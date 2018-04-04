Отдохнуть в Турции на майские не получится. Что делать? И что происходит с туристами, которые должны были туда лететь
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Открытые границы, действующее авиасообщение и нормальная эпидемиологическая ситуация
Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции
По мнению депутата, море нужно не всем
Геннадий Онищенко — о том, почему отдыхать в Подмосковье полезнее, чем в Турции По мнению депутата, море нужно не всем
Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом
Российские курорты тоже не сдают позиции
Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом Российские курорты тоже не сдают позиции
Открытия границ с какими странами российские туристы ждут больше всего Белорусь вошла в топ-3
Рейс из Петербурга в Анталью задержали на шесть часов из-за поломки самолета
Пассажиры слышали «сильный хлопок, будто что-то большое упало с высоты»
Рейс из Петербурга в Анталью задержали на шесть часов из-за поломки самолета Пассажиры слышали «сильный хлопок, будто что-то большое упало с высоты»
«Победа» открыла продажи билетов в семь новых городов Италии и Турции
Рейсы на итальянские курорты начнутся в апреле, а в Турцию — в июне
«Победа» открыла продажи билетов в семь новых городов Италии и Турции Рейсы на итальянские курорты начнутся в апреле, а в Турцию — в июне
Turkish Airlines запустит прямые рейсы из Петербурга в Анталью
Перелеты начнутся с 31 марта, их будут выполнять семь раз в неделю
Turkish Airlines запустит прямые рейсы из Петербурга в Анталью Перелеты начнутся с 31 марта, их будут выполнять семь раз в неделю
Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции
Самой актуальной стала проблема с нехваткой лежаков
Чем недовольны россияне на отдыхе в Турции Самой актуальной стала проблема с нехваткой лежаков
Цены на путевки в Турцию вырастут в полтора раза
Туроператоры рекомендуют покупать туры заранее
Цены на путевки в Турцию вырастут в полтора раза Туроператоры рекомендуют покупать туры заранее
Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых
Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %
Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %
Из Петербурга запустят прямые рейсы в турецкий Измир
Перелеты будет выполнять SunExpress — дочерняя авиакомпания Turkish Airlines и Lufthansa
Из Петербурга запустят прямые рейсы в турецкий Измир Перелеты будет выполнять SunExpress — дочерняя авиакомпания Turkish Airlines и Lufthansa
В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам
Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий
В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий
Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году
Стоимость туров может вырасти еще на 10-15 %
Туроператоры предупредили о новом росте цен на путевки в Турцию в 2019 году Стоимость туров может вырасти еще на 10-15 %
Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью
Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом
Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом
В каких странах не стоит проводить летний отпуск
Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов
В каких странах не стоит проводить летний отпуск Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов
Турецкий перевозчик Onur Air будет летать из Петербурга в Аланью
Перелеты продлятся с 27 апреля по 5 октября
Турецкий перевозчик Onur Air будет летать из Петербурга в Аланью Перелеты продлятся с 27 апреля по 5 октября
Куда отправятся российские туристы на майские праздники
Большинство россиян предпочли путешествия по городам родной страны
Куда отправятся российские туристы на майские праздники Большинство россиян предпочли путешествия по городам родной страны
Откровения Рогозина, движение #ЯГей против цензуры и «Цифровое сопротивление» Дурова
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Откровения Рогозина, движение #ЯГей против цензуры и «Цифровое сопротивление» Дурова Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций
Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом