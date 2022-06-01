«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения» Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****
Отдохнуть в Турции на майские не получится. Что делать? И что происходит с туристами, которые должны были туда лететь
Турция отменила ПЦР-тесты для вакцинированных россиян. Но электронные анкеты заполнять все еще нужно
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции
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Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом
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Цены на путевки в Турцию вырастут в полтора раза
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Стоимость туров может вырасти еще на 10-15 %
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Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом
В парке «Красная Пресня» пройдет открытый фестиваль Турции
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Во Внукове экстренно сел чартер из Турции из-за поломки шасси
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Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов
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Подарки Путина, платная регистрация домашних животных и новый сезон «Секретных материалов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Мусульмане в МосквеЧеченец, турок, русская и ингуш — о традициях ислама, несогласованном митинге, Кадырове и жизни в Москве
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