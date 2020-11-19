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19 ноября 2020

В Минстрое предложили запретить строительство апартаментов

Минобороны предложило снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ: в России их нет
11 сентября 2020

Минобороны предложило снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ: в России их нет

17 августа 2020

В России запретили АУЕ. Движение признали экстремистским