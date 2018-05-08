Алексей Шахов
На сайте с 18 марта 2016
Покупка недели
Часы-коллаборация завода «Ракета» и уральского бренда AvgvstСофья Ковалевская, затмение и послание всем женщинам, которые выбирают «неженские» профессии
Покупка недели
Часы-коллаборация завода «Ракета» и уральского бренда Avgvst Софья Ковалевская, затмение и послание всем женщинам, которые выбирают «неженские» профессии
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Организаторы Уральской биеннале объявили список художников и назвали вторую площадку выставки
Более 70 современных художников представят работы на тему бессмертия в Уральском оптико-механическом заводе и «Колизее»
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