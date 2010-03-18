В московском прокате появились электровелосипеды новой модели
Они развивают скорость до 25 километров в час
В Москве пройдет самый массовый ночной велопарад
В центре города из-за мероприятия ограничат дорожное движение
Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы
Скидки связаны с началом второй половины сезона
Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза
За два месяца в столице совершили около 1,6 миллиона поездок на велосипедах
Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки
Победитель получит годовой абонемент на велопрокат и электрический велосипед
Вредно ли бегать на улицах Москвы? И правда ли, что вдыхание грязного воздуха трасс во время велозабега уменьшает продолжительность жизни
Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек
В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров
Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах
Скидка будет действовать в основной день акции
В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат
Этот проект будет работать до 1 ноября
В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега
Он приурочен к экологической акции «Час Земли»
Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая
Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек
В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката
Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц
На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки
Они появятся на улицах, обустроенных в рамках программы «Моя улица»
Основатель Let's bike it! — о критике зимнего велопарада
Вечером накануне мероприятия власти предложили его отменить
Велопрокат в Москве откроется 1 мая
При этом в тестовом режиме сервис проката велосипедов запустится уже в апреле
Велополоса на Бульварном кольце останется на зиму
В Дептрансе заявили, что снимать знаки на велополосе — непозволительная роскошь
В правительстве поддержали идею приравнять участников велопробегов к митингующим
Согласно законопроекту, организаторы акций с палатками, велосипедами и мотоциклами должны будут согласовывать их проведение с властями
В Москве пройдёт девятая «Велоночь»
Велопробег в этом году посвящён 80-летию московского метро
Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня
Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками
В Москве заработали станции велопроката
В полную силу система городского велопроката запустится 1 мая
Московские станции велопроката откроются в конце апреля
В 2015 году число станций городского велопроката увеличится в два раза — с 150 до 300, а количество велосипедов возрастёт до 2 500 штук
В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат
Первое время пункты велопроката в парке будут работать только по пятницам, субботам и воскресеньям
Пан или пропал: Можно ли оставить велосипед без присмотра в Москве Остросюжетный эксперимент с открытым финалом
В диких условиях: Велосипед против автомобиля в –10 ˚C Кто быстрее доберётся до точки назначения
Эксперимент: Может ли прокатный велосипед стать альтернативой автомобилю в Москве Трое горожан справляются с повседневными делами при помощи велосипедов, взятых напрокат.
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
В чём кататься на велосипеде весной The Village нашёл в московских магазинах удобные и красивые вещи, идеально подходящие для того, чтобы кататься на велосипеде в межсезонье
Ingria: Ремонтная мастерская, которая стала делать свои велосипеды Велосипедный гонщик Александр Привальнев вынужден был оставить спорт на 10 лет, но смог вернуться на трек и создать собственный дизайн велосипедных рам.
Выбор Артёма Дежурко, преподавателя факультета дизайна ВШЭ Кофейный сервиз дизайнера пачки Lucky Strike, легендарная ткань с принтом, созданным в 1950-е, и велосипед, который украсит интерьер лучше картины
В сеть магазинов «ВелоДрайв» вложили 10 млн рублей
Они будут направлены на масштабирование бизнеса
Мнение москвичей учтут в развитии велотранспорта
Институт велотранспорта решил опросить москвичей по поводу развития велосипедной инфраструктуры в Москве.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Онлайн-сервис аренды велосипедов Spinlister заработал в России
Пока из русских городов там представлена только Москва. При этом все цены указаны в долларах, но есть вероятность появления и местной валюты
У велопроката появилось мобильное приложение
Для сети городского велопроката разработали приложение, позволяющее пользователям отслеживать затраты и уточнять наличие свободных велосипедов на стоянке.
It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары Валерии Пичугиной удаётся зарабатывать на веломании без особых затрат: она сама придумывает и продаёт аксессуары для велосипедов.
Минтранс разработал новые правила для велосипедистов
Минтранс введет новшества в ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах. В своде правил появятся новые знаки и новые термины — «велосипедная дорожка» и «велопешеходная дорожка»
Цепная реакция: Тест-драйв велосипедов из общественного проката The Village провёл первый тест-драйв велосипедов общественного проката и попросил оценить их активиста велодвижения, автомобилиста и специалиста по ремонту.
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска Как бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.
Личный опыт: Как ездить на велосипеде зимой? Петербургская редакция The Village поговорила с девушкой, которая даже зимой предпочитает велосипед другим видам транспорта, и узнала, как ездить, чтобы не замёрзнуть, и чем снег лучше асфальта.
В центре появятся пункты велошеринга
НИиПИ Генплана разработал схему развития общественного велопроката в центре Москвы, в рамках которого в 2013 году создадут 250 пунктов аренды велосипедов.
На Лесную улицу вернут трамвай
Во Всемирный день без автомобиля на Лесную улицу вернут трамвай, следующий от станции метро «Белорусская» по Лесной до площади Борьбы и МИИТа.