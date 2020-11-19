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2020-11-19T19:22:13.000+03:00
19 ноября 2020
В Минстрое предложили запретить строительство апартаментов
2020-09-11T15:53:45.000+03:00
11 сентября 2020
Минобороны предложило снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ: в России их нет
2020-08-17T14:27:05.000+03:00
17 августа 2020
В России запретили АУЕ. Движение признали экстремистским
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