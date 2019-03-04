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Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье И стараться не вредить природе
Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
Спецпроект

Мой дом, мои правила: Как осознанно обустроить свое жилье
И стараться не вредить природе

Мифы и факты о воде
Промо
Мифы и факты о воде Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом
Мифы и факты о воде
Промо

Мифы и факты о воде
Откуда в ней лекарства, как бороться с примесями и что не так с городским водопроводом

Повод выпить: Что нужно знать об упакованной воде
Промо
Повод выпить: Что нужно знать об упакованной воде
Повод выпить: Что нужно знать об упакованной воде
Промо

Повод выпить: Что нужно знать об упакованной воде

Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра нальют бесплатно

Нужно только взять бутылку или многоразовый стакан

Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра нальют бесплатно
Нужно только взять бутылку или многоразовый стакан

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках В местном заливе погибли рыбы и утки
Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках

Отголоски Норильска: Чем опасен разлив нефти в Химках
В местном заливе погибли рыбы и утки

В конце недели в Москве начнется купальный сезон

Уже и погода как в Сочи

В конце недели в Москве начнется купальный сезон
Уже и погода как в Сочи

Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье

Лучше пить бутилированную

Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье
Лучше пить бутилированную

Доступен онлайн-график отключения горячей воды в Москве

Работы начнутся 1 июля и займут не больше 10 дней

Доступен онлайн-график отключения горячей воды в Москве
Работы начнутся 1 июля и займут не больше 10 дней

Что такое хорошая экология, по версии россиян

Уровень экосознания в стране невысокий

Что такое хорошая экология, по версии россиян
Уровень экосознания в стране невысокий

«Барьер» открыл в Москве и области несколько пунктов приема картриджей для фильтров

Их будет перерабатывать компания «Экология 24»

«Барьер» открыл в Москве и области несколько пунктов приема картриджей для фильтров
Их будет перерабатывать компания «Экология 24»

ВОЗ признала микропластик неопасным для человека

И в то же время требует исследовать проблему дальше

ВОЗ признала микропластик неопасным для человека
И в то же время требует исследовать проблему дальше

«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой
«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой Уникальная возможность послушать музыку не ушами, а костями
«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой

«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой
Уникальная возможность послушать музыку не ушами, а костями

Зачем учиться водить яхту прямо сейчас
Зачем учиться водить яхту прямо сейчас Спасибо, капитан
Зачем учиться водить яхту прямо сейчас

Зачем учиться водить яхту прямо сейчас
Спасибо, капитан

На пляже «Серебряный бор — 2» запретили купаться из-за нарушений

Вода там имеет санитарные нарушения

На пляже «Серебряный бор — 2» запретили купаться из-за нарушений
Вода там имеет санитарные нарушения

На пляже «Левобережный» временно запретили купаться

Вода здесь не соответствует санитарным нормам

На пляже «Левобережный» временно запретили купаться
Вода здесь не соответствует санитарным нормам

YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей

Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны

YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей
Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны

В Москве открылся купальный сезон

В парках можно посетить летние бассейны под открытым небом

В Москве открылся купальный сезон
В парках можно посетить летние бассейны под открытым небом

Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку

Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах

Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку
Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах

Сколько стоят вода, леса и животные в России

Минприроды впервые оценило стоимость ресурсов

Сколько стоят вода, леса и животные в России
Минприроды впервые оценило стоимость ресурсов

Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала

Зверев на Красной площади протестовал против строительства заводов по розливу воды на озере

Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала
Зверев на Красной площади протестовал против строительства заводов по розливу воды на озере

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