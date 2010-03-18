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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы

Длина маршрута — 10 километров

«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы

В московском прокате появились электровелосипеды новой модели

Они развивают скорость до 25 километров в час

В московском прокате появились электровелосипеды новой модели

В Москве пройдет самый массовый ночной велопарад

В центре города из-за мероприятия ограничат дорожное движение

В Москве пройдет самый массовый ночной велопарад

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы

Скидки связаны с началом второй половины сезона

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы

Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза

За два месяца в столице совершили около 1,6 миллиона поездок на велосипедах

Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза

Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки

Победитель получит годовой абонемент на велопрокат и электрический велосипед

Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки

Вредно ли бегать на улицах Москвы?
Вредно ли бегать на улицах Москвы? И правда ли, что вдыхание грязного воздуха трасс во время велозабега уменьшает продолжительность жизни
Вредно ли бегать на улицах Москвы?

Вредно ли бегать на улицах Москвы?
И правда ли, что вдыхание грязного воздуха трасс во время велозабега уменьшает продолжительность жизни

В 2018 году в Москве пройдут четыре велопарада

Одно из мероприятий состоится зимой

В 2018 году в Москве пройдут четыре велопарада

Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
СПЕЦПРОЕКТ
Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды Трассы, по которым стоит проехаться до прихода холодов
Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
СПЕЦПРОЕКТ

Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
Трассы, по которым стоит проехаться до прихода холодов

Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек

В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров

Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек

В Москве появилось 20 новых станций велопроката

Станции появились в период с 20 по 30 мая

В Москве появилось 20 новых станций велопроката

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах

Скидка будет действовать в основной день акции

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах

В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат

Этот проект будет работать до 1 ноября

В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат

В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега

Он приурочен к экологической акции «Час Земли»

В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега

Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая

Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек

Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки

Они появятся на улицах, обустроенных в рамках программы «Моя улица»

На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки

Основатель Let's bike it! — о критике зимнего велопарада

Вечером накануне мероприятия власти предложили его отменить

Основатель Let's bike it! — о критике зимнего велопарада

В «Сокольниках» можно будет оставить велосипед и скейт на зиму

Услуга стоит около 800 рублей

В «Сокольниках» можно будет оставить велосипед и скейт на зиму

В «Сокольниках» открылась бесплатная веломойка

Мойка работает круглосуточно

В «Сокольниках» открылась бесплатная веломойка

Велопрокат в Москве откроется 1 мая

При этом в тестовом режиме сервис проката велосипедов запустится уже в апреле

Велопрокат в Москве откроется 1 мая

Велополоса на Бульварном кольце останется на зиму

В Дептрансе заявили, что снимать знаки на велополосе — непозволительная роскошь

Велополоса на Бульварном кольце останется на зиму

В правительстве поддержали идею приравнять участников велопробегов к митингующим

Согласно законопроекту, организаторы акций с палатками, велосипедами и мотоциклами должны будут согласовывать их проведение с властями

В правительстве поддержали идею приравнять участников велопробегов к митингующим

В Москве пройдёт девятая «Велоночь»

Велопробег в этом году посвящён 80-летию московского метро

В Москве пройдёт девятая «Велоночь»

Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня

Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками

Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня

В Москве заработали станции велопроката

В полную силу система городского велопроката запустится 1 мая

В Москве заработали станции велопроката

Московские станции велопроката откроются в конце апреля

В 2015 году число станций городского велопроката увеличится в два раза — с 150 до 300, а количество велосипедов возрастёт до 2 500 штук

Московские станции велопроката откроются в конце апреля

В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат

Первое время пункты велопроката в парке будут работать только по пятницам, субботам и воскресеньям

В парке Горького 3 апреля открывается велопрокат

Пан или пропал: Можно ли оставить велосипед без присмотра в Москве
Пан или пропал: Можно ли оставить велосипед без присмотра в Москве Остросюжетный эксперимент с открытым финалом
Пан или пропал: Можно ли оставить велосипед без присмотра в Москве

Пан или пропал: Можно ли оставить велосипед без присмотра в Москве
Остросюжетный эксперимент с открытым финалом

В диких условиях: Велосипед против автомобиля в –10 ˚C
В диких условиях: Велосипед против автомобиля в –10 ˚C Кто быстрее доберётся до точки назначения
В диких условиях: Велосипед против автомобиля в –10 ˚C

В диких условиях: Велосипед против автомобиля в –10 ˚C
Кто быстрее доберётся до точки назначения

Эксперимент: Может ли прокатный велосипед стать альтернативой автомобилю в Москве
Эксперимент: Может ли прокатный велосипед стать альтернативой автомобилю в Москве Трое горожан справляются с повседневными делами при помощи велосипедов, взятых напрокат.
Эксперимент: Может ли прокатный велосипед стать альтернативой автомобилю в Москве

Эксперимент: Может ли прокатный велосипед стать альтернативой автомобилю в Москве
Трое горожан справляются с повседневными делами при помощи велосипедов, взятых напрокат.

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга

В чём кататься на велосипеде весной
В чём кататься на велосипеде весной The Village нашёл в московских магазинах удобные и красивые вещи, идеально подходящие для того, чтобы кататься на велосипеде в межсезонье
В чём кататься на велосипеде весной

В чём кататься на велосипеде весной
The Village нашёл в московских магазинах удобные и красивые вещи, идеально подходящие для того, чтобы кататься на велосипеде в межсезонье

Ingria: Ремонтная мастерская, которая стала делать свои велосипеды
Ingria: Ремонтная мастерская, которая стала делать свои велосипеды Велосипедный гонщик Александр Привальнев вынужден был оставить спорт на 10 лет, но смог вернуться на трек и создать собственный дизайн велосипедных рам.
Ingria: Ремонтная мастерская, которая стала делать свои велосипеды

Ingria: Ремонтная мастерская, которая стала делать свои велосипеды
Велосипедный гонщик Александр Привальнев вынужден был оставить спорт на 10 лет, но смог вернуться на трек и создать собственный дизайн велосипедных рам.

Выбор Артёма Дежурко, преподавателя факультета дизайна ВШЭ
Выбор Артёма Дежурко, преподавателя факультета дизайна ВШЭ Кофейный сервиз дизайнера пачки Lucky Strike, легендарная ткань с принтом, созданным в 1950-е, и велосипед, который украсит интерьер лучше картины
Выбор Артёма Дежурко, преподавателя факультета дизайна ВШЭ

Выбор Артёма Дежурко, преподавателя факультета дизайна ВШЭ
Кофейный сервиз дизайнера пачки Lucky Strike, легендарная ткань с принтом, созданным в 1950-е, и велосипед, который украсит интерьер лучше картины

В сеть магазинов «ВелоДрайв» вложили 10 млн рублей

Они будут направлены на масштабирование бизнеса

В сеть магазинов «ВелоДрайв» вложили 10 млн рублей

Мнение москвичей учтут в развитии велотранспорта

Институт велотранспорта решил опросить москвичей по поводу развития велосипедной инфраструктуры в Москве.

Мнение москвичей учтут в развитии велотранспорта

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.

Онлайн-сервис аренды велосипедов Spinlister заработал в России

Пока из русских городов там представлена только Москва. При этом все цены указаны в долларах, но есть вероятность появления и местной валюты

Онлайн-сервис аренды велосипедов Spinlister заработал в России

У велопроката появилось мобильное приложение

Для сети городского велопроката разработали приложение, позволяющее пользователям отслеживать затраты и уточнять наличие свободных велосипедов на стоянке.

У велопроката появилось мобильное приложение

It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары
It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары Валерии Пичугиной удаётся зарабатывать на веломании без особых затрат: она сама придумывает и продаёт аксессуары для велосипедов.
It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары

It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары
Валерии Пичугиной удаётся зарабатывать на веломании без особых затрат: она сама придумывает и продаёт аксессуары для велосипедов.

Минтранс разработал новые правила для велосипедистов

Минтранс введет новшества в ПДД, касающиеся велосипедистов на дорогах. В своде правил появятся новые знаки и новые термины — «велосипедная дорожка» и «велопешеходная дорожка»

Минтранс разработал новые правила для велосипедистов

Цепная реакция: Тест-драйв велосипедов из общественного проката
Цепная реакция: Тест-драйв велосипедов из общественного проката The Village провёл первый тест-драйв велосипедов общественного проката и попросил оценить их активиста велодвижения, автомобилиста и специалиста по ремонту.
Цепная реакция: Тест-драйв велосипедов из общественного проката

Цепная реакция: Тест-драйв велосипедов из общественного проката
The Village провёл первый тест-драйв велосипедов общественного проката и попросил оценить их активиста велодвижения, автомобилиста и специалиста по ремонту.

«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска Как бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.
«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска

«Универсани»: Почему столичные родители охотятся за санками из Дзержинска
Как бывший директор велосипедного завода, выпускавшего «Школьник», поставил на колёса детские санки.

Личный опыт: Как ездить на велосипеде зимой?
Личный опыт: Как ездить на велосипеде зимой? Петербургская редакция The Village поговорила с девушкой, которая даже зимой предпочитает велосипед другим видам транспорта, и узнала, как ездить, чтобы не замёрзнуть, и чем снег лучше асфальта.
Личный опыт: Как ездить на велосипеде зимой?

Личный опыт: Как ездить на велосипеде зимой?
Петербургская редакция The Village поговорила с девушкой, которая даже зимой предпочитает велосипед другим видам транспорта, и узнала, как ездить, чтобы не замёрзнуть, и чем снег лучше асфальта.

В центре появятся пункты велошеринга

НИиПИ Генплана разработал схему развития общественного велопроката в центре Москвы, в рамках которого в 2013 году создадут 250 пунктов аренды велосипедов.

В центре появятся пункты велошеринга

На Лесную улицу вернут трамвай

Во Всемирный день без автомобиля на Лесную улицу вернут трамвай, следующий от станции метро «Белорусская» по Лесной до площади Борьбы и МИИТа.

На Лесную улицу вернут трамвай

Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы
Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы Велосипед может становиться частью системы городского общественного транспорта. The Village разобрался с тем, как работают общественные велопрокаты в Копенгагене, Париже и Барселоне.
Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы

Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы
Велосипед может становиться частью системы городского общественного транспорта. The Village разобрался с тем, как работают общественные велопрокаты в Копенгагене, Париже и Барселоне.

Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе
Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе Сергей Капков, Максим Ликсутов и другие участники воскресного велопарада о дорожках, неадекватных автомобилистах и о том, можно ли использовать велосипед в Москве в качестве транспорта.
Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе

Велопарад Let's bike it!: Чего не хватает велосипедистам в городе
Сергей Капков, Максим Ликсутов и другие участники воскресного велопарада о дорожках, неадекватных автомобилистах и о том, можно ли использовать велосипед в Москве в качестве транспорта.

Городские байки: 10 велопрокатов в Москве
Городские байки: 10 велопрокатов в Москве До конца велосезона в Москве остаётся чуть больше месяца — The Village составил гид по городским велопрокатам и узнал, сколько там стоит аренда и на какие услуги можно рассчитывать.
Городские байки: 10 велопрокатов в Москве

Городские байки: 10 велопрокатов в Москве
До конца велосезона в Москве остаётся чуть больше месяца — The Village составил гид по городским велопрокатам и узнал, сколько там стоит аренда и на какие услуги можно рассчитывать.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу The Village поговорил с пятью курьерами в Петербурге и выяснил, на каком транспорте они передвигаются, как быстрее всего доставить корреспонденцию и сколько поездок надо сделать за день.

Всё в твоих руках: 5 курьеров о передвижении по городу

Новая жизнь старого велосипеда Благотворительная акция по сбору велосипедов для детей из детских домов

Новая жизнь старого велосипеда

Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

Барселона - 10 желаний

В Москве появится неофициальная система велодорог Художники-активисты из проекта USE/LESS придумали и нарисовали систему навигации для велосипедистов по Москве. Она состоит из линий и пиктограмм, нанесенных на асфальт: велодорога, велопарковка, указатели направления движения, стоп-линии, специальные знаки.

В Москве появится неофициальная система велодорог

В Коломенское на велосипеде Вторая версия «Бесполезной схемы веломаршрутов Москвы» вышла на этой неделе тиражем 500 экз. В новой версии уточнены старые и добавлены новые маршруты, значительно расширился список достопримечательностей, появились обозначения опасных перекрестков, а также рекомендации где можно перекусить и сдать в переработку использованные пальчиковые батарейки.&nbsp; Адреса и названия указанных...

В Коломенское на велосипеде

Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге 22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге

Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге
22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.

Первая печатная схема веломаршрутов Москвы Похоже на прошлой неделе наш город обрел свою первую печатную велокарту. Тираж 250 экз. Сейчас "Бесполезные схемы проезда на велосипеде" раздаются бесплатно в Oliver Bikes. Кроме этого вы можете сами скачать и распечатать схему на принтере формата A3 с сайта проекта Pixel Channel.

Первая печатная схема веломаршрутов Москвы

В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек
В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек и велопарковки у станций метро.
В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек

В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек
В Москве в этом году появится 30 километров велодорожек и велопарковки у станций метро.

Велокамеры нового поколения На прошедшей недавно выставке Вело Парк 2010, компания FOSS представила свою новую разработку — супер легкие и легко ремонтируемые пальцами и зажигалкой (об этом ниже) камеры для велосипедов. Камера изготавливается на оборудовании в Тайване из не вулканизированной резины высокотемпературной полимеризации (и вот тут всем все сразу стало понятно :). Необходимо также отметить, что...

Велокамеры нового поколения

Колесит как колесница Новые велосипедные ролики Chariot Skates иначе не назовешь. Разрывая мозг велосипедными колесами, с похожими на роликовые или горнолыжные ботинки, они смело несутся по городам и весям. Так что будь поаккуратнее на поворотах. Благо экипировка тоже присутствует.

Колесит как колесница

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ