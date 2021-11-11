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В петербургском ресторане White Fish появился новый сет омакасэ «Вишня»
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Росатом запустил игру «Атомный рейс»
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Альфа-Банк с режиссером «Майора Грома» сняли рекламу про предпринимателей
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Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
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МТС подготовила детскую комбо-подписку НЕТАРИФ Junior с доступом к сервису «Школа»
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Марка Pull&Bear запустила кампанию «30 Years Young» в честь 30-летия
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В России стартовала социальная кампания, посвященная ответственному потреблению пива
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Реклама в дополненной реальности и другое промо будущего: Агентство Ar.target рассказало об инновациях в маркетинге
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На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве
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Необанк NUUM проведет турнир по Mortal Kombat на большом экране
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Pantone представил новый специальный оттенок. Его назвали в честь проекта по спасению коралловых рифов
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Тысячи новых станций 5G-Ready и качественная связь в Подмосковье: «Билайн» подвел итоги первого полугодия
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«Билайн» начал продажи трекера для домашних животных и запустил приложение Petset
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«Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с аутизмом
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Виртуальные помощники и новый уровень графики: В России стартовали продажи умных экранов Huawei Vision S
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