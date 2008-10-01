Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября
Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября
6 рецептов яблочных пирогов от хороших шефов Как готовить тарт татен, крамблы и террин с главным фруктом августа
6 рецептов яблочных пирогов от хороших шефов Как готовить тарт татен, крамблы и террин с главным фруктом августа
«Яблоки»: Греческая антиутопия о повальной амнезии Кино, которое могли бы снять и в России. Но не сняли
«Яблоки»: Греческая антиутопия о повальной амнезии Кино, которое могли бы снять и в России. Но не сняли
Роскачество нашло следы пестицидов во всех покупных яблоках
При этом содержание вредных веществ не превысило значений, установленных Евросоюзом
Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок
В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Яблочный Спас: Домашний сидр, конфитюры и другие рецепты По случаю праздника The Village вспоминает рецепты сезонных блюд с яблоками
Яблочный Спас: Домашний сидр, конфитюры и другие рецепты По случаю праздника The Village вспоминает рецепты сезонных блюд с яблоками
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Яблочный конфитюр Продолжая сезон яблок, шеф-повар ресторана «Уголёк» Джакомо Ломбарди рассказывает, как приготовить яблочный конфитюр
Яблочный конфитюр Продолжая сезон яблок, шеф-повар ресторана «Уголёк» Джакомо Ломбарди рассказывает, как приготовить яблочный конфитюр
Российские садоводы повысили цены на яблоки в 2,5 раза
Речь идёт о фруктах, использующихся при производстве соков, пюре и сидра
Россия пригрозила запретить ввоз яблок и винограда из Украины
Окончательное решение по этому вопросу примут до конца сентября
Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдом Неделя фермерской птицы LavkaLavka продолжается, и сегодня шеф-повар «Булки» Олег Поздеев рассказывает о том, как приготовить гуся с яблоками и мёдом.
Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.
Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.
Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.
Сюрприз с яблоком Это блюдо доставит вам массу удовольствия и займет всего-лишь 20-30 минут драгоценного времени.
Яблочный чизкейк Итак, проснулась я утром с четким желанием чего-нибудь да приготовить. Поскольку моя художественная натура падка на все сладкое и красивое, остановила свой выбор на Яблочном чизкейке из Школы гастронома. Куплен опять же из-за тяги к красивым food-photo.
Пирожки «Полумесяц» Утром я проснулась от запаха пирожков и полусонная сразу направилась туда.Оказывается мама решила испечь пирожки.Они оказались настолько вкусные.Поэтому выведала рецепт и решила поделиться им с вами.Сами пирожки готовятся легко,если у вас уже есть готовое тесто :))
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…
Осень в яблоках Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.