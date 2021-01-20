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2021-01-20T17:42:40.000+03:00
20 января 2021
Творческий лагерь «Арт Станция» зовет на танц-дачу из Москвы в Переславль-Залесский
2020-10-13T20:03:09.000+03:00
13 октября 2020
Фестиваль Сontext. Diana Vishneva покажет главные события онлайн
2020-08-02T14:05:33.000+03:00
2 августа 2020
«Импресарио» проведет танцевальный аудиотур
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