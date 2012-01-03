Нам нужно:

- крупные мидии в раковинах

- сыр Дор блю

- обычный нежирный сыр (я беру "Natura" или "Oltermani")

- мякоть помидоров (то, что называется chopped tomatoes. Я беру "Pomito")

- укроп





Итак, для начала "замаринуем" мидии в томатах. Вообще, лучше взять упаковку томатов уже с чили, специями и базиликом, если вы нашли только обычную мякоть, то сами добавьте в нее горсть мелко-мелко порубленного базилика, 5-6 капель табаско и итальянские специи. Эту смесь выкладываем на каждую мидию и оставляем минут на 40, чтобы они успели пропитаться соусом. За это время можно успеть натереть два вида сыра и смешать их с нарезанным укропом. Когда мидии пропитаются томатами, выложим их на противень, застеленный бумагой для выпечки, и щедро(!) посыпем сыром. Дальше ставим в уже разогретую духовку и запекаем минут 15-20.

P.S. Сфотографировать мидии в готовом виде я, конечно же, забыла. Но простите мне эту слабость - все-таки Новый год:) Поверьте мне на слово - получаются они безумно красивыми!

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