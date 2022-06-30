В Госдуме теперь хотят штрафовать не только иноагентов, но и тех, кто «намеревается» ими стать
Соавтор закона о «нежелательных организациях» извинился перед активисткой «Открытой России», осужденной по нему
Президент подписал закон о просветительской деятельности. Против него выступали ученые и деятели культуры
Президент подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников
Владимир Путин подписал закон о запрете публиковать сведения о частной жизни силовиков
Президент подписал закон, по которому будут штрафовать чиновников, оскорбляющих граждан
Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ (обновлено)
Прошло два года с разрешения от Конституционного суда
Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)
В образовательную программу включат воспитательную работу
Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех
В целом ничего не изменилось
Госдума приняла закон о многодневном голосовании. Это может повысить количество фальсификаций
Эксперты называют новые правила «покушением на права кандидатов и партий»
«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом
«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»
Россиянам за время карантина выписали штрафов на миллиард рублей
Власти призывают обнулить штрафы
«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции
У организации нет на это полномочий
В России отменили «банковский роуминг»
Наличие комиссии за переводы внутри банка назвали дискриминацией
«Лучше него все равно никто не объяснит»: Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию
А кому это больше всех нужно
«Атака на Конституцию»: Почти 200 мундепов призвали не поддерживать поправки
«Мы имеем дело с попыткой государственного переворота»
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах
Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Сколько россиян не чувствуют себя под защитой закона
В последние годы положительная динамика замедлилась
Сколько москвичей готовы пожертвовать своими правами ради борьбы с коронавирусом
А главное — зачем
На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса
Правительство установило максимальные суммы, и они пугающе маленькие
Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется
Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков
Более 100 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы против поправок в Конституцию
Готовящиеся изменения просят проверить на законность и демократичность
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Обнуление сроков Путина — тоже
Упоминание о боге узаконили
«Каждая десятая убитая женщина в мире — россиянка»: Главное из доклада центра «Анна»
Почему России нужен закон о домашнем насилии и как в стране замалчивают эту проблему
Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина
Многие опрошенные вообще не слышали о поправках
Минюст поддержал закон о домашнем насилии. Хотя раньше там называли проблему преувеличенной
Власти говорили, что мужчины — основные жертвы насилия
Власти изменили правила сдачи экзамена на водительские права
Например, с октября «площадку» объединят с «городом»
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно? Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов
Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского
В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей
Сколько россиян считают, что Конституция не поможет им защитить свои права
Почти 70 % хотели бы внести изменения в закон
Путин разрешил признавать граждан иностранными агентами (обновлено)
Стать иноагентом можно даже за репост
В России запретили продавать гаджеты без российских приложений (обновлено)
Apple предупреждал, что такой запрет вынудит компанию уйти из России