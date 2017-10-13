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Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)

Проект здания разрабатывает архитектор Рем Колхас

Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)
Проект здания разрабатывает архитектор Рем Колхас

В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ

Первая Московская художественная ярмарка начнет работать 11 июля

В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ
Первая Московская художественная ярмарка начнет работать 11 июля

В Центре документального кино покажут фильм о расстройстве множественной личности

Картина Ольги Львовой «Людно внутри» выйдет в прокат 4 июля

В Центре документального кино покажут фильм о расстройстве множественной личности
Картина Ольги Львовой «Людно внутри» выйдет в прокат 4 июля

В ЦДХ пройдет выставка дизайнерской мебели Wood Works

Также на экспозиции пройдут лекции и дизайнерский конкурс

В ЦДХ пройдет выставка дизайнерской мебели Wood Works
Также на экспозиции пройдут лекции и дизайнерский конкурс

В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction

Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря

В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction
Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря

В ЦДХ пройдет выставка-ярмарка старинных книг и вещей

Там можно будет найти редкие издания, старинные игрушки, украшения и посуду

В ЦДХ пройдет выставка-ярмарка старинных книг и вещей
Там можно будет найти редкие издания, старинные игрушки, украшения и посуду

В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art

Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября

В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art
Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября

Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года

Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что объединение прекращает свое существование

Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года
Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что объединение прекращает свое существование

Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе

Мероприятие состоится завтра в 20:00

Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе
Мероприятие состоится завтра в 20:00

Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ
Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ Разбираемся, почему можно провести масштабную выставку работ мировой звезды стрит-арта без его согласия
Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ

Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ
Разбираемся, почему можно провести масштабную выставку работ мировой звезды стрит-арта без его согласия

Организаторы выставки Бэнкси подтвердили ее проведение без разрешения художника

Ранее Бэнкси сообщил, что не имеет отношения к экспозиции в ЦДХ

Организаторы выставки Бэнкси подтвердили ее проведение без разрешения художника
Ранее Бэнкси сообщил, что не имеет отношения к экспозиции в ЦДХ

ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси

В Москву привезут около 100 экспонатов британского художника

ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси
В Москву привезут около 100 экспонатов британского художника

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке

В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке
В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева

В ЦДХ привезут 60 работ Бэнкси

Выставка британского уличного художника запланирована на июнь

В ЦДХ привезут 60 работ Бэнкси
Выставка британского уличного художника запланирована на июнь

В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»

За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»
За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой

В процессе реконструкции здания на Крымском Валу между ними уберут стену

ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой
В процессе реконструкции здания на Крымском Валу между ними уберут стену

Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике

Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы

Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике
Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы

В октябре в ЦДХ пройдет выставка «Московская старина»

В экспозицию вошли старинные предметы быта

В октябре в ЦДХ пройдет выставка «Московская старина»
В экспозицию вошли старинные предметы быта

В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей

Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей

В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей
Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works

Дизайнеры представят штучные предметы дизайна

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works
Дизайнеры представят штучные предметы дизайна

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