дю Солей» поставила в Театре мюзикла пластический спектакль

На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури

Мероприятия приурочили к февральским праздникам

На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов

Гости смогут сделать пожертвование и покататься с подопечными фондов

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день для подопечных фондов и хосписов

В «Гараже» пройдет танцевальный конкурс «Пара Пара»

Трем финалистам вручат призы

В «Гараже» пройдет танцевальный конкурс «Пара Пара»

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

В Москве пройдет фестиваль современной хореографии «Проба № 2»

В программе лекции и мастер-классы по хореографии

В Москве пройдет фестиваль современной хореографии «Проба № 2»

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