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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Жара вернулась: В Москве на станциях метро снова начали раздавать воду

Жара вернулась: В Москве на станциях метро снова начали раздавать воду

Где жить в Москве на острове
Промо
Где жить в Москве на острове Новый квартал вдали от шума и в 100 метрах от воды
Где жить в Москве на острове
Промо

Где жить в Москве на острове
Новый квартал вдали от шума и в 100 метрах от воды

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье И стараться не вредить природе
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
И стараться не вредить природе

Мифы и факты о воде
Промо
Мифы и факты о воде Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом
Мифы и факты о воде
Промо

Мифы и факты о воде
Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом

Повод выпить: Что нужно знать об упакованной воде
Промо
Повод выпить: Что нужно знать об упакованной воде
Повод выпить: Что нужно знать об упакованной воде
Промо

Повод выпить: Что нужно знать об упакованной воде

Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра нальют бесплатно

Нужно только взять бутылку или многоразовый стакан

Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра нальют бесплатно

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках В местном заливе погибли рыбы и утки
Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
В местном заливе погибли рыбы и утки

В конце недели в Москве начнется купальный сезон

Уже и погода как в Сочи

В конце недели в Москве начнется купальный сезон

Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье

Лучше пить бутилированную

Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье

Доступен онлайн-график отключения горячей воды в Москве

Работы начнутся 1 июля и займут не больше 10 дней

Доступен онлайн-график отключения горячей воды в Москве

Что такое хорошая экология, по версии россиян

Уровень экосознания в стране невысокий

Что такое хорошая экология, по версии россиян

«Барьер» открыл в Москве и области несколько пунктов приема картриджей для фильтров

Их будет перерабатывать компания «Экология 24»

«Барьер» открыл в Москве и области несколько пунктов приема картриджей для фильтров

ВОЗ признала микропластик неопасным для человека

И в то же время требует исследовать проблему дальше

ВОЗ признала микропластик неопасным для человека

«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой
«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой Уникальная возможность послушать музыку не ушами, а костями
«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой

«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой
Уникальная возможность послушать музыку не ушами, а костями

Зачем учиться водить яхту прямо сейчас
Зачем учиться водить яхту прямо сейчас Спасибо, капитан
Зачем учиться водить яхту прямо сейчас

Зачем учиться водить яхту прямо сейчас
Спасибо, капитан

На пляже «Серебряный бор — 2» запретили купаться из-за нарушений

Вода там имеет санитарные нарушения

На пляже «Серебряный бор — 2» запретили купаться из-за нарушений

На пляже «Левобережный» временно запретили купаться

Вода здесь не соответствует санитарным нормам

На пляже «Левобережный» временно запретили купаться

YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей

Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны

YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей

В Москве открылся купальный сезон

В парках можно посетить летние бассейны под открытым небом

В Москве открылся купальный сезон

Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку

Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах

Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку

Сколько стоят вода, леса и животные в России

Минприроды впервые оценило стоимость ресурсов

Сколько стоят вода, леса и животные в России

Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала

Зверев на Красной площади протестовал против строительства заводов по розливу воды на озере

Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала

Обучать всех школьников плаванию

Чтобы дети не тонули

Обучать всех школьников плаванию

В этом году фестиваль Midsummer Night's Dream пройдет на воде

Костюмированное мероприятие состоится 20 июля

В этом году фестиваль Midsummer Night's Dream пройдет на воде

Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду

По словам сенатора, 80 % воды не соответствует заявленным названиям

Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду

В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели

В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру

В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели

Мифы о воде, в которые многие верят
Мифы о воде, в которые многие верят Научный журналист опровергает заблуждения об очистительных ионах серебра и эмоциях в стакане
Мифы о воде, в которые многие верят

Мифы о воде, в которые многие верят
Научный журналист опровергает заблуждения об очистительных ионах серебра и эмоциях в стакане

«Я понял, что кофе — моя сигарета»: Каково это — пить только воду?
«Я понял, что кофе — моя сигарета»: Каково это — пить только воду? Рассказываем, как пройти water challenge и зачем это нужно
«Я понял, что кофе — моя сигарета»: Каково это — пить только воду?

«Я понял, что кофе — моя сигарета»: Каково это — пить только воду?
Рассказываем, как пройти water challenge и зачем это нужно

Надо ли смывать мицеллярную воду?
Надо ли смывать мицеллярную воду? Косметологи против производителей мицеллярки
Надо ли смывать мицеллярную воду?

Надо ли смывать мицеллярную воду?
Косметологи против производителей мицеллярки

Минприроды решило сократить расходы на экологию на 320 миллиардов рублей

Бюджет проекта «Чистая вода» планируется урезать вдвое

Минприроды решило сократить расходы на экологию на 320 миллиардов рублей

Выключать воду, пока чистишь зубы
Выключать воду, пока чистишь зубы А также бреешься или моешь посуду
Выключать воду, пока чистишь зубы

Выключать воду, пока чистишь зубы
А также бреешься или моешь посуду

В Москве построят около 30 новых бассейнов

По словам Сергея Собянина, в столице мало мест для плавания

В Москве построят около 30 новых бассейнов

Регионы с самым острым дефицитом чистой питьевой воды

Первое место рейтинга занимает Вологодская область

Регионы с самым острым дефицитом чистой питьевой воды

Сергей Иванов — о лучшей воде из крана в Москве

Спецпредставитель президента заявил, что вода из-под крана в столице по качеству превосходит покупную

Сергей Иванов — о лучшей воде из крана в Москве

Минстрой намерен сделать обязательной установку умных счетчиков в жилых домах

К концу 2021 года счетчиками, дистанционно передающими данные, планируется оборудовать все новостройки

Минстрой намерен сделать обязательной установку умных счетчиков в жилых домах

Власти сообщили об улучшении качества воздуха, воды и почвы в Москве

В 2017 году индекс загрязнения атмосферы стал ниже

Власти сообщили об улучшении качества воздуха, воды и почвы в Москве

Коммунальные службы обвинили в загрязнении Москвы-реки

В водоохранной зоне обнаружили свалку грязного снега

Коммунальные службы обвинили в загрязнении Москвы-реки

Лучшие новые рестораны, бары и кафе Москвы
Лучшие новые рестораны, бары и кафе Москвы Все самые важные гастрономические открытия 2017 года
Лучшие новые рестораны, бары и кафе Москвы

Лучшие новые рестораны, бары и кафе Москвы
Все самые важные гастрономические открытия 2017 года

Носить воду в собственной бутылке
Носить воду в собственной бутылке Как выбрать симпатичную тару и утолять жажду без ущерба для окружающей среды
Носить воду в собственной бутылке

Носить воду в собственной бутылке
Как выбрать симпатичную тару и утолять жажду без ущерба для окружающей среды

В Москве определили места для зимней рыбалки и купания моржей

Москвичам будет доступна 121 площадка

В Москве определили места для зимней рыбалки и купания моржей

Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября

На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса

Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября

В Москве завершилась реконструкция старейшей станции по очистке воды

Рублевская станция снабжает водой 30 % москвичей

В Москве завершилась реконструкция старейшей станции по очистке воды

Качество питьевой воды, график праздников на 2018 год и ущерб от эвакуаций

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Качество питьевой воды, график праздников на 2018 год и ущерб от эвакуаций

Самая качественная бутилированная вода

Больше всего нарушений допускают производители марок воды, претендующей на статус высшей категории

Самая качественная бутилированная вода

Джамгаровский пруд в восьмой раз признали самым опасным местом для купания в Москве

Он расположен в Лосиноостровском районе

Джамгаровский пруд в восьмой раз признали самым опасным местом для купания в Москве

Сколько на самом деле стоит бутылка воды
Сколько на самом деле стоит бутылка воды Узнали, что входит в себестоимость воды, а также какую наценку делают супермаркеты и рестораны
Сколько на самом деле стоит бутылка воды

Сколько на самом деле стоит бутылка воды
Узнали, что входит в себестоимость воды, а также какую наценку делают супермаркеты и рестораны

Заморозка фильма Серебренникова, срок за издевательства над животными и опасность отравления воды

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Заморозка фильма Серебренникова, срок за издевательства над животными и опасность отравления воды

В Москве создадут нейросеть для обработки показаний счетчиков воды

На основе алгоритма может появиться сервис, определяющий данные приборов учета по фотографии

В Москве создадут нейросеть для обработки показаний счетчиков воды

Власти Москвы начали проверку пруда в Измайловском парке после массовой гибели рыбы

Результаты химического анализа должны быть готовы в течение недели

Власти Москвы начали проверку пруда в Измайловском парке после массовой гибели рыбы

Роспотребнадзор запретил купаться на двух из восьми разрешенных в Москве пляжах

Купаться нельзя в пляжном комплексе «Бич Клаб» на севере Москвы и в Большом городском пруду в Зеленограде

Роспотребнадзор запретил купаться на двух из восьми разрешенных в Москве пляжах

В России смертность от загрязненной питьевой воды превысила число смертей от ДТП и убийств

От грязной воды в 2016 году погибли 19 тысяч человек

В России смертность от загрязненной питьевой воды превысила число смертей от ДТП и убийств

Как работает речная навигация в Москве
Как работает речная навигация в Москве Участник рынка — о свадьбах на кораблях, опасных пассажирах и стоимости стоянки на воде
Как работает речная навигация в Москве

Как работает речная навигация в Москве
Участник рынка — о свадьбах на кораблях, опасных пассажирах и стоимости стоянки на воде

Жестко и кисло: Чем на самом деле отличается вода из-под крана, бутылки и фильтра

Жестко и кисло: Чем на самом деле отличается вода из-под крана, бутылки и фильтра Мы отнесли образцы воды в лабораторию и обнаружили интересные результаты

Жестко и кисло: Чем на самом деле отличается вода из-под крана, бутылки и фильтра

Жестко и кисло: Чем на самом деле отличается вода из-под крана, бутылки и фильтра
Мы отнесли образцы воды в лабораторию и обнаружили интересные результаты

Освободить граждан от поверки счетчиков воды

Нормативные акты могут приняты к концу 2017 года

Освободить граждан от поверки счетчиков воды

Посольство США в Москве временно не выдает визы

Россиян со срочными визовыми запросами просят обращаться по электронной почте

Посольство США в Москве временно не выдает визы

Медведев пообещал сохранить температуру горячей воды в домах

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался со специалистами

Медведев пообещал сохранить температуру горячей воды в домах

Глава Минстроя — о планах снизить минимальную температуру горячей воды в квартирах

Ранее Роспотребнадзор предложил снизить минимальную температуру горячей воды в домах на 10 градусов

Глава Минстроя — о планах снизить минимальную температуру горячей воды в квартирах

Нужно ли выпивать два литра воды в день?
Нужно ли выпивать два литра воды в день? Что говорит наука о «правиле восьми стаканов»
Нужно ли выпивать два литра воды в день?

Нужно ли выпивать два литра воды в день?
Что говорит наука о «правиле восьми стаканов»

Жителям дома в центре Москвы перекрыли горячую воду

По их словам, тепло перекрыл некий миллиардер, отстроивший по соседству шестиэтажный дом

Жителям дома в центре Москвы перекрыли горячую воду

Дачников оштрафуют за отсутствие лицензий на скважины

1 сентября 2016 года в Московской области заканчивается действие «водной амнистии»

Дачников оштрафуют за отсутствие лицензий на скважины

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ