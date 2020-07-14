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Комментарии41Темы1Посты4269Коротко7
РЧ

Роман Чернянский

На сайте с 16 декабря 2016

Комментарии41Темы1Посты4269Коротко7
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
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Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

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Московский концерт A$AP Rocky перенесли на лето 2021 года. Билеты уже в продаже (обновлено)

Рэпер не выступил в 2019-м из-за задержания после драки

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Новости

Московский концерт A$AP Rocky перенесли на лето 2021 года. Билеты уже в продаже (обновлено) Рэпер не выступил в 2019-м из-за задержания после драки

Новости

Суд отклонил иск прикованной к кровати москвички из-за штрафа за нарушение карантина (обновлено)

Объяснений не последовало

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Новости

Суд отклонил иск прикованной к кровати москвички из-за штрафа за нарушение карантина (обновлено) Объяснений не последовало

Новости

Вслед за Telegram Роскомнадзор разблокировал сервис для публикации статей Telegraph (обновлено)

Роскомнадзор оценил старания Дурова

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Новости

Вслед за Telegram Роскомнадзор разблокировал сервис для публикации статей Telegraph (обновлено) Роскомнадзор оценил старания Дурова

Новости

Росздравнадзор: Нарушения при производстве аппаратов ИВЛ и их возгорание в больницах не связаны

В России покупку и продажу аппаратов «Авента-М» приостановили

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Росздравнадзор: Нарушения при производстве аппаратов ИВЛ и их возгорание в больницах не связаны В России покупку и продажу аппаратов «Авента-М» приостановили

Новости

Адвокат рассказал, что Ефремов отказался признавать вину в ДТП. А затем передумал (обновлено)

Артисту грозит до 12 лет лишения свободы

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Адвокат рассказал, что Ефремов отказался признавать вину в ДТП. А затем передумал (обновлено) Артисту грозит до 12 лет лишения свободы

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Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено)

Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор

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Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено) Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор

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ЦИК опубликовал сексистский ролик о голосовании «за Конституцию»

Зато браки без геев и вера в Бога

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ЦИК опубликовал сексистский ролик о голосовании «за Конституцию» Зато браки без геев и вера в Бога

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Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple

Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

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Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

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В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»

Фестивали и митинги пока не разрешают

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В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье» Фестивали и митинги пока не разрешают

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«Помните, пускали самолетики из окна?»: Пользователи — о разблокировке Telegram

Twitter не мог остаться в стороне

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«Помните, пускали самолетики из окна?»: Пользователи — о разблокировке Telegram Twitter не мог остаться в стороне

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Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля

Пока никаких фестивалей вне Красной площади

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Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля Пока никаких фестивалей вне Красной площади

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Стоимость ЦКАД превысила 315 миллиардов рублей

А сроки завершения проекта по-прежнему далеко

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Стоимость ЦКАД превысила 315 миллиардов рублей А сроки завершения проекта по-прежнему далеко

Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию
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Кому нужно голосовать против поправок в КонституциюЗовите друзей на участки
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Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию
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Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию Зовите друзей на участки

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В магазинах уже продают новую Конституцию

Обнулились и без нас

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В магазинах уже продают новую Конституцию Обнулились и без нас

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«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» — об аварии с Михаилом Ефремовым

Коллеги актера призвали не впадать в крайность осуждения

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«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» — об аварии с Михаилом Ефремовым Коллеги актера призвали не впадать в крайность осуждения

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Каждая шестая фитнес-студия не пережила карантин в Москве

Вернуться к работе не смогут до 360 объектов

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Каждая шестая фитнес-студия не пережила карантин в Москве Вернуться к работе не смогут до 360 объектов

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«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина

Выходить из дома планируют не все

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«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина Выходить из дома планируют не все

Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?
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Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?Готовимся к параду Победы
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Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны?
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Москва выходит из карантина. Нужно ли носить маски и когда открываются рестораны? Готовимся к параду Победы

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С 9 июня в Москве отменят пропуска и график прогулок

С 16 июня обещают открыть летние веранды

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С 9 июня в Москве отменят пропуска и график прогулок С 16 июня обещают открыть летние веранды

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