Анастасия Андреева
На сайте с 28 сентября 2015
Современные рыцариКонь Виктор, травмы от копий и доспехи за миллион — зачем в XXI веке играть в рыцаря
Современные рыцари Конь Виктор, травмы от копий и доспехи за миллион — зачем в XXI веке играть в рыцаря
Как заниматься сексом с человеком, у которого ВИЧ Рассказываем, как не заразиться и в каких случаях можно обойтись без презерватива
«Это абсурд!»: Что не так с инклюзией в России И как бороться со лженаучными методами помощи людям с особенностями
Куратор выставки Стерджеса — о ее повторном открытии «Искренне надеюсь, что не повторится идиотизм, который был в прошлом году»
Директор школы для слабослышащих — о ее закрытии
«Никто не собирается закрывать целое подразделение, не посоветовавшись с родительской общественностью»
Директор школы для слабослышащих — о ее закрытии «Никто не собирается закрывать целое подразделение, не посоветовавшись с родительской общественностью»
На Рижском вокзале прочтут лекцию Arzamas Аналогичная акция пройдет в Санкт-Петербурге
В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме
Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи
В PHO Fighters по субботам будут проходить вечера аниме Первый пройдет 18 ноября. После показа выступит Никита Сологуб и другие диджеи
Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК
Это будут заведения одной и той же сети
Стало известно, какие кофейни откроются на станциях МЦК Это будут заведения одной и той же сети
В Москве вскоре появятся первые сугробы Стало известно, когда в город придет зима
В Москве обещают сильный ветер и гололедицу
Горожан призывают пересесть на общественный транспорт
В Москве обещают сильный ветер и гололедицу Горожан призывают пересесть на общественный транспорт
На Новой площади обустроили выделенную полосу
Она появилась на участке между Лубянской площадью и Ильинскими Воротами
На Новой площади обустроили выделенную полосу Она появилась на участке между Лубянской площадью и Ильинскими Воротами
На МЦК появятся кафе и аптеки
Первые заведения откроются на станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская
На МЦК появятся кафе и аптеки Первые заведения откроются на станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская
МГУ вошел в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников Он занял 126-е место из 150
РЕН ТВ предсказал полицейскую проверку в «Новой газете»
Телеканал сообщил о ней раньше, чем приехала полиция
РЕН ТВ предсказал полицейскую проверку в «Новой газете» Телеканал сообщил о ней раньше, чем приехала полиция
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России «Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»
В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии
Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании
В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании
«Даблби» открыла кофейню в Дубае Это первая российская кофейня в ОАЭ
Госдума намерена обязать учителей оказывать детям первую помощь
Сегодня утром в Москве попал в аварию школьный автобус
Госдума намерена обязать учителей оказывать детям первую помощь Сегодня утром в Москве попал в аварию школьный автобус
Горожане — об акции «Возвращение имен»
Уже десятый год у Соловецкого камня зачитывают имена репрессированных