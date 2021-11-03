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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Прокат велосипедов в Москве станет дешевле с 5 ноября
3 ноября 2021

Прокат велосипедов в Москве станет дешевле с 5 ноября

Работу московского велопроката продлили до конца ноября
27 октября 2021

Работу московского велопроката продлили до конца ноября

День без автомобиля — москвичи могут целый час кататься на велосипеде бесплатно
Акция дня
22 сентября 2021

День без автомобиля — москвичи могут целый час кататься на велосипеде бесплатно

В Москве заработал велопрокат. Но в половине города станции либо закрыты, либо там нет велосипедов
обновлено6 апреля 2021

В Москве заработал велопрокат. Но в половине города станции либо закрыты, либо там нет велосипедов

24 ноября 2020

Российские прокаты стали предлагать электросамокаты чаще, чем велосипеды

Работу велопрокатов в Москве продлили до декабря
17 октября 2020

Работу велопрокатов в Москве продлили до декабря

Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат

Правда, моментально проблему не устранят

Москвичи смогут сообщить о поломке велосипеда, взятого напрокат

Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат

Опыт карантина показал, что город может быть намного чище

Москвичей хотят пересадить на велосипеды. До конца сезона сделают 30%-ную скидку на прокат

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Москвичам предложили проголосовать за новые станции велопроката в их районах

И за пункты проката самокатов

Москвичам предложили проголосовать за новые станции велопроката в их районах

Велопрокат продолжит работать в Москве до середины ноября

Обычно его закрывают раньше

Велопрокат продолжит работать в Москве до середины ноября

Велопрокат заработал за пределами МКАД

Станции появились в Некрасовке и Новокосине

Велопрокат заработал за пределами МКАД

Кратковременная аренда велосипеда в день осеннего велофестиваля станет бесплатной

А в течение нескольких часов можно будет кататься всего за 100 рублей

Кратковременная аренда велосипеда в день осеннего велофестиваля станет бесплатной

Портрет московского велосипедиста

Велосипеды чаще арендуют мужчины, чем женщины

Портрет московского велосипедиста

Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы

Парк пополнят новые велосипеды, электроскутеры и электросамокаты

Станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы

В Москве откроются 100 новых станций велопроката

Велосезон стартует в середине — конце апреля

В Москве откроются 100 новых станций велопроката

Дептранс проведет воркшоп о велопрокате для жителей четырех районов Москвы

Участники мероприятия вместе с экспертами предложат расположение будущих велостанций

Дептранс проведет воркшоп о велопрокате для жителей четырех районов Москвы

В Москве завершился сезон проката велосипедов и самокатов

С конца апреля горожане совершили на велосипедах 4 миллиона поездок

В Москве завершился сезон проката велосипедов и самокатов

В московском прокате появились электровелосипеды новой модели

Они развивают скорость до 25 километров в час

В московском прокате появились электровелосипеды новой модели

Собянин пообещал сделать велопрокат доступным до МКАД

Пункты велопроката уже установили в Восточном Дегунине и Бескудниковском районе

Собянин пообещал сделать велопрокат доступным до МКАД

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы

Скидки связаны с началом второй половины сезона

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы

Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза

За два месяца в столице совершили около 1,6 миллиона поездок на велосипедах

Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза

На время ЧМ увеличат время бесплатного проката велосипедов

А по всему городу установят больше станций проката

На время ЧМ увеличат время бесплатного проката велосипедов

Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки

Победитель получит годовой абонемент на велопрокат и электрический велосипед

Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки

Сезон велопроката начнется в конце апреля

В случае хорошей погоды прокат запустят раньше

Сезон велопроката начнется в конце апреля

В Москве завершился сезон велопроката

Велосипеды перевезут на отапливаемый склад для технического обслуживания

В Москве завершился сезон велопроката

В России появится сервис по аренде велосипедов Ofo

Ofo будет работать по принципу байкшеринга

В России появится сервис по аренде велосипедов Ofo

11 сентября. Главное в городе
11 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
11 сентября. Главное в городе

11 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

У здания Госдумы появилась велопарковка

Предполагается, что это пойдет на пользу парламентариям

У здания Госдумы появилась велопарковка

Samsung открыл интерактивное пространство в парке Горького

В Galaxy Studio организуют бесплатные мастер-классы, занятия йогой и прокат велосипедов

Samsung открыл интерактивное пространство в парке Горького

В Москве 17 сентября состоится осенний велопарад

Общая протяженность маршрута составит около 30 километров

В Москве 17 сентября состоится осенний велопарад

В Москве появилось 20 новых станций велопроката

Станции появились в период с 20 по 30 мая

В Москве появилось 20 новых станций велопроката

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве
Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах

Скидка будет действовать в основной день акции

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах

В приложение «Яндекс.Транспорт» добавили карту велопарковок Москвы

Сезон работы столичного велопроката «Велобайк» открылся 29 апреля

В приложение «Яндекс.Транспорт» добавили карту велопарковок Москвы

В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат

Этот проект будет работать до 1 ноября

В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат

Велопрокат в Москве откроется 29 апреля

В прошлом сезоне велосипеды брали в аренду более 1,6 миллиона раз

Велопрокат в Москве откроется 29 апреля

«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры
«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки

«На них много не украдешь»: Почему в Москве решили перестать прокладывать велодорожки
The Village попросил велоактивистов рассказать, почему город отказался от создания велоинфраструктуры

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды?
Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды? Представитель главного проката в городе объясняет ситуацию
Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды?

Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды?
Представитель главного проката в городе объясняет ситуацию

Велопрокат в Москве закроется 31 октября

В связи с этим прекратилась продажа абонементов на месяц

Велопрокат в Москве закроется 31 октября

Я прокатилась на электробайке и больше не буду
Я прокатилась на электробайке и больше не буду The Village протестировал пилотный прокат электровелосипедов в Москве
Я прокатилась на электробайке и больше не буду

Я прокатилась на электробайке и больше не буду
The Village протестировал пилотный прокат электровелосипедов в Москве

В Москве начал работать прокат электровелосипедов

Для аренды доступны 60 средств передвижения

В Москве начал работать прокат электровелосипедов

В парке Горького запустили акцию «Прокатись до музея»

Участники смогут бесплатно посетить музей парка

В парке Горького запустили акцию «Прокатись до музея»

В московском прокате появятся 150 электровелосипедов

Арендовать электрические велобайки можно будет в трёх пунктах проката

В московском прокате появятся 150 электровелосипедов

Велопрокат в Москве откроется 1 мая

При этом в тестовом режиме сервис проката велосипедов запустится уже в апреле

Велопрокат в Москве откроется 1 мая

В Москве планируют открыть прокат электровелосипедов

Прокат электровелосипедов хотят запустить уже в 2016 году

В Москве планируют открыть прокат электровелосипедов

В Москве 31 мая пройдёт велопарад

Участники парада проедут по Садовому и Бульварному кольцу со скоростью не выше 15 километров в час

В Москве 31 мая пройдёт велопарад

Департамент транспорта — о расследовании Алексея Навального

В ведомстве прокомментировали расследование политика о системе городского велопроката

Департамент транспорта — о расследовании Алексея Навального

Навальный обвинил Лискутова и Собянина в завышенных тратах на московский велопрокат

Расследование опубликовано на официальном сайте политика

Навальный обвинил Лискутова и Собянина в завышенных тратах на московский велопрокат

Майские в Петербурге

Майские в ПетербургеThe Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам

Майские в Петербурге

Майские в Петербурге
The Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам

В парке «Сокольники» открылась бесплатная веломойка

Веломойка работает каждый день с 9:30 до 21:30

В парке «Сокольники» открылась бесплатная веломойка

Велопрокат в Москве начнёт работу 1 мая

Планируется, что сезон велопроката продлится до 31 октября

Велопрокат в Москве начнёт работу 1 мая

В парке Горького заработал велопрокат

До 15 апреля пункты проката будут работать только по пятницам и в выходные дни

В парке Горького заработал велопрокат

Парк Горького и «Сокольники» отложили открытие пунктов велопроката

Старт велосезона в московских парках перенесли из-за плохой погоды

Парк Горького и «Сокольники» отложили открытие пунктов велопроката

Московские станции велопроката откроются в конце апреля

В 2015 году число станций городского велопроката увеличится в два раза — с 150 до 300, а количество велосипедов возрастёт до 2 500 штук

Московские станции велопроката откроются в конце апреля

Велопрокаты в московских парках откроются к началу апреля

Раньше всего велопрокат открывается в Измайловском парке — 27 марта

Велопрокаты в московских парках откроются к началу апреля

В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат

Первое время пункты велопроката в парке будут работать только по пятницам, субботам и воскресеньям

В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат

Зачем пользоваться общественным велопрокатом 300 раз за сезон
Зачем пользоваться общественным велопрокатом 300 раз за сезон Петербуржец Александр Плохой, который более 300 раз за сезон воспользовался платным общественным велопрокатом, рассказал The Village, почему это выгоднее, чем автобус или метро
Зачем пользоваться общественным велопрокатом 300 раз за сезон

Зачем пользоваться общественным велопрокатом 300 раз за сезон
Петербуржец Александр Плохой, который более 300 раз за сезон воспользовался платным общественным велопрокатом, рассказал The Village, почему это выгоднее, чем автобус или метро

В Москве завершился велосезон

В понедельник, 10 ноября, в городе перестали работать пункты проката велосипедов

В Москве завершился велосезон

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ