Аня Балагурова
На сайте с 23 октября 2008
Туризм
Поезд Москва — Таллин будет ходить через Петербург Маршрут изменится 10 июля
Гид The Village
Всё о крафтовом пивеThe Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё
Гид The Village
Всё о крафтовом пиве The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё
Квартира недели
Квартира для большой семьи с минималистским интерьеромХорошо спланированное жильё в новостройке на Комендантском — с лаконичным интерьером и простой мебелью
Квартира недели
Квартира для большой семьи с минималистским интерьером Хорошо спланированное жильё в новостройке на Комендантском — с лаконичным интерьером и простой мебелью
Фоторепортаж
Что происходит с Музеем стрит-арта в новом сезонеЭтим летом Музей уличного искусства полностью сменил экспозицию, а также открыл на своей площадке кафе и граффити-маркет. The Village узнал, чего ждать от площадки после обновления
Фоторепортаж
Что происходит с Музеем стрит-арта в новом сезоне Этим летом Музей уличного искусства полностью сменил экспозицию, а также открыл на своей площадке кафе и граффити-маркет. The Village узнал, чего ждать от площадки после обновления
Транспорт
Как выглядит схема петербургского метро от Студии ЛебедеваДизайнеры представили финальный вариант схемы, которую разработали для города по собственной инициативе
Транспорт
Как выглядит схема петербургского метро от Студии Лебедева Дизайнеры представили финальный вариант схемы, которую разработали для города по собственной инициативе
Квартира недели
Квартира на Петроградской стороне для сдачи в арендуСтудия в старом фонде со сложной планировкой, цветными стенами, обилием зеркал и постеров
Квартира недели
Квартира на Петроградской стороне для сдачи в аренду Студия в старом фонде со сложной планировкой, цветными стенами, обилием зеркал и постеров
Галереи
Как Петербург праздновал победу «Зенита» в чемпионате РоссииШествия с фаерами, свадьба на фоне автозака, дети и собаки в сине-бело-голубом — The Village посмотрел, как петербуржцы отреагировали на ничью в мачте с Уфой, принесшую «Зениту» досрочное чемпионство
Галереи
Как Петербург праздновал победу «Зенита» в чемпионате России Шествия с фаерами, свадьба на фоне автозака, дети и собаки в сине-бело-голубом — The Village посмотрел, как петербуржцы отреагировали на ничью в мачте с Уфой, принесшую «Зениту» досрочное чемпионство
Квартира недели
Небольшая квартира для молодого человека Однокомнатная квартира в центре Петербурга с отделкой из натуральных материалов, сдержанным декором и сложной системой освещения
Квартира недели
Небольшая квартира для молодого человека Однокомнатная квартира в центре Петербурга с отделкой из натуральных материалов, сдержанным декором и сложной системой освещения
Новое в Петербурге
8 кафе и ресторанов апреляСимпатичное и недорогое бистро, альтернативная кофейня в обувном магазине, полусекретный ресторан за лавкой старьёвщика и другие достойные места — в нашем ежемесячном обзоре
Новое в Петербурге
8 кафе и ресторанов апреля Симпатичное и недорогое бистро, альтернативная кофейня в обувном магазине, полусекретный ресторан за лавкой старьёвщика и другие достойные места — в нашем ежемесячном обзоре
Гид The Village
Майские в ПетербургеThe Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам
Гид The Village
Майские в Петербурге The Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам
Квартира недели
Двухкомнатная квартира для девушки на «Парке Победы»Квартира с минималистичным интерьером, разбавленным объектами в стиле ар-деко и аксессуарами в этническом стиле
Квартира недели
Двухкомнатная квартира для девушки на «Парке Победы» Квартира с минималистичным интерьером, разбавленным объектами в стиле ар-деко и аксессуарами в этническом стиле
Иностранный опыт
Уличные инициативы в ХельсинкиРайонные вечеринки, общегородской блошиный рынок и соседские садоводческие подряды — The Village изучил вдохновляющие примеры того, как финны используют городские улицы летом
Иностранный опыт
Уличные инициативы в Хельсинки Районные вечеринки, общегородской блошиный рынок и соседские садоводческие подряды — The Village изучил вдохновляющие примеры того, как финны используют городские улицы летом
Как всё устроено
Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола
Как всё устроено
Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола
На месте
Как живёт самый богатый город РоссииНа прошлой неделе Приморск возглавил список городов России с самым богатым населением. Фотограф The Village запечатлел повседневную жизнь этого небольшого населённого пункта в Ленинградской области
На месте
Как живёт самый богатый город России На прошлой неделе Приморск возглавил список городов России с самым богатым населением. Фотограф The Village запечатлел повседневную жизнь этого небольшого населённого пункта в Ленинградской области
Есть вопрос
Почему, когда грызёшь семечки, невозможно остановиться?The Village продолжает отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Почему, когда грызёшь семечки, невозможно остановиться? The Village продолжает отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Город
Гринпис выпустил карту готовности городов к раздельному сбору
Региональные столицы, отмеченные на карте, поделены на разные цветовые группы в зависимости от готовности властей внедрять современные методы обращения с отходами
Город
Гринпис выпустил карту готовности городов к раздельному сбору Региональные столицы, отмеченные на карте, поделены на разные цветовые группы в зависимости от готовности властей внедрять современные методы обращения с отходами
Квартира недели
Квартира в историческом центре для молодой парыКвартира на улице Марата с кирпичной кладкой, восстановленной винтажной мебелью и мотоциклом в качестве предмета интерьера
Квартира недели
Квартира в историческом центре для молодой пары Квартира на улице Марата с кирпичной кладкой, восстановленной винтажной мебелью и мотоциклом в качестве предмета интерьера
Как всё устроено
Администратор хостелаАдминистратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока
Как всё устроено
Администратор хостела Администратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока
Прямая речь
Как проект «Учитель для России» изменит школьное образование изнутриThe Village поговорил с организаторами проекта «Учитель для России», который запускается в ближайшие недели, о проблемах школ и «агентах перемен», которые помогут их решить
Прямая речь
Как проект «Учитель для России» изменит школьное образование изнутри The Village поговорил с организаторами проекта «Учитель для России», который запускается в ближайшие недели, о проблемах школ и «агентах перемен», которые помогут их решить
Квартира недели
Квартира в высотке на «Пролетарской»Квартира для девушки в высотном доме — с неоклассическим интерьером, голубыми и бежевыми тонами в отделке и видом на Вантовый мост
Квартира недели