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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»
«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения» Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****
«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»

«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»
Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****

«Аэрофлот» возобновит рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан

«Аэрофлот» возобновит рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан

Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
1 июня 2022

Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну

18 мая 2022

В турецких отелях будут принимать карты «МИР»

В Турции создадут авиакомпанию для российских туристов
17 апреля 2022

В Турции создадут авиакомпанию для российских туристов

18 мая 2021

Вслед за «Аэрофлотом» рейсы в Турцию отменила S7. Но не на один месяц, а до конца лета

Отдохнуть в Турции на майские не получится. Что делать?
Отдохнуть в Турции на майские не получится. Что делать? И что происходит с туристами, которые должны были туда лететь
Отдохнуть в Турции на майские не получится. Что делать?

Отдохнуть в Турции на майские не получится. Что делать?
И что происходит с туристами, которые должны были туда лететь

обновлено20 июля 2021

Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 17 августа

обновлено3 июня 2021

Турция отменила ПЦР-тесты для вакцинированных россиян. Но электронные анкеты заполнять все еще нужно

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация

Цифра дня
2 ноября 2020

Сколько россиян, заразившихся коронавирусом за границей, приехали из Турции

Стамбул: Дворцы, базары и кебаб
Стамбул: Дворцы, базары и кебаб Подробный гид по главному городу на стыке Европы и Азии
Стамбул: Дворцы, базары и кебаб

Стамбул: Дворцы, базары и кебаб
Подробный гид по главному городу на стыке Европы и Азии

Большой гид по Турции, которая вас удивит
Большой гид по Турции, которая вас удивит Марсианские пейзажи, яхтинг и бараньи кишки
Большой гид по Турции, которая вас удивит

Большой гид по Турции, которая вас удивит
Марсианские пейзажи, яхтинг и бараньи кишки

10 августа 2020

Россия возобновила полеты в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан

Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции

По мнению депутата, море нужно не всем

Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции

Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом

Российские курорты тоже не сдают позиции

Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом

Открытия границ с какими странами российские туристы ждут больше всего

Белорусь вошла в топ-3

Открытия границ с какими странами российские туристы ждут больше всего

«Победа» открыла продажи билетов в семь новых городов Италии и Турции

Рейсы на итальянские курорты начнутся в апреле, а в Турцию — в июне

«Победа» открыла продажи билетов в семь новых городов Италии и Турции

Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции

Самой актуальной стала проблема с нехваткой лежаков

Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции

Цены на путевки в Турцию вырастут в полтора раза

Туроператоры рекомендуют покупать туры заранее

Цены на путевки в Турцию вырастут в полтора раза

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году

Стоимость туров может вырасти еще на 10-15 %

Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году

Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью

Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом

Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью

В парке «Красная Пресня» пройдет открытый фестиваль Турции

На три дня парк превратится в миниатюрную модель страны

В парке «Красная Пресня» пройдет открытый фестиваль Турции

Во Внукове экстренно сел чартер из Турции из-за поломки шасси

На борту находилось более 300 туристов

Во Внукове экстренно сел чартер из Турции из-за поломки шасси

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Большинство россиян предпочли путешествия по городам родной страны

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Откровения Рогозина, движение #ЯГей против цензуры и «Цифровое сопротивление» Дурова

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Откровения Рогозина, движение #ЯГей против цензуры и «Цифровое сопротивление» Дурова

Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций

Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом

Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций

Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий

Новым местом отдыха россиян может стать Албания

Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий

Россияне стали чаще выезжать за рубеж

В 2017 году за границу выехали 36,6 миллиона человек

Россияне стали чаще выезжать за рубеж

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина Которого не хватает российским медиа
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Которого не хватает российским медиа

Туристов предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

Одна женщина уже скончалась

Туристов предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

Россияне забронировали рекордное количество ранних туров в Турцию

Нынешний спрос опережает рекордные показатели 2017 года

Россияне забронировали рекордное количество ранних туров в Турцию

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

Самые популярные туристические направления в ноябрьские праздники

Поисковые запросы россиян свидетельствуют о востребованности Крыма и Краснодарского края

Самые популярные туристические направления в ноябрьские праздники

Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула

Программа распространяется на тех, у кого остается не менее 20 часов до пересадки на следующий рейс

Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула

Подарки Путина, платная регистрация домашних животных и новый сезон «Секретных материалов»
Подарки Путина, платная регистрация домашних животных и новый сезон «Секретных материалов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Подарки Путина, платная регистрация домашних животных и новый сезон «Секретных материалов»

Подарки Путина, платная регистрация домашних животных и новый сезон «Секретных материалов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Мусульмане в Москве

Мусульмане в МосквеЧеченец, турок, русская и ингуш — о традициях ислама, несогласованном митинге, Кадырове и жизни в Москве

Мусульмане в Москве

Мусульмане в Москве
Чеченец, турок, русская и ингуш — о традициях ислама, несогласованном митинге, Кадырове и жизни в Москве

Роспотребнадзор и Ростуризм проверят отели Турции

Инспекцию направят в связи с участившимися случаями заражения вирусом Коксаки

Роспотребнадзор и Ростуризм проверят отели Турции

Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев

Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором

Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев

Прокуратура проверяет рейс из Антальи из-за разгерметизации салона

Речь идет о рейсе авиакомпании Royal Flight

Прокуратура проверяет рейс из Антальи из-за разгерметизации салона

Туроператор Ted Travel приостановил работу из-за падения спроса на путевки в Турцию

Ростуризм рекомендовал клиентам компании сохранять платежные документы для получения страховки

Туроператор Ted Travel приостановил работу из-за падения спроса на путевки в Турцию

Вызов LavkaLavka в прокуратуру, небезопасность Антальи для туристов и сравнение цен на наркотики

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Вызов LavkaLavka в прокуратуру, небезопасность Антальи для туристов и сравнение цен на наркотики

СМИ сообщили о признании Антальи небезопасной для российских туристов

К такому заключению пришли в Роспотребнадзоре

СМИ сообщили о признании Антальи небезопасной для российских туристов

Число российских туристов в Турции превысило докризисные показатели

Доля туристов из России в стране составляет более 30 %

Число российских туристов в Турции превысило докризисные показатели

Ростуризм напомнил об опасности путешествий в жаркие страны

По данным ведомства, за выходные в Турции погибли пять россиян

Ростуризм напомнил об опасности путешествий в жаркие страны

Турция запретила въезд 4 тысячам россиян из-за подозрений в связях с ИГ

При этом в черный список попало более 50 тысяч человек

Турция запретила въезд 4 тысячам россиян из-за подозрений в связях с ИГ

«Победе» разрешили летать из Москвы в Стамбул

Ранее МВК отозвала соответствующий допуск у авиакомпании «Россия»

«Победе» разрешили летать из Москвы в Стамбул

Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия
Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия Как отмена и перенос полетов отразились на пассажирах, туроператорах и самом перевозчике
Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия

Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия
Как отмена и перенос полетов отразились на пассажирах, туроператорах и самом перевозчике

Путин смягчил санкции против Турции

Он отменил почти все введенные ранее запреты

Путин смягчил санкции против Турции

Самые популярные направления для летнего отдыха

Большинство россиян не планируют выезжать за границу

Самые популярные направления для летнего отдыха

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле

Мероприятие запланировано на 17–18 июня

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле

Где россияне отдыхали в майские праздники и сколько это стоило

Самым востребованным направлением стала Турция

Где россияне отдыхали в майские праздники и сколько это стоило

Турция увеличила срок безвизового пребывания для россиян

Эта тема поднималась еще до начала конфликта из-за сбитого над Сирией самолета

Турция увеличила срок безвизового пребывания для россиян

СМИ узнали о депортации Джалилова из Турции за несколько месяцев до теракта

Он пробыл в стране больше года

СМИ узнали о депортации Джалилова из Турции за несколько месяцев до теракта

Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции

На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции

Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции

Кампанию России в Сирии назвали одной из основных угроз правам человека

Также в список попала политика Дональда Трампа и миграционный кризис в Европе

Кампанию России в Сирии назвали одной из основных угроз правам человека

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