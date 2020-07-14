Роман Чернянский
На сайте с 16 декабря 2016
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Московский концерт A$AP Rocky перенесли на лето 2021 года. Билеты уже в продаже (обновлено)
Рэпер не выступил в 2019-м из-за задержания после драки
Московский концерт A$AP Rocky перенесли на лето 2021 года. Билеты уже в продаже (обновлено) Рэпер не выступил в 2019-м из-за задержания после драки
Суд отклонил иск прикованной к кровати москвички из-за штрафа за нарушение карантина (обновлено)
Объяснений не последовало
Суд отклонил иск прикованной к кровати москвички из-за штрафа за нарушение карантина (обновлено) Объяснений не последовало
Вслед за Telegram Роскомнадзор разблокировал сервис для публикации статей Telegraph (обновлено)
Роскомнадзор оценил старания Дурова
Вслед за Telegram Роскомнадзор разблокировал сервис для публикации статей Telegraph (обновлено) Роскомнадзор оценил старания Дурова
Росздравнадзор: Нарушения при производстве аппаратов ИВЛ и их возгорание в больницах не связаны
В России покупку и продажу аппаратов «Авента-М» приостановили
Росздравнадзор: Нарушения при производстве аппаратов ИВЛ и их возгорание в больницах не связаны В России покупку и продажу аппаратов «Авента-М» приостановили
Адвокат рассказал, что Ефремов отказался признавать вину в ДТП. А затем передумал (обновлено)
Артисту грозит до 12 лет лишения свободы
Адвокат рассказал, что Ефремов отказался признавать вину в ДТП. А затем передумал (обновлено) Артисту грозит до 12 лет лишения свободы
Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено)
Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор
Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Ему дали условный срок (обновлено) Спустя три года после начала дела «Седьмой студии» суд вынес обвинительный приговор
ЦИК опубликовал сексистский ролик о голосовании «за Конституцию»
Зато браки без геев и вера в Бога
ЦИК опубликовал сексистский ролик о голосовании «за Конституцию» Зато браки без геев и вера в Бога
Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple
Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки
Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки
В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье» Фестивали и митинги пока не разрешают
«Помните, пускали самолетики из окна?»: Пользователи — о разблокировке Telegram
Twitter не мог остаться в стороне
«Помните, пускали самолетики из окна?»: Пользователи — о разблокировке Telegram Twitter не мог остаться в стороне
Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля
Пока никаких фестивалей вне Красной площади
Оставшиеся ограничения в Москве снимут не раньше середины июля Пока никаких фестивалей вне Красной площади
Стоимость ЦКАД превысила 315 миллиардов рублей А сроки завершения проекта по-прежнему далеко
Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию Зовите друзей на участки
В магазинах уже продают новую Конституцию Обнулились и без нас
«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» — об аварии с Михаилом Ефремовым
Коллеги актера призвали не впадать в крайность осуждения
«Нельзя становиться судьями»: Театр «Современник» — об аварии с Михаилом Ефремовым Коллеги актера призвали не впадать в крайность осуждения
Каждая шестая фитнес-студия не пережила карантин в Москве
Вернуться к работе не смогут до 360 объектов
Каждая шестая фитнес-студия не пережила карантин в Москве Вернуться к работе не смогут до 360 объектов
«В Москве объявляют массовое самоубийство»: Пользователи соцсетей — о снятии карантина
Выходить из дома планируют не все