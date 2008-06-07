150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
На «Красном октябре» пройдет фестиваль десертов Sugar Cake Moscow
Гостей ждут дегустации и лекции о кондитерском деле
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ
Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений
Определились три финалиста онлайн-голосования за торт — символ Москвы
Торт-победитель объявят 9 октября
Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты МосквыПо просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»
Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы По просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»
В Москве открылась онлайн-кондитерская с «фитнес-тортами»
Коржи для тортов готовят из цельнозерновой и льняной муки с добавлением протеина, а сливочные прослойки — из обезжиренного взбитого йогурта и творога
Кондитер Бадди Валастро: «Мои торты действительно классные» Прославленный телеканалом TLC кондитер Бадди Валастро рассказал The Village о любви к собору Василия Блаженного и приготовлении торта по мотивам зомби-апокалипсиса
Кондитер Бадди Валастро: «Мои торты действительно классные» Прославленный телеканалом TLC кондитер Бадди Валастро рассказал The Village о любви к собору Василия Блаженного и приготовлении торта по мотивам зомби-апокалипсиса
Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake The Village запускает серию об успешных примерах малого бизнеса в Москве. В первом выпуске — проект Teacupcake, который начинался с онлайн-заказа пирожных, а вырос в полноценную кондитерскую
Как две молодые мамы открыли кондитерскую Teacupcake The Village запускает серию об успешных примерах малого бизнеса в Москве. В первом выпуске — проект Teacupcake, который начинался с онлайн-заказа пирожных, а вырос в полноценную кондитерскую
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...
Сладкие фантазии в жизнь! Ребята вот из этой конторы – http://www.pinkcakebox.com/ – справедливо объявили войну унылым тортам с розочками из соседнего супермаркета. И хоть я не считаю, что праздник делает еда, но созданные ими кулинарные шедевры воистину потрясают своей яркостью, юмором, оригинальностью и тонскостью исполнения. Такие торты и вправду украсят любую вечеринку!