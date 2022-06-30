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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Госдуме теперь хотят штрафовать не только иноагентов, но и тех, кто «намеревается» ими стать

В Госдуме теперь хотят штрафовать не только иноагентов, но и тех, кто «намеревается» ими стать

Предложение дня: Запретить идеологию чайлдфри среди детей

Предложение дня: Запретить идеологию чайлдфри среди детей

Путин признал ветеранами сотрудников ФСБ, которые отражали «вооруженное вторжение в Россию»

Путин признал ветеранами сотрудников ФСБ, которые отражали «вооруженное вторжение в Россию»

Россияне смогут получить выписку из Росреестра только с согласия владельца

Россияне смогут получить выписку из Росреестра только с согласия владельца

Госдума запретила участвовать в боевых действиях против России

Госдума запретила участвовать в боевых действиях против России

В Госдуме разрешили закрывать СМИ за фейки и неуважение к власти
30 июня 2022

В Госдуме разрешили закрывать СМИ за фейки и неуважение к власти

29 июня 2022

Россиянам разрешили регистрировать детей по месту жительства родителей

Госдума ужесточила наказание за пытки
22 июня 2022

Госдума ужесточила наказание за пытки

19 мая 2022

Wikimedia Foundation обязали исполнять закон о «приземлении»

1 мая 2022

Иностранцам запретили заниматься перевозками в России

Госдума приняла закон об отцовском капитале
21 апреля 2022

Госдума приняла закон об отцовском капитале

Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
16 апреля 2022

Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Госдума приняла закон о штрафах за «отождествление ролей СССР и нацистской Германии»
6 апреля 2022

Госдума приняла закон о штрафах за «отождествление ролей СССР и нацистской Германии»

10 марта 2022

Плакаты и лозунги: За что штрафуют россиян по новому закону о фейках

4 февраля 2022

Apple и Spotify официально открыли офисы в России

28 января 2022

Педофилов в России будут сажать пожизненно

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Как изменится наша жизнь в 2022 году Новые законы, цены и правила
Как изменится наша жизнь в 2022 году

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Новые законы, цены и правила

22 октября 2021

«Голос» признали иноагентом из-за перевода 200 рублей от гражданки Армении

Цифра дня
20 октября 2021

Сколько россиян считают, что в России невозможно жить, не нарушая закон

20 апреля 2021

Госдума запретила чиновникам иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом

18 марта 2021

Соавтор закона о «нежелательных организациях» извинился перед активисткой «Открытой России», осужденной по нему

обновлено5 апреля 2021

Президент подписал закон о просветительской деятельности. Против него выступали ученые и деятели культуры

обновлено20 апреля 2021

Президент подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников

5 февраля 2021

После запрета мата в соцсетях его стало только больше

30 декабря 2020

Путин подписал закон, который приравняет пикеты к митингам

30 декабря 2020

В России запретят продавать «веселящий газ»

обновлено30 декабря 2020

Россиян до 35 лет станут считать молодежью

обновлено30 декабря 2020

Президент подписал закон о физлицах — иностранных агентах

обновлено30 декабря 2020

Владимир Путин подписал закон о запрете публиковать сведения о частной жизни силовиков

обновлено30 декабря 2020

Президент подписал закон, по которому будут штрафовать чиновников, оскорбляющих граждан

Из-за нового закона в России сократились продажи импортного алкоголя
7 сентября 2020

Из-за нового закона в России сократились продажи импортного алкоголя

3 августа 2020

Электронные кошельки запретили анонимно пополнять наличными

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)

Прошло два года с разрешения от Конституционного суда

Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)

В образовательную программу включат воспитательную работу

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)

Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех

В целом ничего не изменилось

Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех

Госдума приняла закон о многодневном голосовании. Это может повысить количество фальсификаций

Эксперты называют новые правила «покушением на права кандидатов и партий»

Госдума приняла закон о многодневном голосовании. Это может повысить количество фальсификаций

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

Россиянам за время карантина выписали штрафов на миллиард рублей

Власти призывают обнулить штрафы

Россиянам за время карантина выписали штрафов на миллиард рублей

«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции

У организации нет на это полномочий

«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции

В России отменили «банковский роуминг»

Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией

В России отменили «банковский роуминг»

«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

А кому это больше всех нужно

«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

«Атака на Конституцию»: Почти 200 мундепов призвали не поддерживать поправки

«Мы имеем дело с попыткой государственного переворота»

«Атака на Конституцию»: Почти 200 мундепов призвали не поддерживать поправки

Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах

Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»

Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах

Самые важные права человека, по версии россиян

Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть

Самые важные права человека, по версии россиян

Сколько россиян не чувствуют себя под защитой закона

В последние годы положительная динамика замедлилась

Сколько россиян не чувствуют себя под защитой закона

Сколько москвичей готовы пожертвовать своими правами ради борьбы с коронавирусом

А главное — зачем

Сколько москвичей готовы пожертвовать своими правами ради борьбы с коронавирусом

На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса

Правительство установило максимальные суммы, и они пугающе маленькие

На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса

Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется

Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков

Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется

Более 100 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы против поправок в Конституцию

Готовящиеся изменения просят проверить на законность и демократичность

Более 100 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы против поправок в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Обнуление сроков Путина — тоже

Упоминание о боге узаконили

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Обнуление сроков Путина — тоже

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему

«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»

Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина

Многие опрошенные вообще не слышали о поправках

Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина

Что изменится в России в 2020 году
Что изменится в России в 2020 году Новые налоги, правила и цены
Что изменится в России в 2020 году

Что изменится в России в 2020 году
Новые налоги, правила и цены

Минюст поддержал закон о домашнем насилии. Хотя раньше там называли проблему преувеличенной

Власти говорили, что мужчины — основные жертвы насилия

Минюст поддержал закон о домашнем насилии. Хотя раньше там называли проблему преувеличенной

Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права

Например, с октября «площадку» объединят с «городом»

Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно? Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?
Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского

В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского

Сколько россиян считают, что Конституция не поможет им защитить свои права

Почти 70 % хотели бы внести изменения в закон

Сколько россиян считают, что Конституция не поможет им защитить свои права

Путин разрешил признавать граждан иностранными агентами (обновлено)

Стать иноагентом можно даже за репост

Путин разрешил признавать граждан иностранными агентами (обновлено)

В России запретили продавать гаджеты без российских приложений (обновлено)

Apple предупреждал, что такой запрет вынудит компанию уйти из России

В России запретили продавать гаджеты без российских приложений (обновлено)

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ