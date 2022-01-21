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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мэрия Москвы продлила запрет на митинги из-за COVID-19

Мэрия Москвы продлила запрет на митинги из-за COVID-19

Перезахоронить тело Владимира Ленина
Предложение дня
21 января 2022

Перезахоронить тело Владимира Ленина

Дарью Беседину и еще почти 100 человек исключили из партии «Яблоко»
29 декабря 2021

Дарью Беседину и еще почти 100 человек исключили из партии «Яблоко»

23 ноября 2021

Московское отделение «Яблока» лишило партийных билетов 488 человек

«Яблоко» отстранит от принятия решения членов партии, поддержавших «Умное голосование»
18 октября 2021

«Яблоко» отстранит от принятия решения членов партии, поддержавших «Умное голосование»

10 сентября 2021

В Москве напали на помощников кандидатов в Госдуму от «Яблока»

30 июля 2021

На агитпродукции «Яблока» появится отметка о том, что партия работает с иноагентами

«Яблоко» выдвинет на выборы в Госдуму бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова
4 июля 2021

«Яблоко» выдвинет на выборы в Госдуму бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова

Григорий Явлинский впервые не будет выдвигаться в депутаты Госдумы
3 июля 2021

Григорий Явлинский впервые не будет выдвигаться в депутаты Госдумы

Полиция посчитала несогласованным пикетом баннер в защиту Сафронова на стенде «Яблока»

И потребовала убрать плакат

Полиция посчитала несогласованным пикетом баннер в защиту Сафронова на стенде «Яблока»

В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию

Организаторы акции — движение «Нет!»

В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию

Депутаты Мосгордумы просят снять Шапошникова с поста спикера

По их мнению, он превратил Мосгордуму в придаток мэрии

Депутаты Мосгордумы просят снять Шапошникова с поста спикера

Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»

«Яблоко» интересовалось, чувствует ли он ответственность перед фигурантами

Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»

И кого мы выбрали? Дарья Беседина — «самый независимый» депутат в новой Мосгордуме
И кого мы выбрали? Дарья Беседина — «самый независимый» депутат в новой Мосгордуме Какую власть она получила и в чем Собянин плохой мэр
И кого мы выбрали? Дарья Беседина — «самый независимый» депутат в новой Мосгордуме

И кого мы выбрали? Дарья Беседина — «самый независимый» депутат в новой Мосгордуме
Какую власть она получила и в чем Собянин плохой мэр

Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше

Политологи говорят, что на этих выборах деньги не имели значения

Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Однако в мэрии уже отвергли проект

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей «Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей

Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей
«Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»

Депутат Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу

Нарушителям грозят штрафы до миллиона рублей

Депутат Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу

«Яблоко» отстранило Митрохина от управления московским отделением партии

За нанесение политического ущерба

«Яблоко» отстранило Митрохина от управления московским отделением партии

Выборы мэра Москвы пройдут без кандидата от «Яблока»

У партии не осталось времени на выдвижение

Выборы мэра Москвы пройдут без кандидата от «Яблока»

Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018

Заявки на акции подавали либертарианцы, «Яблоко» и «Левый фронт»

Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018

Митрохина задержали у Госдумы за пикет против пенсионной реформы

Главу московского «Яблока» повезли в отдел полиции по Тверскому району

Митрохина задержали у Госдумы за пикет против пенсионной реформы

Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства

Основные российские партии в 2017 году оказались рекордно зависимы от госбюджета

Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства

«Яблоко» начало оказывать юридическую помощь задержанным на акциях протеста

Обратиться за консультацией могут задержанные и их родственники со всей России

«Яблоко» начало оказывать юридическую помощь задержанным на акциях протеста

«Яблоко» пожаловалось на ценовой сговор при уборке снега в Москве

Борцы с коррупцией оценили затраты мэрии в 3,9 миллиарда рублей

«Яблоко» пожаловалось на ценовой сговор при уборке снега в Москве

В ЦИК пожаловались на показ фильма «Путин» на Первом канале

Партия «Яблоко» считает демонстрацию фильма незаконной агитацией

В ЦИК пожаловались на показ фильма «Путин» на Первом канале

«Яблоко» — о «золотых» елках для Минобороны

За деревья высотой 0,6 метра ведомство готово заплатить по 40 тысяч рублей

«Яблоко» — о «золотых» елках для Минобороны

Мундепы от «Яблока» рассказали о заказной кампании мэрии Москвы по их дискредитации

Исполнителями заказа считаются PR-агентства

Мундепы от «Яблока» рассказали о заказной кампании мэрии Москвы по их дискредитации

Петербургский парламент отклонил проект «закона Ильдара Дадина»

Партия «Яблоко» предложила информировать родственников заключенных об их местонахождении

Петербургский парламент отклонил проект «закона Ильдара Дадина»

Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве

Акция пройдет в День народного единства

Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве

Проверить Минобрнауки из-за диссертации Мединского

Член партии «Яблоко» подозревает ведомство в служебном подлоге

Проверить Минобрнауки из-за диссертации Мединского

Обвинения Gett к «Яндекс.Такси», недостатки новых купюр и новый оператор каршеринга

Все самые важные события этого дня — в регулярной подборке The Village

Обвинения Gett к «Яндекс.Такси», недостатки новых купюр и новый оператор каршеринга

Ограничить право президента на военные действия за рубежом

Поправки планируют внести в закон «Об обороне»

Ограничить право президента на военные действия за рубежом

Чем запомнились выборы муниципальных депутатов в Москве
Чем запомнились выборы муниципальных депутатов в Москве Мундепами стали около 200 кандидатов-оппозиционеров
Чем запомнились выборы муниципальных депутатов в Москве

Чем запомнились выборы муниципальных депутатов в Москве
Мундепами стали около 200 кандидатов-оппозиционеров

В Москве неизвестные напали на депутата «Яблока» Александру Парушину

Инцидент произошел в районе Хамовники

В Москве неизвестные напали на депутата «Яблока» Александру Парушину

Связанные с Мединским фирмы заподозрили в создании картеля для участия в конкурсах Минкультуры

Общая сумма контрактов составила 106,2 миллиона рублей

Связанные с Мединским фирмы заподозрили в создании картеля для участия в конкурсах Минкультуры

Митрохина повторно задержали на акции против реновации у Госдумы

Членов «Яблока» обвиняют в нарушении усиленных Путиным мер безопасности в преддверии Кубка конфедераций

Митрохина повторно задержали на акции против реновации у Госдумы

Противники реновации учредили «Комитет спасения Москвы»

Председателем избрали главу городского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина

Противники реновации учредили «Комитет спасения Москвы»

Оппозиция запланировала серию акций протеста против реновации

Так, 28 мая активисты собираются провести общегородской марш

Оппозиция запланировала серию акций протеста против реновации

Партия «Яблоко» попросила Генпрокуратуру проверить вице-мэра Москвы Ракову

В копии обращения к генпрокурору также указана председатель Центризбиркома Элла Памфилова

Партия «Яблоко» попросила Генпрокуратуру проверить вице-мэра Москвы Ракову

Елена Мизулина критикует власть и агитирует за Явлинского на видео 2000 года

В ролике представлены кадры из передачи «Ночной полет», вышедшей в эфир 14 марта 2000 года

Елена Мизулина критикует власть и агитирует за Явлинского на видео 2000 года

Дмитрий Гудков распускает предвыборный штаб

Глава кампании Максим Кац заявил, что причина — в отсутствии денег

Дмитрий Гудков распускает предвыборный штаб

В Москве задержали оппозиционных кандидатов в депутаты Госдумы

Они пришли на встречу с голодающими многодетными матерями к офису «Единой России»

В Москве задержали оппозиционных кандидатов в депутаты Госдумы

Мэрия предложила оппозиции перенести марш из центра Москвы в Марьино

Власти предложили изменить место проведения марша в связи с работами по программе «Моя улица»

Мэрия предложила оппозиции перенести марш из центра Москвы в Марьино

Уволить Собянина за снос павильонов

«Яблоко» пожаловалось Путину на «грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина»

Уволить Собянина за снос павильонов

У администрации президента задерживают людей с плакатами про Кадырова

Среди задержанных — бывший председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин

У администрации президента задерживают людей с плакатами про Кадырова

Партии «Яблоко» запретили проводить митинг за отставку Кадырова

Московское отделение партии проведёт одиночные пикеты 26 января

Партии «Яблоко» запретили проводить митинг за отставку Кадырова

Apple вновь подала заявку на бренд «Яблоко»

В 2013 году корпорация уже хотела получить права на этот товарный знак

Apple вновь подала заявку на бренд «Яблоко»

Партия «Яблоко» поспорит с Apple за товарный знак

Компания Apple подала заявки на регистрацию новых товарных знаков «Эппл» и «Яблоко», а партия «Яблоко» заявила, что готова побороться за своё имя.

Партия «Яблоко» поспорит с Apple за товарный знак

Apple претендует на товарный знак партии «Яблоко»

Лидер объединения Сергей Митрохин считает, что совпадение политического бренда с коммерческим не пойдёт им на пользу, поэтому не намерен отступать

Apple претендует на товарный знак партии «Яблоко»

Составные части: Cэндвич с копчёной утиной грудкой из бара «Бонтемпи» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с копчёной утиной грудкой из бара «Бонтемпи».

Составные части: Cэндвич с копчёной утиной грудкой из бара «Бонтемпи»