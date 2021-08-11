Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах «Нет задачи пересадить всех на велосипеды»
На благоустроенных территориях возле станций Мещерская и Мичуринец появятся велодорожки
А также остановки и парковки
На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает
Мундепы против Дептранса
Пешеходные зоны и велодорожки: Какие предложения горожан мэрия реализует до конца лета
Всего москвичи предложили более двух тысяч идей
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда
Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?
Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города
Пешеходные переходы, расширение тротуаров и изменение маршрутов транспорта
Москвичи смогут предложить идеи по развитию пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры
Столичные власти начали думать о том, как будет жить город после пандемии
ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)
Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами
Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО
Построить велодорожки, станции проката и велопарковки
Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова
На маршруте появятся вело- и беговые дорожки
В этом году в Москве появится более 10 километров новых велодорожек
Сейчас в городе открыты уже 780 километров трасс для велосипедистов
Власти хотят отстранить Let’s bike it! от организации московских велопарадов
Команда проекта занимается велосипедизацией Москвы с 2012 года
Москва вошла в топ крупнейших мегаполисов по доле парков в городском пространстве
За последние семь лет общее число парков в российской столице выросло в два раза
В «Яндекс.Карты» добавили маршруты для велосипедистов
Сервис подбирает оптимальный путь и рассчитывает время
На Малой Бронной по просьбе жителей ограничили скоростной режим
Улица станет безопаснее для пешеходов и велосипедистов, считают в ЦОДД
Как в Чечне: Нужны ли Москве умные велодорожки Выяснили, зачем в Химках открыли велодорожку с динамической подсветкой и счетчиками
Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек
В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров
Вдоль Москвы-реки разместят 26 новых причалов и 210 километров велодорожек
Проект планируют реализовать к 2035 году
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры
На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки
Они появятся на улицах, обустроенных в рамках программы «Моя улица»
Велодорожки в парке «Сокольники» будут светящимися
Обновленные велодорожки появятся к лету 2017 года
На ВДНХ создают новую транспортную систему
На территории выставки построят новые велодорожки и велопарковки, а также ограничат движение автотранспорта
Между станцией «Медведково» и Мытищами прокладывают велодорожку
Таким образом планируется связать со станциями московской подземки несколько районов Подмосковья
Московские велодорожки зимой сделают пешеходными
Согласно изменениям, которые в 2015 году внесены в Правила дорожного движения, пешеходное пространство и зону для движения велосипедистов можно регулировать знаками
Берегись пешехода: Большая Ордынка, Мясницкая и Патриаршие пруды после реконструкцииThe Village с помощью экспертов оценил новые пешеходные зоны столицы
Берегись пешехода:
Большая Ордынка, Мясницкая и Патриаршие пруды после реконструкции The Village с помощью экспертов оценил новые пешеходные зоны столицы
Из ниоткуда в никуда: Что не так с велополосой на Бульварном кольце The Village протестировал новый веломаршрут в центре Москвы
Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня
Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками
Московские велодорожки оборудуют бесплатным Wi-Fi
Работу по оснащению велодорожек бесплатным интернетом ведут вместе с департаментом транспорта
В парке «Коломенское» появится велодорожка
На разработку проектной документации по организации велодорожки власти потратят больше 2 миллионов рублей
Велодорожка на Бульварном кольце
Городской департамент ЖКХ в своём Facebook опубликовал проект создания велодорожки на Бульварном кольце
Несколько улиц в центре сузят для создания велодорожек
Новые велодорожки появятся на проспекте Академика Сахарова, в Берсеневском переулке, на Нижней Сыромятнической улице и на Кадашёвской набережной
На Ленинградском шоссе появятся велодорожки
На участке от МКАД до станции метро «Сокол» магистраль расширят и оборудуют велодорожками
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
В Бирюлёве появятся велодорожки
Мэр пообещал жителям Бирюлёвского района оборудовать велодорожки в местном дендропарке
В Москве появятся светофоры для велосипедистов
Велосипедные светофоры установят на городских велодорожках к лету 2014 года
Для развития велотранспорта разработают семь концепций
Власти придумают отдельные концепции по велодорожкам, парковкам, веломойкам, пунктам техосмотра, дизайну велопешеходной инфраструктуры.
К зебрам и велодорожкам предъявили новые требования
Росстандарт утвердил поправки ГИБДД к правилам оборудования пешеходных переходов и велодорожек.
Городскую сеть велодорожек увеличат в два раза
В 2014 году в Москве проложат 135 километров новых велодорожек.
На Тверской улице появятся велодорожки
В рамках создания пешеходных маршрутов на Тверской, Маросейке и Покровке проложат велодорожки.
Цифра дня: Чего не хватает москвичам
Жители Москвы рассказали, каких объектов инфраструктуры им не хватает в городе.
В Москве появится 117 километров велодорожек
Столичные власти подготовили карту велосипедных маршрутов, которые появятся на улицах Москвы в 2014 году.
Велодорожку от «Фили» до Крылатского откроют в конце ноября
Восьмикилометровая велодорожка пройдёт от парка «Фили» до Крылатского района.
Парковки вдоль односторонних улиц хотят отдать под велодорожки
В центре Москвы на улицах с односторонним движением вместо мест для парковки автомобилей могут появиться велосипедные дорожки.
На Профсоюзной улице появится велодорожка
Главный архитектор Москвы представил проект реконструкции Профсоюзной улицы, который предполагает велодорожку.
На мобильных картах Google появились велодорожки
В приложении Google Maps появился слой с сетью велодорожек.
Пешеходам запретят ходить по велодорожкам
Вдоль велодорожек собираются разместить знаки, запрещающие пользоваться спецполосами пешеходам и мопедистам.
Мопедам запретят выезжать на велодорожки
Новые поправки запретят водителям мопедов и электровелосипедов ездить по велодорожкам.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе
Свежепостроенную велодорожку назвали «самой убогой велодорожкой Москвы».
Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре» Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.
В долине реки Сетуни появится велопрокат
В конце августа в долине реки Сетуни откроют велодорожку, которая пройдёт по улице Довженко, а также велопрокат.
Смоленскую набережную приспособят под велодорожки
Движение по Смоленской набережной планируют сузить до двух полос, а освободившееся пространство отдать под велодорожки, пешеходную зону и озеленение.
Минтранс разработал новые правила для велосипедистов
Минтранс введет новшества в ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах. В своде правил появятся новые знаки и новые термины — «велосипедная дорожка» и «велопешеходная дорожка»
Опасные участки велодорожек пометят красным
На Фрунзенской набережной разметили ярко-красную велодорожку.
В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров
«Сокольники» упростят систему передвижения по парку, отделив роллерские дорожки от пешеходных и установив специальные знаки.