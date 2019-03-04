Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра нальют бесплатно
Нужно только взять бутылку или многоразовый стакан
Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра нальют бесплатно Нужно только взять бутылку или многоразовый стакан
В конце недели в Москве начнется купальный сезон Уже и погода как в Сочи
Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье
Лучше пить бутилированную
Роскачество: Вода из-под крана в Москве может негативно влиять на здоровье Лучше пить бутилированную
Доступен онлайн-график отключения горячей воды в Москве
Работы начнутся 1 июля и займут не больше 10 дней
Доступен онлайн-график отключения горячей воды в Москве Работы начнутся 1 июля и займут не больше 10 дней
Что такое хорошая экология, по версии россиян Уровень экосознания в стране невысокий
«Барьер» открыл в Москве и области несколько пунктов приема картриджей для фильтров
Их будет перерабатывать компания «Экология 24»
«Барьер» открыл в Москве и области несколько пунктов приема картриджей для фильтров Их будет перерабатывать компания «Экология 24»
ВОЗ признала микропластик неопасным для человека
И в то же время требует исследовать проблему дальше
ВОЗ признала микропластик неопасным для человека И в то же время требует исследовать проблему дальше
«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой Уникальная возможность послушать музыку не ушами, а костями
На пляже «Серебряный бор — 2» запретили купаться из-за нарушений
Вода там имеет санитарные нарушения
На пляже «Серебряный бор — 2» запретили купаться из-за нарушений Вода там имеет санитарные нарушения
На пляже «Левобережный» временно запретили купаться
Вода здесь не соответствует санитарным нормам
На пляже «Левобережный» временно запретили купаться Вода здесь не соответствует санитарным нормам
YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей
Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны
YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны
В Москве открылся купальный сезон В парках можно посетить летние бассейны под открытым небом
Natura Siberica начнет продавать воду по 500 рублей за бутылку
Вода появится в фирменных магазинах компании и в ресторанах