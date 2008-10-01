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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября
Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября
Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября

Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября

6 рецептов яблочных пирогов от хороших шефов
6 рецептов яблочных пирогов от хороших шефов Как готовить тарт татен, крамблы и террин с главным фруктом августа
6 рецептов яблочных пирогов от хороших шефов

6 рецептов яблочных пирогов от хороших шефов
Как готовить тарт татен, крамблы и террин с главным фруктом августа

«Яблоки»: Греческая антиутопия о повальной амнезии
«Яблоки»: Греческая антиутопия о повальной амнезии Кино, которое могли бы снять и в России. Но не сняли
«Яблоки»: Греческая антиутопия о повальной амнезии

«Яблоки»: Греческая антиутопия о повальной амнезии
Кино, которое могли бы снять и в России. Но не сняли

Яблочный сезон: 3 рецепта пирогов
Яблочный сезон: 3 рецепта пирогов Проверенные варианты для домашнего чаепития
Яблочный сезон: 3 рецепта пирогов

Яблочный сезон: 3 рецепта пирогов
Проверенные варианты для домашнего чаепития

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Сезон яблок: 3 рецепта пирога Для долгих зимних чаепитий
Сезон яблок: 3 рецепта пирога

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Для долгих зимних чаепитий

Роскачество нашло следы пестицидов во всех покупных яблоках

При этом содержание вредных веществ не превысило значений, установленных Евросоюзом

Роскачество нашло следы пестицидов во всех покупных яблоках

Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок

В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов

Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок

Сезон яблок: От салатов до оладьев
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Сезон яблок: От салатов до оладьев

Сезон яблок: От салатов до оладьев
Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»

Яблочный Спас: Домашний сидр, конфитюры и другие рецепты
Яблочный Спас: Домашний сидр, конфитюры и другие рецепты По случаю праздника The Village вспоминает рецепты сезонных блюд с яблоками
Яблочный Спас: Домашний сидр, конфитюры и другие рецепты

Яблочный Спас: Домашний сидр, конфитюры и другие рецепты
По случаю праздника The Village вспоминает рецепты сезонных блюд с яблоками

Что покупать на рынке прямо сейчас
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас

Что покупать на рынке прямо сейчас
Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах

Яблочный конфитюр
Яблочный конфитюр Продолжая сезон яблок, шеф-повар ресторана «Уголёк» Джакомо Ломбарди рассказывает, как приготовить яблочный конфитюр
Яблочный конфитюр

Яблочный конфитюр
Продолжая сезон яблок, шеф-повар ресторана «Уголёк» Джакомо Ломбарди рассказывает, как приготовить яблочный конфитюр

Российские садоводы повысили цены на яблоки в 2,5 раза

Речь идёт о фруктах, использующихся при производстве соков, пюре и сидра

Российские садоводы повысили цены на яблоки в 2,5 раза

Россия запретила ввоз арахиса из США

Также вводятся ограничения на поставку яблок из Сербии

Россия запретила ввоз арахиса из США

Россия пригрозила запретить ввоз яблок и винограда из Украины

Окончательное решение по этому вопросу примут до конца сентября

Россия пригрозила запретить ввоз яблок и винограда из Украины

Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдом Неделя фермерской птицы LavkaLavka продолжается, и сегодня шеф-повар «Булки» Олег Поздеев рассказывает о том, как приготовить гуся с яблоками и мёдом.

Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдом

Яблочный пирог с миндальным кремом Пирог из слоеного теста с миндальным кремом

Яблочный пирог с миндальным кремом

Галета со сливами и тимьяном Или как я полюбила сливы

Галета со сливами и тимьяном

Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.&nbsp;

Творожно-яблочный пирог

Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.

Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей

Яблочный кекс с миндалём Случайно найденный рецепт вкусен и очень прост!

Яблочный кекс с миндалём

Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.

Яблочно-морковный пирог

Сюрприз с яблоком Это блюдо доставит вам массу удовольствия и займет всего-лишь 20-30 минут драгоценного времени.

Сюрприз с яблоком

Яблочный чизкейк Итак, проснулась я утром с четким желанием чего-нибудь да приготовить. Поскольку моя художественная натура падка на все сладкое и красивое, остановила свой выбор на Яблочном чизкейке из Школы гастронома. Куплен опять же из-за тяги к красивым food-photo.

Яблочный чизкейк

Пирожки «Полумесяц» Утром я проснулась от запаха пирожков и полусонная сразу направилась туда.Оказывается мама решила испечь пирожки.Они оказались настолько вкусные.Поэтому выведала рецепт и решила поделиться им с вами.Сами пирожки готовятся легко,если у вас уже есть готовое тесто :))

Пирожки «Полумесяц»

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой

Осень в яблоках Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.

Осень в яблоках