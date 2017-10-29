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Анастасия Андреева

На сайте с 28 сентября 2015

Комментарии40
Темы0
Посты1518
Коротко0
Современные рыцари
Люди в городе

Современные рыцариКонь Виктор, травмы от копий и доспехи за миллион — зачем в XXI веке играть в рыцаря

Люди в городе

Современные рыцари Конь Виктор, травмы от копий и доспехи за миллион — зачем в XXI веке играть в рыцаря

Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ
Есть вопрос
Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧРассказываем, как не заразиться и в каких случаях можно обойтись без презерватива
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Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ
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Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ Рассказываем, как не заразиться и в каких случаях можно обойтись без презерватива

«Это абсурд!»: Что не так с инклюзией в России
Образование
«Это абсурд!»: Что не так с инклюзией в РоссииИ как бороться со лженаучными методами помощи людям с особенностями
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«Это абсурд!»: Что не так с инклюзией в России
Образование

«Это абсурд!»: Что не так с инклюзией в России И как бороться со лженаучными методами помощи людям с особенностями

Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии
События
Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии«Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»
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Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии
События

Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии «Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»

Новости

Директор школы для слабослышащих — о ее закрытии

«Никто не собирается закрывать целое подразделение, не посоветовавшись с родительской общественностью»

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Директор школы для слабослышащих — о ее закрытии «Никто не собирается закрывать целое подразделение, не посоветовавшись с родительской общественностью»

Новости

На Рижском вокзале прочтут лекцию Arzamas

Аналогичная акция пройдет в Санкт-Петербурге

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Новости

На Рижском вокзале прочтут лекцию Arzamas Аналогичная акция пройдет в Санкт-Петербурге

Новости

В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме

Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи

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Новости

В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи

Новости

Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК

Это будут заведения одной и той же сети

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Новости

Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК Это будут заведения одной и той же сети

Новости

В Москве вскоре появятся первые сугробы

Стало известно, когда в город придет зима

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Новости

В Москве вскоре появятся первые сугробы Стало известно, когда в город придет зима

Новости

В Москве обещают сильный ветер и гололедицу

Горожан призывают пересесть на общественный транспорт

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Новости

В Москве обещают сильный ветер и гололедицу Горожан призывают пересесть на общественный транспорт

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На Новой площади обустроили выделенную полосу

Она появилась на участке между Лубянской площадью и Ильинскими Воротами

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Новости

На Новой площади обустроили выделенную полосу Она появилась на участке между Лубянской площадью и Ильинскими Воротами

Новости

На МЦК появятся кафе и аптеки

Первые заведения откроются на станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская

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Новости

На МЦК появятся кафе и аптеки Первые заведения откроются на станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская

Новости

МГУ вошел в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников

Он занял 126-е место из 150

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Новости

МГУ вошел в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников Он занял 126-е место из 150

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РЕН ТВ предсказал полицейскую проверку в «Новой газете»

Телеканал сообщил о ней раньше, чем приехала полиция

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РЕН ТВ предсказал полицейскую проверку в «Новой газете» Телеканал сообщил о ней раньше, чем приехала полиция

Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
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Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России«Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»
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Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
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Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России «Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»

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В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии

Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании

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В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании

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«Даблби» открыла кофейню в Дубае

Это первая российская кофейня в ОАЭ

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«Даблби» открыла кофейню в Дубае Это первая российская кофейня в ОАЭ

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Госдума намерена обязать учителей оказывать детям первую помощь

Сегодня утром в Москве попал в аварию школьный автобус

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Госдума намерена обязать учителей оказывать детям первую помощь Сегодня утром в Москве попал в аварию школьный автобус

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Горожане — об акции «Возвращение имен»

Уже десятый год у Соловецкого камня зачитывают имена репрессированных

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Горожане — об акции «Возвращение имен» Уже десятый год у Соловецкого камня зачитывают имена репрессированных

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Как в России отмечают Хеллоуин

Зомби, Пеннивайз, кошечки и волосатая тыква

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Как в России отмечают Хеллоуин Зомби, Пеннивайз, кошечки и волосатая тыква

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