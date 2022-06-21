Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно И какие ограничения уже введены
Фото дня: «Уймись, молись, поклонись» — стрит-арт о жизни в России от уличного художника из Перми
«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления
«В проект привнесли политические смыслы» Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия
Власти запретили вывозить лекарства, поставленные из недружественных стран. Для физлиц ограничение не действует
Минобороны предложило снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ: в России их нет
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию» История первой дипломированной машинистки электропоезда
Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии
Власти жестко ограничивают цифровые права граждан
Маркировать астрологические прогнозы в СМИ как фантазийные и лживые
Милонова снова обидели. На этот раз — звезды
Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено)
По мнению ведомства, реализовать законопроект Госдумы нереально
Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС
А так хотелось...
Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено)
Сейчас они находятся в аэропорту Тивата
Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию
Дело считают политически мотивированным
Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)
Ранее такие меры действовали только в северных регионах
«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»
Пространству рекомендовали избегать опасных людей
Собянин не считает проверки китайцев в транспорте дискриминацией. Это забота о москвичах (обновлено)
Мэр назвал меры вынужденной изоляцией иностранцев
Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку
Полицейские и дворники против осознанных горожан
Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй
И пропагандирует «философию воров в законе»
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления
В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)
Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»
Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)
Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных
Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против
Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин
Госдума решила штрафовать за распространение иностранных журналов без разрешения
Выдавать разрешение на распространение зарубежных печатных изданий будет Роскомнадзор
Госдума приняла закон о неуважении к власти в интернете
Публикацию подобных постов приравняли к мелкому хулиганству
В Госдуме приняли закон о блокировке фейковых новостей в интернете
Сайты, не зарегистрированные как СМИ, будут блокировать без предупреждения
Сколько москвичей не смогли выехать из России в 2018 году из-за долгов
Из них 35 тысяч — должники по алиментам
В работе большинства клиник пластической хирургии выявили нарушения
После проверок Росздравнадзора почти 260 медучреждений перестали заниматься пластикой либо закрылись
Три правозащитных проекта Льва Пономарева признали иностранными агентами (обновлено)
По словам правозащитника, решение связано с полученным от ООН грантом
Ввести запрет на публикации в интернете без паспорта
«А то сейчас глупость написал — и с гуся вода», — отметили в Госдуме
Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter
Американские компании отказались переносить данные пользователей в Россию
Издательства начали добавлять в книги примечания о запрете организаций на территории России
Такое требование относится только к СМИ, но многие издательские дома решили перестраховаться
Пять человек задержали на пикете против запретов Минздрава
Активисты выступили против запрета ведомства на вейпы, колбасу, кофе в метро и кружевное белье
Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству
Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации
Facebook запретил пользователям говорить о сексе
Обсуждать можно только проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации
Иностранные соцсети начали скрывать публикации для россиян по решению суда
Спорные посты самостоятельно скрыли Facebook и Instagram
Запрещающая запрещать табличка
Надпись появилась на закрашенной стене бывшего хол-оф-фейма на «Менделеевской»
Росавиация ограничит полеты над городами проведения чемпионата мира
Запретные зоны введут также над базами отдыхов команд и тренировочными площадками
Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели
Еще двум вузам из Москвы и Санкт-Петербурга запретили принимать студентов
Учебные организации не исполнили предписания ведомства в установленные сроки
ФАС уличила Sports.ru в незаконной рекламе букмекеров
Антимонопольное ведомство потребовало устранить нарушение
МОК запретил россиянам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады
Причиной стали два случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами