«Яблоки»: Греческая антиутопия о повальной амнезии Кино, которое могли бы снять и в России. Но не сняли
«Яблоки»: Греческая антиутопия о повальной амнезии Кино, которое могли бы снять и в России. Но не сняли
Роскачество нашло следы пестицидов во всех покупных яблоках
При этом содержание вредных веществ не превысило значений, установленных Евросоюзом
Роскачество нашло следы пестицидов во всех покупных яблоках При этом содержание вредных веществ не превысило значений, установленных Евросоюзом
Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок
В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов
Роскачество составило рекомендации по выбору хороших яблок В преддверии яблочного сезона ведомство проведет исследование фруктов
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Что покупать на рынке прямо сейчас Сотрудники московских рынков рассказали The Village о десяти сезонных продуктах
Яблочный конфитюр Продолжая сезон яблок, шеф-повар ресторана «Уголёк» Джакомо Ломбарди рассказывает, как приготовить яблочный конфитюр
Яблочный конфитюр Продолжая сезон яблок, шеф-повар ресторана «Уголёк» Джакомо Ломбарди рассказывает, как приготовить яблочный конфитюр
Российские садоводы повысили цены на яблоки в 2,5 раза
Речь идёт о фруктах, использующихся при производстве соков, пюре и сидра
Российские садоводы повысили цены на яблоки в 2,5 раза Речь идёт о фруктах, использующихся при производстве соков, пюре и сидра
Россия запретила ввоз арахиса из США Также вводятся ограничения на поставку яблок из Сербии
Россия пригрозила запретить ввоз яблок и винограда из Украины
Окончательное решение по этому вопросу примут до конца сентября
Россия пригрозила запретить ввоз яблок и винограда из Украины Окончательное решение по этому вопросу примут до конца сентября
Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдом Неделя фермерской птицы LavkaLavka продолжается, и сегодня шеф-повар «Булки» Олег Поздеев рассказывает о том, как приготовить гуся с яблоками и мёдом.
Рецепты шефов: Гусь с яблоками и мёдом Неделя фермерской птицы LavkaLavka продолжается, и сегодня шеф-повар «Булки» Олег Поздеев рассказывает о том, как приготовить гуся с яблоками и мёдом.
Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.
Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.
Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.
Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.
Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.
Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.
Сюрприз с яблоком Это блюдо доставит вам массу удовольствия и займет всего-лишь 20-30 минут драгоценного времени.
Сюрприз с яблоком Это блюдо доставит вам массу удовольствия и займет всего-лишь 20-30 минут драгоценного времени.
Яблочный чизкейк Итак, проснулась я утром с четким желанием чего-нибудь да приготовить. Поскольку моя художественная натура падка на все сладкое и красивое, остановила свой выбор на Яблочном чизкейке из Школы гастронома. Куплен опять же из-за тяги к красивым food-photo.