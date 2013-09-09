Moscow Restaurant Week выбрал лучший тартар в столице Фестиваль подвел итоги конкурса
В столице стартовала Moscow Restaurant Week. В этом году она вновь посвящена тартарам
Специально приготовленные тартары можно попробовать в 100 ресторанах Москвы
В столице стартовала Moscow Restaurant Week. В этом году она вновь посвящена тартарам Специально приготовленные тартары можно попробовать в 100 ресторанах Москвы
Ресторан Tartar It! на Петровке В меню десять сложных авторских тартаров и вино
Лучшие тартары Москвы по версии Moscow Restaurant Week
Всего в конкурсе приняли участие 400 тартаров из 100 лучших ресторанов столицы
Лучшие тартары Москвы по версии Moscow Restaurant Week Всего в конкурсе приняли участие 400 тартаров из 100 лучших ресторанов столицы
В Москве пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week
Главной темой фестиваля станет тартар
В Москве пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week Главной темой фестиваля станет тартар
Дмитрий Репин о баре «Стрелка» CEO Digital October Дмитрий Репин рассказал The Village, что на самом деле важно то, не кто ходит в место, а кто в него не ходит.