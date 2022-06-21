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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно
Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно И какие ограничения уже введены
Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно

Россиянам хотят запретить въезд в ЕС. Рассказываем, что об этом известно
И какие ограничения уже введены

Фото дня: «Уймись, молись, поклонись» — стрит-арт о жизни в России от уличного художника из Перми

Фото дня: «Уймись, молись, поклонись» — стрит-арт о жизни в России от уличного художника из Перми

Эстония перестанет давать ВНЖ и академические визы россиянам

Эстония перестанет давать ВНЖ и академические визы россиянам

Предложения дня: Запретить почти всем россиянам торговать акциями иностранных компаний

Предложения дня: Запретить почти всем россиянам торговать акциями иностранных компаний

«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления

«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления

Предложение дня: Запретить электронные сигареты в России

Предложение дня: Запретить электронные сигареты в России

«В проект привнесли политические смыслы»
«В проект привнесли политические смыслы» Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия
«В проект привнесли политические смыслы»

«В проект привнесли политические смыслы»
Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия

Видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой запретили в России
Кринж дня
21 июня 2022

Видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой запретили в России

Стриминговый сервис Bandcamp снова заблокировали
2 июня 2022

Стриминговый сервис Bandcamp снова заблокировали

Предложение дня
21 марта 2022

Запретить вывески на иностранных языках

Власти запретили вывозить лекарства, поставленные из недружественных стран. Для физлиц ограничение не действует
8 марта 2022

Власти запретили вывозить лекарства, поставленные из недружественных стран. Для физлиц ограничение не действует

Предложение дня
30 января 2022

Запретить секс-шопы, потому что они являются «узаконенным развратом»

7 июля 2021

Суд в Петербурге запретил ссылки на мультфильмы Happy Tree Friends и «Ад Данте»

19 ноября 2020

В Минстрое предложили запретить строительство апартаментов

Минобороны предложило снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ: в России их нет
11 сентября 2020

Минобороны предложило снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ: в России их нет

17 августа 2020

В России запретили АУЕ. Движение признали экстремистским

«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию» История первой дипломированной машинистки электропоезда
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»

«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»
История первой дипломированной машинистки электропоезда

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии

Власти жестко ограничивают цифровые права граждан

«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии

Маркировать астрологические прогнозы в СМИ как фантазийные и лживые

Милонова снова обидели. На этот раз — звезды

Маркировать астрологические прогнозы в СМИ как фантазийные и лживые

Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено)

По мнению ведомства, реализовать законопроект Госдумы нереально

Минюст раскритиковал запрет на криптовалюты в России (обновлено)

Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС

А так хотелось...

Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС

Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено)

Сейчас они находятся в аэропорту Тивата

Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено)

iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок

Их запретили в России

iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок

Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию

Дело считают политически мотивированным

Роскомнадзор заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию

Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)

Ранее такие меры действовали только в северных регионах

Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

Пространству рекомендовали избегать опасных людей

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

Собянин не считает проверки китайцев в транспорте дискриминацией. Это забота о москвичах (обновлено)

Мэр назвал меры вынужденной изоляцией иностранцев

Собянин не считает проверки китайцев в транспорте дискриминацией. Это забота о москвичах (обновлено)

Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку

Полицейские и дворники против осознанных горожан

Акцию по раздельному сбору мусора сорвала полиция. Вторсырье требовали выкинуть на помойку

Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй

И пропагандирует «философию воров в законе»

Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления

В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

Ограничение начнет действовать 8 июля

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)

Из-за пагубного влияния коллектива на подростков департамент труда хочет запретить столичные концерты «Френдзоны»

Власти Москвы предупредили органы соцзащиты о вреде группы «Френдзона» (обновлено)

Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)

Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных

Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)

Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против

Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин

Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против

Госдума решила штрафовать за распространение иностранных журналов без разрешения

Выдавать разрешение на распространение зарубежных печатных изданий будет Роскомнадзор

Госдума решила штрафовать за распространение иностранных журналов без разрешения

Госдума приняла закон о неуважении к власти в интернете

Публикацию подобных постов приравняли к мелкому хулиганству

Госдума приняла закон о неуважении к власти в интернете

В Госдуме приняли закон о блокировке фейковых новостей в интернете

Сайты, не зарегистрированные как СМИ, будут блокировать без предупреждения

В Госдуме приняли закон о блокировке фейковых новостей в интернете

Сколько москвичей не смогли выехать из России в 2018 году из-за долгов

Из них 35 тысяч — должники по алиментам

Сколько москвичей не смогли выехать из России в 2018 году из-за долгов

В работе большинства клиник пластической хирургии выявили нарушения

После проверок Росздравнадзора почти 260 медучреждений перестали заниматься пластикой либо закрылись

В работе большинства клиник пластической хирургии выявили нарушения

Три правозащитных проекта Льва Пономарева признали иностранными агентами (обновлено)

По словам правозащитника, решение связано с полученным от ООН грантом

Три правозащитных проекта Льва Пономарева признали иностранными агентами (обновлено)

Ввести запрет на публикации в интернете без паспорта

«А то сейчас глупость написал — и с гуся вода», — отметили в Госдуме

Ввести запрет на публикации в интернете без паспорта

Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter

Американские компании отказались переносить данные пользователей в Россию

Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter

Издательства начали добавлять в книги примечания о запрете организаций на территории России

Такое требование относится только к СМИ, но многие издательские дома решили перестраховаться

Издательства начали добавлять в книги примечания о запрете организаций на территории России

Пять человек задержали на пикете против запретов Минздрава

Активисты выступили против запрета ведомства на вейпы, колбасу, кофе в метро и кружевное белье

Пять человек задержали на пикете против запретов Минздрава

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству

Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству

Facebook запретил пользователям говорить о сексе

Обсуждать можно только проблемы сексуального насилия и сексуальной эксплуатации

Facebook запретил пользователям говорить о сексе

Иностранные соцсети начали скрывать публикации для россиян по решению суда

Спорные посты самостоятельно скрыли Facebook и Instagram

Иностранные соцсети начали скрывать публикации для россиян по решению суда

Запрещающая запрещать табличка

Надпись появилась на закрашенной стене бывшего хол-оф-фейма на «Менделеевской»

Запрещающая запрещать табличка

Власти Москвы запретили «Велоночь»

Проекту отказал заммэра столицы Максим Ликсутов

Власти Москвы запретили «Велоночь»

Росавиация ограничит полеты над городами проведения чемпионата мира

Запретные зоны введут также над базами отдыхов команд и тренировочными площадками

Росавиация ограничит полеты над городами проведения чемпионата мира

Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Минюст добавил в список нежелательных еще две организации

Они наблюдают за выборами

Минюст добавил в список нежелательных еще две организации

Еще двум вузам из Москвы и Санкт-Петербурга запретили принимать студентов

Учебные организации не исполнили предписания ведомства в установленные сроки

Еще двум вузам из Москвы и Санкт-Петербурга запретили принимать студентов

Дональд Трамп продлил на год санкции против России

Причина — кризис на Украине

Дональд Трамп продлил на год санкции против России

ФАС уличила Sports.ru в незаконной рекламе букмекеров

Антимонопольное ведомство потребовало устранить нарушение

ФАС уличила Sports.ru в незаконной рекламе букмекеров

МОК запретил россиянам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады

Причиной стали два случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами

МОК запретил россиянам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады

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