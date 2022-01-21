«Яблоко» отстранит от принятия решения членов партии, поддержавших «Умное голосование»
Полиция посчитала несогласованным пикетом баннер в защиту Сафронова на стенде «Яблока»
И потребовала убрать плакат
В Москве собираются провести митинг против поправок в Конституцию
Организаторы акции — движение «Нет!»
Депутаты Мосгордумы просят снять Шапошникова с поста спикера
По их мнению, он превратил Мосгордуму в придаток мэрии
Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»
«Яблоко» интересовалось, чувствует ли он ответственность перед фигурантами
И кого мы выбрали? Дарья Беседина — «самый независимый» депутат в новой Мосгордуме Какую власть она получила и в чем Собянин плохой мэр
Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше
Политологи говорят, что на этих выборах деньги не имели значения
Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)
Однако в мэрии уже отвергли проект
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей «Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
Депутат Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу
Нарушителям грозят штрафы до миллиона рублей
«Яблоко» отстранило Митрохина от управления московским отделением партии
За нанесение политического ущерба
Выборы мэра Москвы пройдут без кандидата от «Яблока»
У партии не осталось времени на выдвижение
Мэрия отказалась согласовать митинги против пенсионной реформы из-за ЧМ-2018
Заявки на акции подавали либертарианцы, «Яблоко» и «Левый фронт»
Митрохина задержали у Госдумы за пикет против пенсионной реформы
Главу московского «Яблока» повезли в отдел полиции по Тверскому району
Сколько денег парламентская оппозиция получает от государства
Основные российские партии в 2017 году оказались рекордно зависимы от госбюджета
«Яблоко» начало оказывать юридическую помощь задержанным на акциях протеста
Обратиться за консультацией могут задержанные и их родственники со всей России
«Яблоко» пожаловалось на ценовой сговор при уборке снега в Москве
Борцы с коррупцией оценили затраты мэрии в 3,9 миллиарда рублей
В ЦИК пожаловались на показ фильма «Путин» на Первом канале
Партия «Яблоко» считает демонстрацию фильма незаконной агитацией
«Яблоко» — о «золотых» елках для Минобороны
За деревья высотой 0,6 метра ведомство готово заплатить по 40 тысяч рублей
Мундепы от «Яблока» рассказали о заказной кампании мэрии Москвы по их дискредитации
Исполнителями заказа считаются PR-агентства
Петербургский парламент отклонил проект «закона Ильдара Дадина»
Партия «Яблоко» предложила информировать родственников заключенных об их местонахождении
Мэрия одобрила митинг «Яблока» против уплотнительной застройки в Москве
Акция пройдет в День народного единства
Проверить Минобрнауки из-за диссертации Мединского
Член партии «Яблоко» подозревает ведомство в служебном подлоге
Обвинения Gett к «Яндекс.Такси», недостатки новых купюр и новый оператор каршеринга
Все самые важные события этого дня — в регулярной подборке The Village
Ограничить право президента на военные действия за рубежом
Поправки планируют внести в закон «Об обороне»
Чем запомнились выборы муниципальных депутатов в Москве Мундепами стали около 200 кандидатов-оппозиционеров
В Москве неизвестные напали на депутата «Яблока» Александру Парушину
Инцидент произошел в районе Хамовники
Связанные с Мединским фирмы заподозрили в создании картеля для участия в конкурсах Минкультуры
Общая сумма контрактов составила 106,2 миллиона рублей
Митрохина повторно задержали на акции против реновации у Госдумы
Членов «Яблока» обвиняют в нарушении усиленных Путиным мер безопасности в преддверии Кубка конфедераций
Противники реновации учредили «Комитет спасения Москвы»
Председателем избрали главу городского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина
Оппозиция запланировала серию акций протеста против реновации
Так, 28 мая активисты собираются провести общегородской марш
Партия «Яблоко» попросила Генпрокуратуру проверить вице-мэра Москвы Ракову
В копии обращения к генпрокурору также указана председатель Центризбиркома Элла Памфилова
Елена Мизулина критикует власть и агитирует за Явлинского на видео 2000 года
В ролике представлены кадры из передачи «Ночной полет», вышедшей в эфир 14 марта 2000 года
Дмитрий Гудков распускает предвыборный штаб
Глава кампании Максим Кац заявил, что причина — в отсутствии денег
В Москве задержали оппозиционных кандидатов в депутаты Госдумы
Они пришли на встречу с голодающими многодетными матерями к офису «Единой России»
Мэрия предложила оппозиции перенести марш из центра Москвы в Марьино
Власти предложили изменить место проведения марша в связи с работами по программе «Моя улица»
Уволить Собянина за снос павильонов
«Яблоко» пожаловалось Путину на «грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина»
У администрации президента задерживают людей с плакатами про Кадырова
Среди задержанных — бывший председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин
Партии «Яблоко» запретили проводить митинг за отставку Кадырова
Московское отделение партии проведёт одиночные пикеты 26 января
Apple вновь подала заявку на бренд «Яблоко»
В 2013 году корпорация уже хотела получить права на этот товарный знак
Партия «Яблоко» поспорит с Apple за товарный знак
Компания Apple подала заявки на регистрацию новых товарных знаков «Эппл» и «Яблоко», а партия «Яблоко» заявила, что готова побороться за своё имя.
Apple претендует на товарный знак партии «Яблоко»
Лидер объединения Сергей Митрохин считает, что совпадение политического бренда с коммерческим не пойдёт им на пользу, поэтому не намерен отступать