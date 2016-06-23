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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как приготовить правильный омлет?
Как приготовить правильный омлет? Взбивать и переворачивать
Как приготовить правильный омлет?

Как приготовить правильный омлет?
Взбивать и переворачивать

Куда пойти на Московский гастрономический фестиваль
Куда пойти на Московский гастрономический фестиваль 13 мест с самым интересным меню
Куда пойти на Московский гастрономический фестиваль

Куда пойти на Московский гастрономический фестиваль
13 мест с самым интересным меню

Ресторан «Техникум» выплатил посетительнице компенсацию за травму на лестнице заведения

Ранее руководство заведения хотело обжаловать решение суда о выплате

Ресторан «Техникум» выплатил посетительнице компенсацию за травму на лестнице заведения

Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей
Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей Чем закончилось падение с лестницы и почти год судебных разбирательств
Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей

Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей
Чем закончилось падение с лестницы и почти год судебных разбирательств

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля
Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей

От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы The Village выбрал 10 мест с завтраками
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы

От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы
The Village выбрал 10 мест с завтраками

Три места с мичеладой в Москве
Три места с мичеладой в Москве Мексиканский коктейль на пиве — где его искать
Три места с мичеладой в Москве

Три места с мичеладой в Москве
Мексиканский коктейль на пиве — где его искать

В День города на Тверской улице пройдет фестиваль столичной еды

Гостям предложат мороженое из кваса, холодец из яблок и форшмак

В День города на Тверской улице пройдет фестиваль столичной еды

«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума»
«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума» The Village разобрался в конфликте между девушкой, упавшей с лестницы ресторана, и его представителями
«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума»

«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума»
The Village разобрался в конфликте между девушкой, упавшей с лестницы ресторана, и его представителями

В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore

В этом году на фестивале не будет иностранных шефов

В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore

Гастробистро «Техникум» на Большой Дмитровке
Гастробистро «Техникум» на Большой Дмитровке Демократичное место от White Rabbit Family с основными кулинарными хитами 2016 года
Гастробистро «Техникум» на Большой Дмитровке

Гастробистро «Техникум» на Большой Дмитровке
Демократичное место от White Rabbit Family с основными кулинарными хитами 2016 года

Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы

Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На Большой Дмитровке открылось гастробистро «Техникум»

Основной упор в меню сделан на необычные сочетания традиционных блюд и подаваемых к ним гарниров и приправ

На Большой Дмитровке открылось гастробистро «Техникум»