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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пенсионеру, дорисовавшему глаза на картине ученицы Малевича, назначили 180 часов работ

обновлено

Пенсионеру, дорисовавшему глаза на картине ученицы Малевича, назначили 180 часов работ

Третьяковскую галерею снова эвакуировали из-за сообщения о минировании

Третьяковскую галерею снова эвакуировали из-за сообщения о минировании

Из Третьяковской галереи эвакуировали более тысячи посетителей

Из Третьяковской галереи эвакуировали более тысячи посетителей

13 мая 2022

В Третьяковской галерее проходит эвакуация

Германия потребовала от Третьяковки досрочно закрыть совместную выставку
28 февраля 2022

Германия потребовала от Третьяковки досрочно закрыть совместную выставку

В Третьяковской галерее состоится симпозиум, посвященный технологиям в искусстве
11 февраля 2022

В Третьяковской галерее состоится симпозиум, посвященный технологиям в искусстве

Третьяковская галерея устроит ретроспективу фильмов с актером Бруно Ганцем
30 января 2022

Третьяковская галерея устроит ретроспективу фильмов с актером Бруно Ганцем

В Москве открылся музей Павла и Сергея Третьяковых
29 января 2022

В Москве открылся музей Павла и Сергея Третьяковых

«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию

«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию
«Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»
16 сентября 2021

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»

В Новой Третьяковке пройдет балетный паблик-ток с Аленой Долецкой и Николаем Цискаридзе
2 июля 2021

В Новой Третьяковке пройдет балетный паблик-ток с Аленой Долецкой и Николаем Цискаридзе

В Третьяковской галерее пройдет Международный фестиваль камерной музыки Vivarte
30 апреля 2021

В Третьяковской галерее пройдет Международный фестиваль камерной музыки Vivarte

В Москве с 7 по 11 апреля пройдет фестиваль современного итальянского кино
4 апреля 2021

В Москве с 7 по 11 апреля пройдет фестиваль современного итальянского кино

В Третьяковке пройдет выставка импрессиониста Константина Кузнецова
25 декабря 2020

В Третьяковке пройдет выставка импрессиониста Константина Кузнецова

9 октября 2020

В Третьяковке пройдет премьера документального фильма о Фриде Кало

Фестиваль классической музыки в Третьяковской галерее покажут онлайн
9 октября 2020

Фестиваль классической музыки в Третьяковской галерее покажут онлайн

обновлено27 августа 2020

Третьяковка частично открылась после потопа. Залы продолжают сушить

«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина Социальное дистанцирование, отказ от новых выставок и продленные часы работы
«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина

«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
Социальное дистанцирование, отказ от новых выставок и продленные часы работы

Чем московские музеи занимаются во время карантина
Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
Чем московские музеи занимаются во время карантина

Чем московские музеи занимаются во время карантина
Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ

Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов» Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»

Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»
Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками

10 выставок весны

10 выставок весны От истории татуировки до современных украшений

10 выставок весны

10 выставок весны
От истории татуировки до современных украшений

В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова

Гости услышат новое совместное произведение артистов

В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова

В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте

И даже девятичасовой «Шоа»

В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте

Что произошло с российским искусством в 2010-е
Что произошло с российским искусством в 2010-е «Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»
Что произошло с российским искусством в 2010-е

Что произошло с российским искусством в 2010-е
«Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Третьяковская галерея рассказала о планах на 2020 год

За год музей организует 19 выставок

Третьяковская галерея рассказала о планах на 2020 год

Просветительский сайт «Лаврус» от Третьяковки и Артемия Лебедева

Уже есть курсы о Репине и Поленове

Просветительский сайт «Лаврус» от Третьяковки и Артемия Лебедева

Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье
Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье В музее под Истрой сейчас находится 239 работ Шагала
Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье

Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье
В музее под Истрой сейчас находится 239 работ Шагала

В Москве пройдет фестиваль зеленого документального кино Ecocup

Там покажут фильм, спродюсированный ДиКаприо, и обсудят, права ли Грета Тунберг

В Москве пройдет фестиваль зеленого документального кино Ecocup

Третьяковка установит пеленальные столики в мужских туалетах

А еще поставит таблицы, которые укажут на места, где можно покормить ребенка

Третьяковка установит пеленальные столики в мужских туалетах

Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему
Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему «Что проект с темой „Ориентирование на местности“ говорит о Москве и стране сейчас, кроме как о тотальной потере каких-либо ориентиров?»
Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему

Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему
«Что проект с темой „Ориентирование на местности“ говорит о Москве и стране сейчас, кроме как о тотальной потере каких-либо ориентиров?»

«Третьяковка», Пушкинский, «Гараж» и музей V-A-C начнут вместе продвигать современное искусство

Институции объединились в неформальную «фантастическую четверку»

«Третьяковка», Пушкинский, «Гараж» и музей V-A-C начнут вместе продвигать современное искусство

Похитителю картины Куинджи из Третьяковки дали три года колонии

Кража случилась в январе

Похитителю картины Куинджи из Третьяковки дали три года колонии

Пожилые москвичи станут соавторами музейных программ Третьяковки

Социальный проект «Музейный СтарТрек» запустили вместе с департаментом труда

Пожилые москвичи станут соавторами музейных программ Третьяковки

Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов

Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории

Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов

ЦДК выпустит в прокат фильм о безумии Босха, Дали и Мунка

Премьера картины пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

ЦДК выпустит в прокат фильм о безумии Босха, Дали и Мунка

В сентябре в Москве пройдет фестиваль кино об искусстве

Его организует издание The Art Newspaper

В сентябре в Москве пройдет фестиваль кино об искусстве

Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи

В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи

Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи

Третьяковская галерея продлила часы работы для посетителей выставки Мунка (обновлено)

Выставка продлится по 14 июля

Третьяковская галерея продлила часы работы для посетителей выставки Мунка (обновлено)

В Москве открылся фестиваль «Точка перемещения», посвященный миграции

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню беженцев

В Москве открылся фестиваль «Точка перемещения», посвященный миграции

Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских

Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей

Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских

Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии

Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия

Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии

Мунк в Москве: Не только «Крик»
Мунк в Москве: Не только «Крик» Куратор первой за 40 лет большой российской выставки художника считает, что его нельзя считать автором одной картины
Мунк в Москве: Не только «Крик»

Мунк в Москве: Не только «Крик»
Куратор первой за 40 лет большой российской выставки художника считает, что его нельзя считать автором одной картины

В Третьяковке открылась выставка Семена Файбисовича

В экспозицию вошли работы, посвященные периоду застоя и перестройки

В Третьяковке открылась выставка Семена Файбисовича

Самые посещаемые музеи мира

Пять российских музеев попали в топ-100

Самые посещаемые музеи мира

Сколько Третьяковская галерея ежедневно зарабатывает на продаже печатной продукции

Больше, чем многие книжные в центре Москвы

Сколько Третьяковская галерея ежедневно зарабатывает на продаже печатной продукции

Мужчина прошелся по Третьяковке в нижнем белье. Никто не стал его задерживать

Росгвардия сняла с себя ответственность за несанкционированный перформанс

Мужчина прошелся по Третьяковке в нижнем белье. Никто не стал его задерживать

В Третьяковке на Крымском Валу открылась масштабная выставка Ильи Репина

Она продлится до 18 августа

В Третьяковке на Крымском Валу открылась масштабная выставка Ильи Репина

В Третьяковке месяц будет идти ретроспектива израильского кино

В течение месяца покажут 11 фильмов, в том числе архивные ленты

В Третьяковке месяц будет идти ретроспектива израильского кино

Третьяковка запустила детские квесты по музейной коллекции

Мероприятия проходят каждое воскресенье

Третьяковка запустила детские квесты по музейной коллекции

Браслеты в стиле русского авангарда от Третьяковской галереи

Украшения выполнены по мотивам картин Гончаровой, Малевича и Кандинского

Браслеты в стиле русского авангарда от Третьяковской галереи

Для картин Мунка, которые покажут в Третьяковке, изготовят стальные ограждения

Ранее музей сообщал, что установит на все работы отслеживающие датчики

Для картин Мунка, которые покажут в Третьяковке, изготовят стальные ограждения

Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина

В музее никак не прокомментировали это решение

Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина

Третьяковка откроет музей-мастерскую Кабаковых

Работы планируют закончить к 2020 году

Третьяковка откроет музей-мастерскую Кабаковых

В Третьяковке ввели новую систему охраны после кражи картины Куинджи

На полотна будут устанавливать датчики, постоянно отслеживающие их местонахождение

В Третьяковке ввели новую систему охраны после кражи картины Куинджи

Директору Третьяковской галереи объявили выговор после кражи картины Куинджи

Выговор заслужили и другие сотрудники музея, посчитали в Минкультуры

Директору Третьяковской галереи объявили выговор после кражи картины Куинджи

Картина о краже работы Куинджи. Ее вывесил в Петербурге экс-участник группы «Явь»

Уличный художник назвал полотно «Ай-Петри в параллельной вселенной»

Картина о краже работы Куинджи. Ее вывесил в Петербурге экс-участник группы «Явь»

В ОНК рассказали об избиении подозреваемого в краже картины Куинджи

У Чуприкова обнаружили кровоподтеки от головы до ног

В ОНК рассказали об избиении подозреваемого в краже картины Куинджи

«Она была в оцепенении»: Из Третьяковки уволили смотрительницу, при которой украли картину Куинджи

Женщина написала заявление по собственному желанию

«Она была в оцепенении»: Из Третьяковки уволили смотрительницу, при которой украли картину Куинджи

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ