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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Тверском районе, Отрадном и Марьиной Роще появились новые велодорожки
обновлено11 августа 2021

В Тверском районе, Отрадном и Марьиной Роще появились новые велодорожки

В Москве началось строительство первой велодорожки до Санкт-Петербурга
15 июня 2021

В Москве началось строительство первой велодорожки до Санкт-Петербурга

В центре Москвы появятся пять велополос. На зиму их уберут
Эксклюзив
23 августа 2020

В центре Москвы появятся пять велополос. На зиму их уберут

Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах
Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах «Нет задачи пересадить всех на велосипеды»
Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах

Владимир Кумов — о проблемах велополосы на Лесной и пиаре мэрии на велосипедах
«Нет задачи пересадить всех на велосипеды»

На благоустроенных территориях возле станций Мещерская и Мичуринец появятся велодорожки

А также остановки и парковки

На благоустроенных территориях возле станций Мещерская и Мичуринец появятся велодорожки

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Мундепы против Дептранса

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Самые популярные веломаршруты Москвы

Для вас и вашего двухколесного друга

Самые популярные веломаршруты Москвы

Пешеходные зоны и велодорожки: Какие предложения горожан мэрия реализует до конца лета

Всего москвичи предложили более двух тысяч идей

Пешеходные зоны и велодорожки: Какие предложения горожан мэрия реализует до конца лета

Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?
Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда

Какой велосипед купить: Решаем раз и навсегда
Сколько мне надо денег? А какой мне нужен размер? А где лучше всего покупать?

Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города

Пешеходные переходы, расширение тротуаров и изменение маршрутов транспорта

Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города

Москвичи смогут предложить идеи по развитию пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры

Столичные власти начали думать о том, как будет жить город после пандемии

Москвичи смогут предложить идеи по развитию пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО

Построить велодорожки, станции проката и велопарковки

Заняться развитием велоинфраструктуры в ЗАО

Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова

На маршруте появятся вело- и беговые дорожки

Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова

В этом году в Москве появится более 10 километров новых велодорожек

Сейчас в городе открыты уже 780 километров трасс для велосипедистов

В этом году в Москве появится более 10 километров новых велодорожек

Власти хотят отстранить Let’s bike it! от организации московских велопарадов

Команда проекта занимается велосипедизацией Москвы с 2012 года

Власти хотят отстранить Let’s bike it! от организации московских велопарадов

Москва вошла в топ крупнейших мегаполисов по доле парков в городском пространстве

За последние семь лет общее число парков в российской столице выросло в два раза

Москва вошла в топ крупнейших мегаполисов по доле парков в городском пространстве

В «Яндекс.Карты» добавили маршруты для велосипедистов

Сервис подбирает оптимальный путь и рассчитывает время

В «Яндекс.Карты» добавили маршруты для велосипедистов

На Малой Бронной по просьбе жителей ограничили скоростной режим

Улица станет безопаснее для пешеходов и велосипедистов, считают в ЦОДД

На Малой Бронной по просьбе жителей ограничили скоростной режим

Как в Чечне: Нужны ли Москве умные велодорожки
Как в Чечне: Нужны ли Москве умные велодорожки Выяснили, зачем в Химках открыли велодорожку с динамической подсветкой и счетчиками
Как в Чечне: Нужны ли Москве умные велодорожки

Как в Чечне: Нужны ли Москве умные велодорожки
Выяснили, зачем в Химках открыли велодорожку с динамической подсветкой и счетчиками

Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек

В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров

Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек

Вдоль Москвы-реки разместят 26 новых причалов и 210 километров велодорожек

Проект планируют реализовать к 2035 году

Вдоль Москвы-реки разместят 26 новых причалов и 210 километров велодорожек

«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки

«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки
The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры

На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки

Они появятся на улицах, обустроенных в рамках программы «Моя улица»

На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки

Велодорожки в парке «Сокольники» будут светящимися

Обновленные велодорожки появятся к лету 2017 года

Велодорожки в парке «Сокольники» будут светящимися

На ВДНХ создают новую транспортную систему

На территории выставки построят новые велодорожки и велопарковки, а также ограничат движение автотранспорта

На ВДНХ создают новую транспортную систему

Между станцией «Медведково» и Мытищами прокладывают велодорожку

Таким образом планируется связать со станциями московской подземки несколько районов Подмосковья

Между станцией «Медведково» и Мытищами прокладывают велодорожку

Московские велодорожки зимой сделают пешеходными

Согласно изменениям, которые в 2015 году внесены в Правила дорожного движения, пешеходное пространство и зону для движения велосипедистов можно регулировать знаками

Московские велодорожки зимой сделают пешеходными

Берегись пешехода: Большая Ордынка, Мясницкая и Патриаршие пруды после реконструкции

Берегись пешехода: Большая Ордынка, Мясницкая и Патриаршие пруды после реконструкцииThe Village с помощью экспертов оценил новые пешеходные зоны столицы

Берегись пешехода: Большая Ордынка, Мясницкая и Патриаршие пруды после реконструкции

Берегись пешехода: Большая Ордынка, Мясницкая и Патриаршие пруды после реконструкции
The Village с помощью экспертов оценил новые пешеходные зоны столицы

Из ниоткуда в никуда: Что не так с велополосой на Бульварном кольце
Из ниоткуда в никуда: Что не так с велополосой на Бульварном кольце The Village протестировал новый веломаршрут в центре Москвы
Из ниоткуда в никуда: Что не так с велополосой на Бульварном кольце

Из ниоткуда в никуда: Что не так с велополосой на Бульварном кольце
The Village протестировал новый веломаршрут в центре Москвы

Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня

Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками

Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня

Московские велодорожки оборудуют бесплатным Wi-Fi

Работу по оснащению велодорожек бесплатным интернетом ведут вместе с департаментом транспорта

Московские велодорожки оборудуют бесплатным Wi-Fi

В парке «Коломенское» появится велодорожка

На разработку проектной документации по организации велодорожки власти потратят больше 2 миллионов рублей

В парке «Коломенское» появится велодорожка

Велодорожка на Бульварном кольце

Городской департамент ЖКХ в своём Facebook опубликовал проект создания велодорожки на Бульварном кольце

Велодорожка на Бульварном кольце

Несколько улиц в центре сузят для создания велодорожек

Новые велодорожки появятся на проспекте Академика Сахарова, в Берсеневском переулке, на Нижней Сыромятнической улице и на Кадашёвской набережной

Несколько улиц в центре сузят для создания велодорожек

На Ленинградском шоссе появятся велодорожки

На участке от МКАД до станции метро «Сокол» магистраль расширят и оборудуют велодорожками

На Ленинградском шоссе появятся велодорожки

Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-­Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах

Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах
Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-­Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах

В Бирюлёве появятся велодорожки

Мэр пообещал жителям Бирюлёвского района оборудовать велодорожки в местном дендропарке

В Бирюлёве появятся велодорожки

В Москве появятся светофоры для велосипедистов

Велосипедные светофоры установят на городских велодорожках к лету 2014 года

В Москве появятся светофоры для велосипедистов

Для развития велотранспорта разработают семь концепций

Власти придумают отдельные концепции по велодорожкам, парковкам, веломойкам, пунктам техосмотра, дизайну велопешеходной инфраструктуры.

Для развития велотранспорта разработают семь концепций

К зебрам и велодорожкам предъявили новые требования

Росстандарт утвердил поправки ГИБДД к правилам оборудования пешеходных переходов и велодорожек.

К зебрам и велодорожкам предъявили новые требования

Городскую сеть велодорожек увеличат в два раза

В 2014 году в Москве проложат 135 километров новых велодорожек.

Городскую сеть велодорожек увеличат в два раза

На Тверской улице появятся велодорожки

В рамках создания пешеходных маршрутов на Тверской, Маросейке и Покровке проложат велодорожки.

На Тверской улице появятся велодорожки

Цифра дня: Чего не хватает москвичам

Жители Москвы рассказали, каких объектов инфраструктуры им не хватает в городе.

Цифра дня: Чего не хватает москвичам

В Москве появится 117 километров велодорожек

Столичные власти подготовили карту велосипедных маршрутов, которые появятся на улицах Москвы в 2014 году.

В Москве появится 117 километров велодорожек

Велодорожку от «Фили» до Крылатского откроют в конце ноября

Восьмикилометровая велодорожка пройдёт от парка «Фили» до Крылатского района.

Велодорожку от «Фили» до Крылатского откроют в конце ноября

Год спустя: Жители центра о платной парковке The Village собрал цитаты жителей, живущих в зоне платной парковки, о велосипедах, уличной еде, пешеходных зонах и о других достижениях мэрии в области урбанистики.

Год спустя: Жители центра о платной парковке

Парковки вдоль односторонних улиц хотят отдать под велодорожки

В центре Москвы на улицах с односторонним движением вместо мест для парковки автомобилей могут появиться велосипедные дорожки.

Парковки вдоль односторонних улиц хотят отдать под велодорожки

На Профсоюзной улице появится велодорожка

Главный архитектор Москвы представил проект реконструкции Профсоюзной улицы, который предполагает велодорожку.

На Профсоюзной улице появится велодорожка

На мобильных картах Google появились велодорожки

В приложении Google Maps появился слой с сетью велодорожек.

На мобильных картах Google появились велодорожки

Пешеходам запретят ходить по велодорожкам

Вдоль велодорожек собираются разместить знаки, запрещающие пользоваться спецполосами пешеходам и мопедистам.

Пешеходам запретят ходить по велодорожкам

Мопедам запретят выезжать на велодорожки

Новые поправки запретят водителям мопедов и электровелосипедов ездить по велодорожкам.

Мопедам запретят выезжать на велодорожки

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.

Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе

Свежепостроенную велодорожку назвали «самой убогой велодорожкой Москвы».

Блогеры раскритиковали велодорожку вдоль Ярославского шоссе

Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»
Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре» Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.
Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»

Юрий Лужков — о велосипедах, парковках, парке Горького и «Красном октябре»
Последние три года бывший мэр Москвы Юрий Лужков говорил о чем угодно, только не о городе, которым он управлял почти двадцать лет, — но для The Village сделал исключение.

В долине реки Сетуни появится велопрокат

В конце августа в долине реки Сетуни откроют велодорожку, которая пройдёт по улице Довженко, а также велопрокат.

В долине реки Сетуни появится велопрокат

Смоленскую набережную приспособят под велодорожки

Движение по Смоленской набережной планируют сузить до двух полос, а освободившееся пространство отдать под велодорожки, пешеходную зону и озеленение.

Смоленскую набережную приспособят под велодорожки

Минтранс разработал новые правила для велосипедистов

Минтранс введет новшества в ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах. В своде правил появятся новые знаки и новые термины — «велосипедная дорожка» и «велопешеходная дорожка»

Минтранс разработал новые правила для велосипедистов

Опасные участки велодорожек пометят красным

На Фрунзенской набережной разметили ярко-красную велодорожку.

Опасные участки велодорожек пометят красным

В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров

«Сокольники» упростят систему передвижения по парку, отделив роллерские дорожки от пешеходных и установив специальные знаки.

В «Сокольниках» упорядочат движение роллеров

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ