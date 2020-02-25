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Валерия Райт

На сайте с 23 февраля 2017

Комментарии2
Темы0
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Новости

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Мундепы против Дептранса

8
Новости

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает Мундепы против Дептранса

Новости

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы

12
Новости

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай «Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы

Новости

«Ростех» опроверг установку во всех школах России камер с системой распознавания лиц (обновлено)

Зачем тогда проект и почему «Оруэлл» — непонятно

0
Новости

«Ростех» опроверг установку во всех школах России камер с системой распознавания лиц (обновлено) Зачем тогда проект и почему «Оруэлл» — непонятно

Новости

ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро жертве домашнего насилия и вновь обвинил Россию в игнорировании проблемы

Закон о защите жертв до сих пор не принят

0
Новости

ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро жертве домашнего насилия и вновь обвинил Россию в игнорировании проблемы Закон о защите жертв до сих пор не принят

Новости

У газеты The Independent появится русскоязычная версия

Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

0
Новости

У газеты The Independent появится русскоязычная версия Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

Новости

Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах

Единственная статистика, которой можно доверять этим летом

0
Новости

Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах Единственная статистика, которой можно доверять этим летом

Новости

«Победа» устроила распродажу июльских билетов по России

Можно самоизолироваться в Сочи за копейки

1
Новости

«Победа» устроила распродажу июльских билетов по России Можно самоизолироваться в Сочи за копейки

Новости

В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные

Социальный чифирь без «Мурки» и АУЕ

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Новости

В центре Москвы откроют «Чифирную». Сотрудниками кофейни будут бывшие заключенные Социальный чифирь без «Мурки» и АУЕ

Новости

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе

Больше никаких тусовок по ночам

1
Новости

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе Больше никаких тусовок по ночам

Новости

В Москве готовят акции протеста против обнуления президентских сроков. В центре уже начались пикеты

Активисты подали сразу три заявки на митинг

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Новости

В Москве готовят акции протеста против обнуления президентских сроков. В центре уже начались пикеты Активисты подали сразу три заявки на митинг

Новости

Прокуратура попросила смягчить наказание двум осужденным по делу «Сети»

Сторона обвинения хочет учесть признательные показания фигурантов

0
Новости

Прокуратура попросила смягчить наказание двум осужденным по делу «Сети» Сторона обвинения хочет учесть признательные показания фигурантов

Новости

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

0
Новости

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

Новости

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»

Акция за равные права и против сексизма

0
Новости

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно» Акция за равные права и против сексизма

Новости

В Москве начали сносить кинотеатр «Севастополь»

На его месте обещают постелить газон

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Новости

В Москве начали сносить кинотеатр «Севастополь» На его месте обещают постелить газон

Новости

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

Пространству рекомендовали избегать опасных людей

0
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«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон» Пространству рекомендовали избегать опасных людей

Новости

Новый стиль Skyeng

Чтобы различать продукты бренда

0
Новости

Новый стиль Skyeng Чтобы различать продукты бренда

Новости

На марше памяти Немцова организуют колонну против поправок в Конституцию

В Москве шествие начнется в 14:00 на Страстном бульваре

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Новости

На марше памяти Немцова организуют колонну против поправок в Конституцию В Москве шествие начнется в 14:00 на Страстном бульваре

Новости

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

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Новости

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа Девушку героини назвали нейтрально — партнер

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Сервис GeekX теперь продает подержанные макбуки

На каждое устройство действует полноценная гарантия

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Сервис GeekX теперь продает подержанные макбуки На каждое устройство действует полноценная гарантия

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В Центр фотографии Люмьер привезут работы революционера фэшн-фотографии Ги Бурдена

Удивление, шок и провокация в сюжетах XX века

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В Центр фотографии Люмьер привезут работы революционера фэшн-фотографии Ги Бурдена Удивление, шок и провокация в сюжетах XX века

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