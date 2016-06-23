Ресторан «Техникум» выплатил посетительнице компенсацию за травму на лестнице заведения
Ранее руководство заведения хотело обжаловать решение суда о выплате
Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей Чем закончилось падение с лестницы и почти год судебных разбирательств
Как посетительница «Техникума» отсудила у ресторатора 300 тысяч рублей Чем закончилось падение с лестницы и почти год судебных разбирательств
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы The Village выбрал 10 мест с завтраками
От Покровки до Никитской: Куда отправиться завтракать в центре Москвы The Village выбрал 10 мест с завтраками
В День города на Тверской улице пройдет фестиваль столичной еды
Гостям предложат мороженое из кваса, холодец из яблок и форшмак
«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума» The Village разобрался в конфликте между девушкой, упавшей с лестницы ресторана, и его представителями
«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума» The Village разобрался в конфликте между девушкой, упавшей с лестницы ресторана, и его представителями
В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore
В этом году на фестивале не будет иностранных шефов
Гастробистро «Техникум» на Большой Дмитровке Демократичное место от White Rabbit Family с основными кулинарными хитами 2016 года
Гастробистро «Техникум» на Большой Дмитровке Демократичное место от White Rabbit Family с основными кулинарными хитами 2016 года
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На Большой Дмитровке открылось гастробистро «Техникум»
Основной упор в меню сделан на необычные сочетания традиционных блюд и подаваемых к ним гарниров и приправ