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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!

Томатный суп с морепродуктами

Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.

Ароматное имбирное печенье

Бригадейро Традиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!

Бригадейро

Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.

Запеченные мидии с сыром и томатами

Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Праздничный кекс

Лазанья Это обалденно вкусно! Но нужно чуть-чуть потрудиться для такого результата!) Вы готовы?) Тогда приступим!

Лазанья

Alice's Food Совсем скоро в сети появится новый блог о еде. Его создательница уроженка Франции, Алиса, девушка с польскими корнями, которая уверена, что еда может быть полезной, простой, а главное вкусной.

Alice's Food

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых))) Есть великолепный и очень простой рецепт шоколадного фондю, который обязательно понравится всем сладкоежкам, особенно любителям нуттеллы.

Самый лучший рецепт шоколадного фондю (для ленивых)))

Месяц азиатской кухни в Москве В середине лета в ресторане «Café Swiss» пройдет месяц азиатской кухни. Гостям будет предоставлена уникальная возможность открыть для себя Азию - мир вкусов, ароматов и экзотических ингредиентов.

Месяц азиатской кухни в Москве

Осьминог по-неаполитански! Морепродукты всегда были моей слабостью, в основном благодаря их вкусу, а также из-за их уникальной способности сочетать в себе максимум пользы при минимуме калорий. Всевозможные рецепты приготовления креветок и мидий я осваивала быстро, но никак не могла представить, с какой стороны подступиться к осьминогу. Мне казалось, что разделка и процесс приготовления этого существа – задача...

Осьминог по-неаполитански!

Интернациональное меню Характер идеи зависит от места её появления. Национальные особенности влияют на неё, как на ребёнка, который, впитывая обычаи и колорит, приобретает принадлежность к той или иной национальности. А это значит, что существует способ придать вашей идее интернациональный оттенок. Именно этому вопросу посвящена следующая не совсем обычная кулинарная книга.&nbsp;

Интернациональное меню

Печенье от Glorious Treats &nbsp;Под ником Glorious Treats скрывается домохозяйка, воспитывающая двух дочек. Она очень любит готовить и печь, особенно десерты, с удовольствием занимается фотографией, скрапбукингом и садоводством. Не являясь профессиональным кулинаром, она многому научилась просто читая и экспериментируя. Особенно хорошо у нее получается яркое праздничное печенье.

Печенье от Glorious Treats

Как я полюбила баклажаны "Баклажаны – это отвратительно!" Такое мнение выработалось у меня еще в раннем детстве, когда мама и бабушка насиловали меня всякими рагу, "огоньком", икрой заморской и так далее. Спустя много лет баклажаны на моем столе начали появляться все чаще и чаще. А началось все в гостях у одной приятельницы, где я попробовала именно это блюдо, о котором дальше пойдет речь.

Как я полюбила баклажаны

Фаршированная тыква – легко! Вкусно приготовить тыкву? Проще простого!

Фаршированная тыква – легко!

Баклажановый край Сегодня я предлагаю вам приготовить вкуснейшее блюдо из баклажанов. Рецепт приготовления и состав этого блюда прост.

Баклажановый край

Шоколадное печенье?! Запросто! Шоколадное печенье с вишней и фисташками - это просто и вкусно !

Шоколадное печенье?! Запросто!

Cannelloni! delizioso!
Cannelloni! delizioso! Сегодня я поделюсь рецептом каннеллони с курицей и шпинатом.
Cannelloni! delizioso!

Cannelloni! delizioso!
Сегодня я поделюсь рецептом каннеллони с курицей и шпинатом.

Le petit déjeuner или breakfast? Я никак не могу решить, какой завтрак мне больше по душе: французский или английский? Французский, безусловно,для меня выглядит красивее, а английский - сытнее.ладно.теперь рецепты.

Le petit déjeuner или breakfast?

Не запутайся в восьми ногах! очень простой и одновременно очень необычный рецепт. 

Не запутайся в восьми ногах!

Забавно и Вкусно Основали пекарню три бельгийца: Гленн Д’Хонт (Glenn D’Hondt), Сильвия Меерт (Sylvia Meert) и Тинне Мерманс (Tinne Mermans). По прозвищам Гленн и Сильвии пекарню и назвали Eugene and Louise. Указанные кулинары придумали образы нескольких персонажей, успешно воплощаемые в миндальном хлебе.

Забавно и Вкусно