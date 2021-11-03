День без автомобиля — москвичи могут целый час кататься на велосипеде бесплатно
В Москве заработал велопрокат. Но в половине города станции либо закрыты, либо там нет велосипедов
Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат
Правда, моментально проблему не устранят
Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат
Опыт карантина показал, что город может быть намного чище
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)
Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно
Москвичам предложили проголосовать за новые станции велопроката в их районах
И за пункты проката самокатов
Кратковременная аренда велосипеда в день осеннего велофестиваля станет бесплатной
А в течение нескольких часов можно будет кататься всего за 100 рублей
Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы
Парк пополнят новые велосипеды, электроскутеры и электросамокаты
Дептранс проведет воркшоп о велопрокате для жителей четырех районов Москвы
Участники мероприятия вместе с экспертами предложат расположение будущих велостанций
В Москве завершился сезон проката велосипедов и самокатов
С конца апреля горожане совершили на велосипедах 4 миллиона поездок
В московском прокате появились электровелосипеды новой модели
Они развивают скорость до 25 километров в час
Собянин пообещал сделать велопрокат доступным до МКАД
Пункты велопроката уже установили в Восточном Дегунине и Бескудниковском районе
Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы
Скидки связаны с началом второй половины сезона
Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза
За два месяца в столице совершили около 1,6 миллиона поездок на велосипедах
На время ЧМ увеличат время бесплатного проката велосипедов
А по всему городу установят больше станций проката
Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки
Победитель получит годовой абонемент на велопрокат и электрический велосипед
В Москве завершился сезон велопроката
Велосипеды перевезут на отапливаемый склад для технического обслуживания
У здания Госдумы появилась велопарковка
Предполагается, что это пойдет на пользу парламентариям
Samsung открыл интерактивное пространство в парке Горького
В Galaxy Studio организуют бесплатные мастер-классы, занятия йогой и прокат велосипедов
В Москве 17 сентября состоится осенний велопарад
Общая протяженность маршрута составит около 30 километров
Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах
Скидка будет действовать в основной день акции
В приложение «Яндекс.Транспорт» добавили карту велопарковок Москвы
Сезон работы столичного велопроката «Велобайк» открылся 29 апреля
В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат
Этот проект будет работать до 1 ноября
Велопрокат в Москве откроется 29 апреля
В прошлом сезоне велосипеды брали в аренду более 1,6 миллиона раз
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры
В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката
Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц
Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды? Представитель главного проката в городе объясняет ситуацию
Велопрокат в Москве закроется 31 октября
В связи с этим прекратилась продажа абонементов на месяц
Я прокатилась на электробайке и больше не буду The Village протестировал пилотный прокат электровелосипедов в Москве
В Москве начал работать прокат электровелосипедов
Для аренды доступны 60 средств передвижения
В парке Горького запустили акцию «Прокатись до музея»
Участники смогут бесплатно посетить музей парка
В московском прокате появятся 150 электровелосипедов
Арендовать электрические велобайки можно будет в трёх пунктах проката
Велопрокат в Москве откроется 1 мая
При этом в тестовом режиме сервис проката велосипедов запустится уже в апреле
В Москве планируют открыть прокат электровелосипедов
Прокат электровелосипедов хотят запустить уже в 2016 году
В Москве 31 мая пройдёт велопарад
Участники парада проедут по Садовому и Бульварному кольцу со скоростью не выше 15 километров в час
Департамент транспорта — о расследовании Алексея Навального
В ведомстве прокомментировали расследование политика о системе городского велопроката
Навальный обвинил Лискутова и Собянина в завышенных тратах на московский велопрокат
Расследование опубликовано на официальном сайте политика
Майские в ПетербургеThe Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам
Майские в Петербурге The Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам
В парке «Сокольники» открылась бесплатная веломойка
Веломойка работает каждый день с 9:30 до 21:30
Велопрокат в Москве начнёт работу 1 мая
Планируется, что сезон велопроката продлится до 31 октября
В парке Горького заработал велопрокат
До 15 апреля пункты проката будут работать только по пятницам и в выходные дни
Парк Горького и «Сокольники» отложили открытие пунктов велопроката
Старт велосезона в московских парках перенесли из-за плохой погоды
Московские станции велопроката откроются в конце апреля
В 2015 году число станций городского велопроката увеличится в два раза — с 150 до 300, а количество велосипедов возрастёт до 2 500 штук
Велопрокаты в московских парках откроются к началу апреля
Раньше всего велопрокат открывается в Измайловском парке — 27 марта
В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат
Первое время пункты велопроката в парке будут работать только по пятницам, субботам и воскресеньям
Зачем пользоваться общественным велопрокатом 300 раз за сезон Петербуржец Александр Плохой, который более 300 раз за сезон воспользовался платным общественным велопрокатом, рассказал The Village, почему это выгоднее, чем автобус или метро
В Москве завершился велосезон
В понедельник, 10 ноября, в городе перестали работать пункты проката велосипедов