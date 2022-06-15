Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки
Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам
«Кухня на районе» временно перестанет забирать упаковку. Вот сколько контейнеров уже собрали
Стоимость услуги условная — всего 9 рублей
Покупатели онлайн-магазина «Утконос» смогут сдать пакеты курьеру
Ретейлер хочет использовать упаковку из переработанного пластика
«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты
Их отдадут на переработку
Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды» Коробки из полилактида и картона — плохая альтернатива обычным
«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку
А в приложении пользователям расскажут, как правильно ее утилизировать
Как «переодеть» товары в экоупаковку Основательница интернет-магазина — о том, как убедила поставщика отказаться от пластика
Uniqlo откажется от пластиковых пакетов
В магазинах можно будет купить многоразовые сумки или бумажные пакеты
Обязать супермаркеты принимать бутылки и пластиковую посуду
Соответствующий законопроект разработала «Справедливая Россия»
Руководство по борьбе с ненужной упаковкой от движения «Эка»
Покупателей в форме квеста учат обходиться без упаковки
LavkaLavka планирует полностью отказаться от одноразовых упаковок
Начнут кампанию #zerowaste2021 уже 2 ноября
«Азбука вкуса» откажется от пакетов в пользу многоразовой упаковки
На кассах перестанут распространять одноразовые пакеты, но когда — пока неизвестно
«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома
«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village
Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома
В последний момент: 100+ идей новогодних подарков на все случаи Для родных, друзей, коллег и партнеров, съедобные и не очень
В России изменится дизайн пачек сигарет
С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями
Госдума одобрила законопроект о запрете на продажу алкоголя в пластике
Предполагается, что сильнее всего новые ограничения ударят по пивоварам
Союз защиты прав потребителей хочет добиться запрета на продажу пива в пластике
По мнению пивоваров, таким образом продвигается водочное лобби
Coca-Cola представила ледяные бутылки для лимонада
А двумя неделями раньше сделала ставку на социализацию