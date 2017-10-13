Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено)
Проект здания разрабатывает архитектор Рем Колхас
Новую Третьяковку закроют на пять лет (обновлено) Проект здания разрабатывает архитектор Рем Колхас
В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ
Первая Московская художественная ярмарка начнет работать 11 июля
В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ Первая Московская художественная ярмарка начнет работать 11 июля
В Центре документального кино покажут фильм о расстройстве множественной личности
Картина Ольги Львовой «Людно внутри» выйдет в прокат 4 июля
В Центре документального кино покажут фильм о расстройстве множественной личности Картина Ольги Львовой «Людно внутри» выйдет в прокат 4 июля
В ЦДХ пройдет выставка дизайнерской мебели Wood Works
Также на экспозиции пройдут лекции и дизайнерский конкурс
В ЦДХ пройдет выставка дизайнерской мебели Wood Works Также на экспозиции пройдут лекции и дизайнерский конкурс
В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction
Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря
В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря
В ЦДХ пройдет выставка-ярмарка старинных книг и вещей
Там можно будет найти редкие издания, старинные игрушки, украшения и посуду
В ЦДХ пройдет выставка-ярмарка старинных книг и вещей Там можно будет найти редкие издания, старинные игрушки, украшения и посуду
В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art
Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября
В ЦДХ откроется выставка анонимных художников Art for Art Посетить экспозицию можно будет с 21 по 28 октября
Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года
Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что объединение прекращает свое существование
Здание ЦДХ полностью перейдет под контроль Третьяковки в конце марта 2019 года Директор ЦДХ Василий Бычков заявил, что объединение прекращает свое существование
Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе Мероприятие состоится завтра в 20:00
Что не так с выставкой Бэнкси в ЦДХ Разбираемся, почему можно провести масштабную выставку работ мировой звезды стрит-арта без его согласия
Организаторы выставки Бэнкси подтвердили ее проведение без разрешения художника
Ранее Бэнкси сообщил, что не имеет отношения к экспозиции в ЦДХ
Организаторы выставки Бэнкси подтвердили ее проведение без разрешения художника Ранее Бэнкси сообщил, что не имеет отношения к экспозиции в ЦДХ
ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси
В Москву привезут около 100 экспонатов британского художника
ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси В Москву привезут около 100 экспонатов британского художника
Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке
В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева
Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева
В ЦДХ привезут 60 работ Бэнкси Выставка британского уличного художника запланирована на июнь
В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»
За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы» За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой
В процессе реконструкции здания на Крымском Валу между ними уберут стену
ЦДХ станет единым пространством с Новой Третьяковкой В процессе реконструкции здания на Крымском Валу между ними уберут стену
Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике
Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы
Фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» посвятили китайской лирике Мероприятия пройдут в ЦДХ, ГМИИ и Музее Москвы
В октябре в ЦДХ пройдет выставка «Московская старина»
В экспозицию вошли старинные предметы быта
В октябре в ЦДХ пройдет выставка «Московская старина» В экспозицию вошли старинные предметы быта
В ЦДХ обнаружили часть похищенной коллекции культурных ценностей
Ее стоимость оценивается в 41,8 миллиона рублей