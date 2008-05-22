Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.
Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!
Лазанья Это обалденно вкусно! Но нужно чуть-чуть потрудиться для такого результата!) Вы готовы?) Тогда приступим!
Alice's Food Совсем скоро в сети появится новый блог о еде. Его создательница уроженка Франции, Алиса, девушка с польскими корнями, которая уверена, что еда может быть полезной, простой, а главное вкусной.
Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых))) Есть великолепный и очень простой рецепт шоколадного фондю, который обязательно понравится всем сладкоежкам, особенно любителям нуттеллы.
Месяц азиатской кухни в Москве В середине лета в ресторане «Café Swiss» пройдет месяц азиатской кухни. Гостям будет предоставлена уникальная возможность открыть для себя Азию - мир вкусов, ароматов и экзотических ингредиентов.
Осьминог по-неаполитански! Морепродукты всегда были моей слабостью, в основном благодаря их вкусу, а также из-за их уникальной способности сочетать в себе максимум пользы при минимуме калорий. Всевозможные рецепты приготовления креветок и мидий я осваивала быстро, но никак не могла представить, с какой стороны подступиться к осьминогу. Мне казалось, что разделка и процесс приготовления этого существа – задача...
Интернациональное меню Характер идеи зависит от места её появления. Национальные особенности влияют на неё, как на ребёнка, который, впитывая обычаи и колорит, приобретает принадлежность к той или иной национальности. А это значит, что существует способ придать вашей идее интернациональный оттенок. Именно этому вопросу посвящена следующая не совсем обычная кулинарная книга.
Печенье от Glorious Treats Под ником Glorious Treats скрывается домохозяйка, воспитывающая двух дочек. Она очень любит готовить и печь, особенно десерты, с удовольствием занимается фотографией, скрапбукингом и садоводством. Не являясь профессиональным кулинаром, она многому научилась просто читая и экспериментируя. Особенно хорошо у нее получается яркое праздничное печенье.
Как я полюбила баклажаны "Баклажаны – это отвратительно!" Такое мнение выработалось у меня еще в раннем детстве, когда мама и бабушка насиловали меня всякими рагу, "огоньком", икрой заморской и так далее. Спустя много лет баклажаны на моем столе начали появляться все чаще и чаще. А началось все в гостях у одной приятельницы, где я попробовала именно это блюдо, о котором дальше пойдет речь.
Баклажановый край Сегодня я предлагаю вам приготовить вкуснейшее блюдо из баклажанов. Рецепт приготовления и состав этого блюда прост.
Шоколадное печенье?! Запросто! Шоколадное печенье с вишней и фисташками - это просто и вкусно !
Cannelloni! delizioso! Сегодня я поделюсь рецептом каннеллони с курицей и шпинатом.
Cannelloni! delizioso! Сегодня я поделюсь рецептом каннеллони с курицей и шпинатом.
Le petit déjeuner или breakfast? Я никак не могу решить, какой завтрак мне больше по душе: французский или английский? Французский, безусловно,для меня выглядит красивее, а английский - сытнее.ладно.теперь рецепты.
Забавно и Вкусно Основали пекарню три бельгийца: Гленн Д’Хонт (Glenn D’Hondt), Сильвия Меерт (Sylvia Meert) и Тинне Мерманс (Tinne Mermans). По прозвищам Гленн и Сильвии пекарню и назвали Eugene and Louise. Указанные кулинары придумали образы нескольких персонажей, успешно воплощаемые в миндальном хлебе.