«Славяне и татары»: Интервью с арт-группой, которая уже 15 лет изучает Евразию «Что может быть тупее рассола? Но через него можно выйти на тему Просвещения»
«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
Социальное дистанцирование, отказ от новых выставок и продленные часы работы
Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов» Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками
В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова
Гости услышат новое совместное произведение артистов
Что произошло с российским искусством в 2010-е «Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»
Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Просветительский сайт «Лаврус» от Третьяковки и Артемия Лебедева
Уже есть курсы о Репине и Поленове
Божественный Шагал: Неожиданная выставка художника в Подмосковье В музее под Истрой сейчас находится 239 работ Шагала
В Москве пройдет фестиваль зеленого документального кино Ecocup
Там покажут фильм, спродюсированный ДиКаприо, и обсудят, права ли Грета Тунберг
Третьяковка установит пеленальные столики в мужских туалетах
А еще поставит таблицы, которые укажут на места, где можно покормить ребенка
Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему «Что проект с темой „Ориентирование на местности“ говорит о Москве и стране сейчас, кроме как о тотальной потере каких-либо ориентиров?»
«Третьяковка», Пушкинский, «Гараж» и музей V-A-C начнут вместе продвигать современное искусство
Институции объединились в неформальную «фантастическую четверку»
Пожилые москвичи станут соавторами музейных программ Третьяковки
Социальный проект «Музейный СтарТрек» запустили вместе с департаментом труда
Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов
Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории
ЦДК выпустит в прокат фильм о безумии Босха, Дали и Мунка
Премьера картины пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи
В сентябре в Москве пройдет фестиваль кино об искусстве
Его организует издание The Art Newspaper
Новая коллекция St. Friday Socks и Третьяковской галереи
В нее включили носки с «Купанием красного коня» и другими картинами из собрания галереи
Третьяковская галерея продлила часы работы для посетителей выставки Мунка (обновлено)
Выставка продлится по 14 июля
В Москве открылся фестиваль «Точка перемещения», посвященный миграции
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню беженцев
Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских
Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей
Повредившего картину Репина приговорили к двум с половиной годам колонии
Суд признал Игоря Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия
Мунк в Москве: Не только «Крик» Куратор первой за 40 лет большой российской выставки художника считает, что его нельзя считать автором одной картины
В Третьяковке открылась выставка Семена Файбисовича
В экспозицию вошли работы, посвященные периоду застоя и перестройки
Сколько Третьяковская галерея ежедневно зарабатывает на продаже печатной продукции
Больше, чем многие книжные в центре Москвы
Мужчина прошелся по Третьяковке в нижнем белье. Никто не стал его задерживать
Росгвардия сняла с себя ответственность за несанкционированный перформанс
В Третьяковке на Крымском Валу открылась масштабная выставка Ильи Репина
Она продлится до 18 августа
В Третьяковке месяц будет идти ретроспектива израильского кино
В течение месяца покажут 11 фильмов, в том числе архивные ленты
Третьяковка запустила детские квесты по музейной коллекции
Мероприятия проходят каждое воскресенье
Браслеты в стиле русского авангарда от Третьяковской галереи
Украшения выполнены по мотивам картин Гончаровой, Малевича и Кандинского
Для картин Мунка, которые покажут в Третьяковке, изготовят стальные ограждения
Ранее музей сообщал, что установит на все работы отслеживающие датчики
Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина
В музее никак не прокомментировали это решение
В Третьяковке ввели новую систему охраны после кражи картины Куинджи
На полотна будут устанавливать датчики, постоянно отслеживающие их местонахождение
Директору Третьяковской галереи объявили выговор после кражи картины Куинджи
Выговор заслужили и другие сотрудники музея, посчитали в Минкультуры
Картина о краже работы Куинджи. Ее вывесил в Петербурге экс-участник группы «Явь»
Уличный художник назвал полотно «Ай-Петри в параллельной вселенной»
В ОНК рассказали об избиении подозреваемого в краже картины Куинджи
У Чуприкова обнаружили кровоподтеки от головы до ног
«Она была в оцепенении»: Из Третьяковки уволили смотрительницу, при которой украли картину Куинджи
Женщина написала заявление по собственному желанию