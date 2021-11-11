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Посты198Коротко66
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The Village Specials

На сайте с 29 июля 2020

Посты198Коротко66

11 ноября

В петербургском ресторане White Fish появился новый сет омакасэ «Вишня»
ПРОМО
11 ноября 2021

В петербургском ресторане White Fish появился новый сет омакасэ «Вишня»

22 октября

Росатом запустил игру «Атомный рейс»
ПРОМО
22 октября 2021

Росатом запустил игру «Атомный рейс»

18 октября

Альфа-Банк с режиссером «Майора Грома» сняли рекламу про предпринимателей
ПРОМО
18 октября 2021

Альфа-Банк с режиссером «Майора Грома» сняли рекламу про предпринимателей

25 октября

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
ПРОМО
обновлено25 октября 2021

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше

29 сентября

ПРОМО
29 сентября 2021

МТС подготовила детскую комбо-подписку НЕТАРИФ Junior с доступом к сервису «Школа»

Марка Pull&Bear запустила кампанию «30 Years Young» в честь 30-летия
ПРОМО
29 сентября 2021

Марка Pull&Bear запустила кампанию «30 Years Young» в честь 30-летия

21 сентября

В России стартовала социальная кампания, посвященная ответственному потреблению пива
ПРОМО
21 сентября 2021

В России стартовала социальная кампания, посвященная ответственному потреблению пива

13 сентября

Реклама в дополненной реальности и другое промо будущего: Агентство Ar.target рассказало об инновациях в маркетинге
ПРОМО
13 сентября 2021

Реклама в дополненной реальности и другое промо будущего: Агентство Ar.target рассказало об инновациях в маркетинге

8 сентября

На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве
ПРОМО
8 сентября 2021

На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве

7 сентября

«Макдоналдс» запустил «МакКомбо» от российских звезд. Первый коллаб — с Настей Ивлеевой
ПРОМО
7 сентября 2021

«Макдоналдс» запустил «МакКомбо» от российских звезд. Первый коллаб — с Настей Ивлеевой

26 августа

ПРОМО
26 августа 2021

Необанк NUUM проведет турнир по Mortal Kombat на большом экране

24 августа

Подготовьте ребенка к школе — оплатите связь и получите детские умные часы от «Билайн»
ПРОМО
24 августа 2021

Подготовьте ребенка к школе — оплатите связь и получите детские умные часы от «Билайн»

20 августа

adidas TERREX ищет тестировщиков походной экипировки. Самый активный отправится в поход на Кавказ
ПРОМО
20 августа 2021

adidas TERREX ищет тестировщиков походной экипировки. Самый активный отправится в поход на Кавказ

12 августа

Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов
ПРОМО
12 августа 2021

Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов

11 августа

Тысячи новых станций 5G-Ready и качественная связь в Подмосковье: «Билайн» подвел итоги первого полугодия
ПРОМО
11 августа 2021

Тысячи новых станций 5G-Ready и качественная связь в Подмосковье: «Билайн» подвел итоги первого полугодия

10 августа

В каких районах Москвы не хватает заправок для электромобилей
ПРОМО
10 августа 2021

В каких районах Москвы не хватает заправок для электромобилей

19 июля

«Билайн» начал продажи трекера для домашних животных и запустил приложение Petset
ПРОМО
19 июля 2021

«Билайн» начал продажи трекера для домашних животных и запустил приложение Petset

5 июля

«Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с аутизмом
ПРОМО
5 июля 2021

«Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с аутизмом

2 июля

Виртуальные помощники и новый уровень графики: В России стартовали продажи умных экранов Huawei Vision S
ПРОМО
2 июля 2021

Виртуальные помощники и новый уровень графики: В России стартовали продажи умных экранов Huawei Vision S

Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION
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2 июля 2021

Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION

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