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«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы

Длина маршрута — 10 километров

«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы
Длина маршрута — 10 километров

В московском прокате появились электровелосипеды новой модели

Они развивают скорость до 25 километров в час

В московском прокате появились электровелосипеды новой модели
Они развивают скорость до 25 километров в час

В Москве пройдет самый массовый ночной велопарад

В центре города из-за мероприятия ограничат дорожное движение

В Москве пройдет самый массовый ночной велопарад
В центре города из-за мероприятия ограничат дорожное движение

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы

Скидки связаны с началом второй половины сезона

Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы
Скидки связаны с началом второй половины сезона

Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза

За два месяца в столице совершили около 1,6 миллиона поездок на велосипедах

Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза
За два месяца в столице совершили около 1,6 миллиона поездок на велосипедах

Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки

Победитель получит годовой абонемент на велопрокат и электрический велосипед

Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки
Победитель получит годовой абонемент на велопрокат и электрический велосипед

Вредно ли бегать на улицах Москвы?
Вредно ли бегать на улицах Москвы? И правда ли, что вдыхание грязного воздуха трасс во время велозабега уменьшает продолжительность жизни
Вредно ли бегать на улицах Москвы?

Вредно ли бегать на улицах Москвы?
И правда ли, что вдыхание грязного воздуха трасс во время велозабега уменьшает продолжительность жизни

В 2018 году в Москве пройдут четыре велопарада

Одно из мероприятий состоится зимой

В 2018 году в Москве пройдут четыре велопарада
Одно из мероприятий состоится зимой

Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
СПЕЦПРОЕКТ
Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды Трассы, по которым стоит проехаться до прихода холодов
Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
СПЕЦПРОЕКТ

Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
Трассы, по которым стоит проехаться до прихода холодов

Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек

В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров

Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек
В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров

В Москве появилось 20 новых станций велопроката

Станции появились в период с 20 по 30 мая

В Москве появилось 20 новых станций велопроката
Станции появились в период с 20 по 30 мая

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах

Скидка будет действовать в основной день акции

Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах
Скидка будет действовать в основной день акции

В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат

Этот проект будет работать до 1 ноября

В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат
Этот проект будет работать до 1 ноября

В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега

Он приурочен к экологической акции «Час Земли»

В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега
Он приурочен к экологической акции «Час Земли»

Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая

Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек

Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая
Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката

Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц

В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката
Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц

На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки

Они появятся на улицах, обустроенных в рамках программы «Моя улица»

На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки
Они появятся на улицах, обустроенных в рамках программы «Моя улица»

Основатель Let's bike it! — о критике зимнего велопарада

Вечером накануне мероприятия власти предложили его отменить

Основатель Let's bike it! — о критике зимнего велопарада
Вечером накануне мероприятия власти предложили его отменить

В «Сокольниках» можно будет оставить велосипед и скейт на зиму

Услуга стоит около 800 рублей

В «Сокольниках» можно будет оставить велосипед и скейт на зиму
Услуга стоит около 800 рублей

В «Сокольниках» открылась бесплатная веломойка

Мойка работает круглосуточно

В «Сокольниках» открылась бесплатная веломойка
Мойка работает круглосуточно

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