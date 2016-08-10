Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра нальют бесплатно
Нужно только взять бутылку или многоразовый стакан
Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье
Лучше пить бутилированную
Доступен онлайн-график отключения горячей воды в Москве
Работы начнутся 1 июля и займут не больше 10 дней
«Барьер» открыл в Москве и области несколько пунктов приема картриджей для фильтров
Их будет перерабатывать компания «Экология 24»
ВОЗ признала микропластик неопасным для человека
И в то же время требует исследовать проблему дальше
«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой Уникальная возможность послушать музыку не ушами, а костями
На пляже «Серебряный бор — 2» запретили купаться из-за нарушений
Вода там имеет санитарные нарушения
На пляже «Левобережный» временно запретили купаться
Вода здесь не соответствует санитарным нормам
YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей
Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны
Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку
Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах
Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала
Зверев на Красной площади протестовал против строительства заводов по розливу воды на озере
В этом году фестиваль Midsummer Night's Dream пройдет на воде
Костюмированное мероприятие состоится 20 июля
Валентина Матвиенко пожаловалась на некачественную бутилированную воду
По словам сенатора, 80 % воды не соответствует заявленным названиям
В водохранилищах Москвы планируют создать плавучие поселки и отели
В домах будет все необходимое для комфортной жизни, а на береге построят автопарковку и другую инфраструктуру
Мифы о воде, в которые многие верят Научный журналист опровергает заблуждения об очистительных ионах серебра и эмоциях в стакане
«Я понял, что кофе — моя сигарета»: Каково это — пить только воду? Рассказываем, как пройти water challenge и зачем это нужно
Минприроды решило сократить расходы на экологию на 320 миллиардов рублей
Бюджет проекта «Чистая вода» планируется урезать вдвое
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По словам Сергея Собянина, в столице мало мест для плавания
Регионы с самым острым дефицитом чистой питьевой воды
Первое место рейтинга занимает Вологодская область
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Спецпредставитель президента заявил, что вода из-под крана в столице по качеству превосходит покупную
Минстрой намерен сделать обязательной установку умных счетчиков в жилых домах
К концу 2021 года счетчиками, дистанционно передающими данные, планируется оборудовать все новостройки
Власти сообщили об улучшении качества воздуха, воды и почвы в Москве
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Жестко и кисло: Чем на самом деле отличается вода из-под крана, бутылки и фильтра Мы отнесли образцы воды в лабораторию и обнаружили интересные результаты
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По их словам, тепло перекрыл некий миллиардер, отстроивший по соседству шестиэтажный дом
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