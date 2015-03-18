В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат. Об этом сообщает пресс-служба парка.

В период с 3 по 15 апреля велосипед или лонгборд можно будет взять напрокат только по пятницам, субботам и воскресеньям. А начиная с 15 апреля все пункты проката в парке начнут работать ежедневно.

Местонахождение пунктов проката можно узнать на специальной карте. В будние дни они будут работать с 12:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.