«Велоночь» проведет шесть экскурсий по северу Москвы Длина маршрута — 10 километров
В московском прокате появились электровелосипеды новой модели
Они развивают скорость до 25 километров в час
В московском прокате появились электровелосипеды новой модели Они развивают скорость до 25 километров в час
В Москве пройдет самый массовый ночной велопарад
В центре города из-за мероприятия ограничат дорожное движение
В Москве пройдет самый массовый ночной велопарад
В центре города из-за мероприятия ограничат дорожное движение
Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы
Скидки связаны с началом второй половины сезона
Московский велопрокат снизил цены на некоторые тарифы Скидки связаны с началом второй половины сезона
Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза
За два месяца в столице совершили около 1,6 миллиона поездок на велосипедах
Популярность велопроката в Москве за год выросла в два раза За два месяца в столице совершили около 1,6 миллиона поездок на велосипедах
Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки
Победитель получит годовой абонемент на велопрокат и электрический велосипед
Власти запустили конкурс на дизайн городской велопарковки Победитель получит годовой абонемент на велопрокат и электрический велосипед
Вредно ли бегать на улицах Москвы? И правда ли, что вдыхание грязного воздуха трасс во время велозабега уменьшает продолжительность жизни
В 2018 году в Москве пройдут четыре велопарада Одно из мероприятий состоится зимой
Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек
В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров
Ко Дню города в «Коломенском» запустят сеть велодорожек В 2018 году трехкилометровую дорожку дополнит веломаршрут на 5 километров
В Москве появилось 20 новых станций велопроката Станции появились в период с 20 по 30 мая
Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах
Скидка будет действовать в основной день акции
Участники акции «На работу на велосипеде» получат скидку в городских велопрокатах Скидка будет действовать в основной день акции
В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат
Этот проект будет работать до 1 ноября
В «Сокольниках» заработает межпарковый велопрокат Этот проект будет работать до 1 ноября
В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега
Он приурочен к экологической акции «Час Земли»
В Москве 25 марта перекроют дороги из-за велопробега Он приурочен к экологической акции «Час Земли»
Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая
Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек
Всероссийский велопарад в Москве состоится 28 мая Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч человек
В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката
Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц
В Москве к 2019 году расширят сеть велопроката Число велосипедов на пунктах проката в Москве к 2019 году составит более 4,6 тысячи единиц
На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки
Они появятся на улицах, обустроенных в рамках программы «Моя улица»
На 23 улицах Москвы появятся новые велодорожки Они появятся на улицах, обустроенных в рамках программы «Моя улица»
Основатель Let's bike it! — о критике зимнего велопарада
Вечером накануне мероприятия власти предложили его отменить