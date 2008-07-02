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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Производитель виски Jim Beam уйдет с российского рынка

Производитель виски Jim Beam уйдет с российского рынка

Россияне на самоизоляции запасались водкой и виски

Продажи алкоголя в большой таре выросли

Россияне на самоизоляции запасались водкой и виски

В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе»

Угостят бурбоном и расскажут про историю знаменитого американского напитка

В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе»

Ботокс и личный тренер: Какие люксовые услуги обходятся в Москве дешевле всего

Аналитики составили список самых доступных городов для богачей

Ботокс и личный тренер: Какие люксовые услуги обходятся в Москве дешевле всего

Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской

Изысканная еда в классическом интерьере

Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской

The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты

Их можно попробовать в Community, Bijou и других заведениях

The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты

«СысоевFM» и Glenmorangie запустили гастрофестиваль. В меню — авторские блюда и односолодовый виски

Специальный сет можно попробовать в 85 ресторанах в шести городах России

«СысоевFM» и Glenmorangie запустили гастрофестиваль. В меню — авторские блюда и односолодовый виски

Чем отличаются скотч, бурбон и виски?
Чем отличаются скотч, бурбон и виски? Что общего у этих напитков и как их пить
Чем отличаются скотч, бурбон и виски?

Чем отличаются скотч, бурбон и виски?
Что общего у этих напитков и как их пить

В России участились случаи подделки ирландского виски

На это обратили внимание в Ирландской ассоциации производителей виски

В России участились случаи подделки ирландского виски

Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей

Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика

Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринки

Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринкиБармен Евгений Шашин рассказывает, как приготовить несложные, но интересные коктейли к празднику

Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринки

Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринки
Бармен Евгений Шашин рассказывает, как приготовить несложные, но интересные коктейли к празднику

В России легализовали производство виски и самогона

До этого виски и самогон приходилось выпускать либо за границей, либо кустарно

В России легализовали производство виски и самогона

В России появится новый бренд виски

Производиться напиток будет на территории страны

В России появится новый бренд виски

Поставки шотландского виски в Россию упали на 95 %

В целом мировой экспорт смешанного и односолодового шотландского виски снизился в 2014 году на 7,4 %, до 3,94 миллиарда фунтов стерлингов

Поставки шотландского виски в Россию упали на 95 %

Jack Daniel's расширяет линейку вкусов

Предполагается выпустить напиток со вкусом корицы

Jack Daniel's расширяет линейку вкусов

Jim Beam & Harley Davidson: легенды дорог! Этим летом с 18 по 20 июня по Золотому Кольцу с ураганным ревом пронеслась впечатляющая колонна из мотоциклов Harley Davidson. Российские города приняли около 100 участников традиционного Международного Ралли Harley Davidson «Суздаль 2010», организованного Harley Davidson Club. Главный байкерский напиток Jim Beam поддержал движение, предоставив участникам пробега легендарный бурбон и...

Jim Beam & Harley Davidson: легенды дорог!

История Виски Грaнтс (Grant's) Итак, предлагаем Вам отправиться в путешествие вместе с виски Грaнтс. Это моя первая статья об истории алкоголя, если понравится — буду писать и дальше. Начнём с виски, а дальше и по другим напиткам сможем пройтись. О Grant’s решил написать, так как увидел их приложение в Facebook по организации вечеринок (apps.facebook.com/grants-party).

История Виски Грaнтс (Grant's)

Русский самогон теснит виски
Русский самогон теснит виски Вслед за нашими футболистами на Евро-2008, еще одно русское явление получило мировое признание – русский самогон марки «Косогоров» получил бронзовую медаль на престижнейшем мировом конкурсе алкогольных напитков International Wine & Spirit Competition (IWSC’2008).
Русский самогон теснит виски

Русский самогон теснит виски
Вслед за нашими футболистами на Евро-2008, еще одно русское явление получило мировое признание – русский самогон марки «Косогоров» получил бронзовую медаль на престижнейшем мировом конкурсе алкогольных напитков International Wine & Spirit Competition (IWSC’2008).