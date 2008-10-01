Осень в яблоках Последние жаркие дни быстро остыли под внезапными холодными дождями… Закутались в плащи, пальто, резиновые сапоги и зонты становяться не отъемлимыми спутниками. Летние ароматы сменились на свежие осенние — запах арбузов,антоновских яблок, меда… Летние десерты по-тихонечку уступают осенним. И как же тут не написать пару теплых слов о таком десерте как Печеные яблоки.