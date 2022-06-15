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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ozon перейдет на экологичные упаковки заказов

Ozon перейдет на экологичные упаковки заказов

В России начали делать альтернативу упаковке Tetra Pak
15 июня 2022

В России начали делать альтернативу упаковке Tetra Pak

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
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Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии 10 признаков устойчивого бренда
Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
Промо

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
10 признаков устойчивого бренда

Заказываем онлайн без вреда для природы
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Заказываем онлайн без вреда для природы Что делать с коробками, пакетами и другой упаковкой от доставки
Заказываем онлайн без вреда для природы
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Заказываем онлайн без вреда для природы
Что делать с коробками, пакетами и другой упаковкой от доставки

Как быть ответственным бьюти-потребителем
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Как быть ответственным бьюти-потребителем Переработка, рефилы и апсайклинг
Как быть ответственным бьюти-потребителем
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Как быть ответственным бьюти-потребителем
Переработка, рефилы и апсайклинг

Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки

Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам

Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки

«Кухня на районе» временно перестанет забирать упаковку. Вот сколько контейнеров уже собрали

Стоимость услуги условная — всего 9 рублей

«Кухня на районе» временно перестанет забирать упаковку. Вот сколько контейнеров уже собрали

Покупатели онлайн-магазина «Утконос» смогут сдать пакеты курьеру

Ретейлер хочет использовать упаковку из переработанного пластика

Покупатели онлайн-магазина «Утконос» смогут сдать пакеты курьеру

«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты

Их отдадут на переработку

«Перекресток» будет забирать у клиентов онлайн-магазина пластиковые пакеты

Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды»
Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды» Коробки из полилактида и картона — плохая альтернатива обычным
Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды»

Одноразовое — не экологично: Гринпис критикует инициативу «Яндекс.Еды»
Коробки из полилактида и картона — плохая альтернатива обычным

«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку

А в приложении пользователям расскажут, как правильно ее утилизировать

«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку

Как «переодеть» товары в экоупаковку
Как «переодеть» товары в экоупаковку Основательница интернет-магазина — о том, как убедила поставщика отказаться от пластика
Как «переодеть» товары в экоупаковку

Как «переодеть» товары в экоупаковку
Основательница интернет-магазина — о том, как убедила поставщика отказаться от пластика

Uniqlo откажется от пластиковых пакетов

В магазинах можно будет купить многоразовые сумки или бумажные пакеты

Uniqlo откажется от пластиковых пакетов

Обязать супермаркеты принимать бутылки и пластиковую посуду

Соответствующий законопроект разработала «Справедливая Россия»

Обязать супермаркеты принимать бутылки и пластиковую посуду

Руководство по борьбе с ненужной упаковкой от движения «Эка»

Покупателей в форме квеста учат обходиться без упаковки

Руководство по борьбе с ненужной упаковкой от движения «Эка»

Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов
Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов Даже обычный пластик экологичнее
Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов

Почему всем стоит отказаться от биоразлагаемых пакетов
Даже обычный пластик экологичнее

LavkaLavka планирует полностью отказаться от одноразовых упаковок

Начнут кампанию #zerowaste2021 уже 2 ноября

LavkaLavka планирует полностью отказаться от одноразовых упаковок

Собирать пластик отдельно
Собирать пластик отдельно И сдавать тоже
Собирать пластик отдельно

Собирать пластик отдельно
И сдавать тоже

«Азбука вкуса» откажется от пакетов в пользу многоразовой упаковки

На кассах перестанут распространять одноразовые пакеты, но когда — пока неизвестно

«Азбука вкуса» откажется от пакетов в пользу многоразовой упаковки

«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village

«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома

«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village

«Вам пакет нужен?»: Эксперимент The Village
Почему свалка в Волоколамске начинается в магазине у дома

В последний момент: 100+ идей новогодних подарков на все случаи
В последний момент: 100+ идей новогодних подарков на все случаи Для родных, друзей, коллег и партнеров, съедобные и не очень
В последний момент: 100+ идей новогодних подарков на все случаи

В последний момент: 100+ идей новогодних подарков на все случаи
Для родных, друзей, коллег и партнеров, съедобные и не очень

В России изменится дизайн пачек сигарет

С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями

В России изменится дизайн пачек сигарет

Как упаковывать подарки
Как упаковывать подарки Подробные инструкции для тех, кто хочет сделать все сам
Как упаковывать подарки

Как упаковывать подарки
Подробные инструкции для тех, кто хочет сделать все сам

Госдума одобрила законопроект о запрете на продажу алкоголя в пластике

Предполагается, что сильнее всего новые ограничения ударят по пивоварам

Госдума одобрила законопроект о запрете на продажу алкоголя в пластике

Союз защиты прав потребителей хочет добиться запрета на продажу пива в пластике

По мнению пивоваров, таким образом продвигается водочное лобби

Союз защиты прав потребителей хочет добиться запрета на продажу пива в пластике

Coca-Cola представила ледяные бутылки для лимонада

А двумя неделями раньше сделала ставку на социализацию

Coca-Cola представила ледяные бутылки для лимонада