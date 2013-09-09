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Moscow Restaurant Week выбрал лучший тартар в столице

Фестиваль подвел итоги конкурса

Moscow Restaurant Week выбрал лучший тартар в столице
Фестиваль подвел итоги конкурса

Как приготовить тартар из тунца
Как приготовить тартар из тунца Выбираем рыбу и нарезаем тартар по всем правилам
Как приготовить тартар из тунца

Как приготовить тартар из тунца
Выбираем рыбу и нарезаем тартар по всем правилам

В столице стартовала Moscow Restaurant Week. В этом году она вновь посвящена тартарам

Специально приготовленные тартары можно попробовать в 100 ресторанах Москвы

В столице стартовала Moscow Restaurant Week. В этом году она вновь посвящена тартарам
Специально приготовленные тартары можно попробовать в 100 ресторанах Москвы

Ресторан Tartar It! на Петровке

В меню десять сложных авторских тартаров и вино

Ресторан Tartar It! на Петровке
В меню десять сложных авторских тартаров и вино

Лучшие тартары Москвы по версии Moscow Restaurant Week

Всего в конкурсе приняли участие 400 тартаров из 100 лучших ресторанов столицы

Лучшие тартары Москвы по версии Moscow Restaurant Week
Всего в конкурсе приняли участие 400 тартаров из 100 лучших ресторанов столицы

Все сырое: 6 рецептов тартара
Все сырое: 6 рецептов тартара От простых до сложных
Все сырое: 6 рецептов тартара

Все сырое: 6 рецептов тартара
От простых до сложных

В Москве пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week

Главной темой фестиваля станет тартар

В Москве пройдет гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week
Главной темой фестиваля станет тартар

Дмитрий Репин о баре «Стрелка»
Дмитрий Репин о баре «Стрелка» CEO Digital October Дмитрий Репин рассказал The Village, что на самом деле важно то, не кто ходит в место, а кто в него не ходит.
Дмитрий Репин о баре «Стрелка»

Дмитрий Репин о баре «Стрелка»
CEO Digital October Дмитрий Репин рассказал The Village, что на самом деле важно то, не кто ходит в место, а кто в него не ходит.