Парк Горького18 марта 2015
В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат Первое время пункты велопроката в парке будут работать только по пятницам, субботам и воскресеньям
В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат. Об этом сообщает пресс-служба парка.
В период с 3 по 15 апреля велосипед или лонгборд можно будет взять напрокат только по пятницам, субботам и воскресеньям. А начиная с 15 апреля все пункты проката в парке начнут работать ежедневно.
Местонахождение пунктов проката можно узнать на специальной карте. В будние дни они будут работать с 12:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.
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